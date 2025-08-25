RU1: Η σουηδική απάντηση στο Starlink με έλεγχο και ασφάλεια στα χέρια των χρηστών

Μια νέα πρόταση από τη Σουηδία έρχεται να ταράξει τα νερά στον χώρο των δορυφορικών επικοινωνιών. Η startup TERASi, που γεννήθηκε ως spin-off του KTH Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη, παρουσίασε το RU1, ένα φορητό σύστημα επικοινωνίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει την ασφαλή εναλλακτική λύση στο Starlink. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από μεγάλους ιδιωτικούς παρόχους, το RU1 υπόσχεται πλήρη ανεξαρτησία και αδυναμία εξωτερικού ελέγχου.

Οι δημιουργοί του το περιγράφουν ως την πιο μικρή και ελαφριά mm-Wave συσκευή παγκοσμίως, βασισμένη σε τεχνολογία χιλιοστομετρικών κυμάτων. Η επιλογή αυτής της τεχνολογίας εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από τις κλασικές δορυφορικές λύσεις. Ο συνιδρυτής και CEO της TERASi, James Campion, το χαρακτήρισε μάλιστα «το GoPro των radio backhauls», θέλοντας να υπογραμμίσει την ευκολία εγκατάστασης και την προσαρμοστικότητά του σε δυναμικά περιβάλλοντα. Το RU1 μπορεί να τοποθετηθεί σε τρίποδα ή drones, να συνδεθεί με άλλες συσκευές του ίδιου τύπου και να υποστηρίξει λειτουργίες όπως ζωντανή μετάδοση βίντεο, διαχείριση αυτόνομων στόλων ή συντονισμό αισθητήρων στο πεδίο, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής υποδομής.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το RU1 από το Starlink είναι η πλήρης ανεξαρτησία από ιδιωτικούς φορείς. Η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Το 2022, κατά την αντεπίθεση στην Kherson, ο Elon Musk περιόρισε την πρόσβαση στο Starlink, με σοβαρές συνέπειες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παρόμοιοι περιορισμοί καταγράφηκαν και στην Κριμαία, ενώ το ίδιο ζήτημα έχει επανέλθει σε γεωπολιτικές συζητήσεις που αφορούν την Ταϊβάν. Το RU1, αντιθέτως, δεν επιτρέπει καμία απομακρυσμένη διακοπή ή επιβολή περιορισμών, καθώς το δίκτυο ελέγχεται αποκλειστικά από τον χρήστη που το υλοποιεί.

Σε τεχνικό επίπεδο, το RU1 αξιοποιεί υπερκατευθυντικές κεραίες που δημιουργούν δέσμες τόσο στενές ώστε να θυμίζουν «laser». Αυτό καθιστά τις επικοινωνίες πολύ δύσκολο να παρακολουθηθούν ή να παρεμποδιστούν. Η έκθεση εδάφους περιορίζεται σε λιγότερο από 3 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με τα περίπου 1.000 χιλιόμετρα που καλύπτει το Starlink χρησιμοποιώντας χαμηλότερες συχνότητες, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολα εντοπίσιμες. Σύμφωνα με την TERASi, το RU1 μπορεί να προσφέρει ταχύτητες έως και 10 Gbps — πενήντα φορές υψηλότερες από αυτές του Starlink — με καθυστερήσεις μικρότερες των 5 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Οι μελλοντικές εκδόσεις στοχεύουν ακόμη και τα 20 Gbps, καθιστώντας το RU1 μια πραγματική ασύρματη εναλλακτική λύση στις οπτικές ίνες.

Αν και το ενδιαφέρον των ενόπλων δυνάμεων για μια τέτοια τεχνολογία είναι έντονο, η TERASi βλέπει προοπτικές και σε πολιτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών, το RU1 μπορεί να αποκαταστήσει συνδέσεις gigabit μέσα σε λίγα λεπτά, διευκολύνοντας τις ομάδες διάσωσης. Σε απομακρυσμένα εργοτάξια ή ορυχεία, το σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίσει προσωρινά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας χωρίς την ανάγκη ακριβής καλωδιακής υποδομής. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες με παρόχους τακτικών επικοινωνιών και κατασκευαστές drones, ενώ ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν την πιθανότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στα συστήματά τους.

Ο Campion αναγνωρίζει ότι το Starlink έχει το πλεονέκτημα της παγκόσμιας κάλυψης, που είναι ιδανική για αισθητήρες και συσκευές χαμηλών απαιτήσεων. Ωστόσο, επιμένει ότι το πραγματικό πλεονέκτημα του RU1 είναι η κυριαρχία και ο έλεγχος στις επικοινωνίες. Όπως τονίζει, το RU1 δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείται ένα δίκτυο αμέσως και αυτόνομα, αντί να περιμένει κανείς από έναν ιδιωτικό πάροχο να αποφασίσει πότε και πού θα παρέχει υπηρεσία.

