Runescape: Ανακοινώθηκε επίσημα νέο game βασισμένο στην Unreal Engine!

Σύνοψη

Η Jagex ανακοίνωσε επίσημα το νέο RuneScape κατά τη διάρκεια του φετινού RuneFest στο Birmingham, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση της ιστορικής σειράς στη μηχανή γραφικών Unreal Engine.

Ο τίτλος ξεκίνησε αρχικά την ανάπτυξή του ως το expansion "Shadows of Ashenfall" για το survival παιχνίδι RuneScape: Dragonwilds, προτού η ομάδα αποφασίσει την πλήρη αυτονόμηση του.

Η απόφαση για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού MMORPG πάρθηκε όταν η κοινότητα ζήτησε περισσότερους κοινωνικούς μηχανισμούς, όπως persistent servers, υψηλό αριθμό παικτών ανά server και απευθείας ανταλλαγές αντικειμένων μεταξύ των χρηστών.

Το κεντρικό θεματικό στοιχείο του νέου παιχνιδιού επικεντρώνεται στους δράκους, τους οποίους οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να πολεμήσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν ως ιπτάμενα mounts.

Το project βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης με τη συμμετοχή ολόκληρου του στούντιο, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οι πλατφόρμες κυκλοφορίας ή κάποιο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

Το ετήσιο συνέδριο RuneFest που διεξάγεται στο Birmingham αποτελεί παραδοσιακά το επίκεντρο των εξελίξεων για τους φίλους ενός εκ των μακροβιότερων browser-based MMORPG, ωστόσο, η φετινή διοργάνωση έκρυβε την πιο σημαντική ανακοίνωση των τελευταίων ετών για το μέλλον του franchise. Η Jagex επιβεβαίωσε την ανάπτυξη του νέου RuneScape, του τέταρτου βασικού παιχνιδιού που θα διαδραματίζεται στο γνωστό σύμπαν του Gielinor, φέρνοντας ριζικές αλλαγές τόσο στον τεχνολογικό τομέα όσο και στη συνολική προσέγγιση του gameplay.

Η μετάβαση στην Unreal Engine αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα στην ιστορία του στούντιο, αφήνοντας πίσω τις ιδιόκτητες μηχανές γραφικών (RuneTek) για χάρη μιας βιομηχανικής σταθεράς που εγγυάται υψηλότερα επίπεδα οπτικής πιστότητας και ευκολότερη ενσωμάτωση σύγχρονων μηχανισμών.

Η πορεία προς την ανακοίνωση του νέου RuneScape παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα ανάπτυξης διαχειρίστηκε το feedback της κοινότητας. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Jesse America, Executive Producer του τίτλου κατά τη διάρκεια μιας κλειστής ψηφιακής ενημέρωσης, το project δεν ξεκίνησε με σκοπό να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο αυτόνομο game της σειράς. Αρχικά, η ομάδα εργαζόταν πάνω στο "Shadows of Ashenfall", το οποίο προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως expansion για RuneScape: Dragonwilds.

Η αλλαγή πλεύσης προέκυψε όταν οι δοκιμαστές και τα μέλη της κοινότητας εξέφρασαν την έντονη επιθυμία τους για την ενσωμάτωση βαθύτερων κοινωνικών μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά παιχνίδια της Jagex. Οι παίκτες αναζητούσαν επίμονα τη σταθερότητα των persistent servers που δεν κάνουν reset την πρόοδο τους, την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών στον ίδιο κόσμο και την ελευθερία του player-to-player trading που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας του αρχικού RuneScape.

Καθώς η ομάδα προσπαθούσε να ενσωματώσει αυτά τα θεμελιώδη MMORPG στοιχεία στον πυρήνα ενός παιχνιδιού επιβίωσης, έγινε γρήγορα σαφές ότι η κλίμακα του εγχειρήματος είχε ξεφύγει από τα όρια ενός απλού expansion. Η δημιουργική φιλοδοξία και ο όγκος του σχεδιασμού οδήγησαν τη διοίκηση της Jagex στην απόφαση να αναβαθμίσει το project, αναγνωρίζοντας ότι δικαιούται να σταθεί αυτόνομα ως ο επόμενος κύριος πυλώνας του franchise.

Η χρήση της Unreal Engine υποδηλώνει την πρόθεση της Jagex να ανταγωνιστεί τα σύγχρονα μεγαθήρια της κατηγορίας προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που απέχει παρασάγγας από το παραδοσιακό point-and-click παρελθόν της σειράς. Το πρώτο teaser trailer που προβλήθηκε στους παρευρισκόμενους εστίασε σε μεγάλο βαθμό στο κεντρικό θέμα του παιχνιδιού που δεν είναι άλλο από τους δράκους. Αντί να περιορίζονται στον ρόλο των απλών bosses που οι παίκτες καλούνται να εξοντώσουν για την απόκτηση σπάνιων αντικειμένων, οι δράκοι στο νέο RuneScape ενσωματώνονται βαθύτερα στους μηχανισμούς εξερεύνησης και μετακίνησης.

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δαμάσουν και να ιππεύσουν τα μυθικά αυτά πλάσματα, προσθέτοντας μια κάθετη διάσταση στον σχεδιασμό του χάρτη και στον τρόπο που προσεγγίζεται η πλοήγηση στον κόσμο. Ο σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει εναέριες μετακινήσεις απαιτεί τεράστιους ανοιχτούς χώρους και ταχύτατο streaming των γραφικών στο παρασκήνιο, απαιτήσεις τις οποίες η Unreal Engine μπορεί να διαχειριστεί με άνεση. Παράλληλα, ο Jesse America υπογράμμισε τη συλλογική προσπάθεια που απαιτεί η δημιουργία ενός τόσο φιλόδοξου τίτλου, επιβεβαιώνοντας πως όλο το δυναμικό του στούντιο εργάζεται συντονισμένα πάνω στο συγκεκριμένο project, ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό των ομάδων για τη συντήρηση των παλαιότερων τίτλων.

Η επισημοποίηση του νέου RuneScape δημιουργεί μια πρωτοφανή συνθήκη για την Jagex, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί ταυτόχρονα τέσσερις διαφορετικούς τίτλους εντός του ίδιου σύμπαντος. Το Old School RuneScape εξακολουθεί να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο των ενεργών χρηστών βασιζόμενο στη νοσταλγία και στους κλασικούς μηχανισμούς, το RuneScape 3 διατηρεί τον ρόλο του εκσυγχρονισμένου αλλά βαρύτερα νομισματοποιημένου (monetized) πυρήνα, ενώ το RuneScape: Dragonwilds προσπαθεί να προσελκύσει το κοινό που προτιμά τα παιχνίδια επιβίωσης.

Η εισαγωγή ενός τέταρτου πυλώνα εγείρει λογικά ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο κατακερματισμού της κοινότητας. Αν και η διοίκηση της εταιρείας αφήνει να εννοηθεί ότι η υποστήριξη για τα παλαιότερα παιχνίδια θα συνεχιστεί κανονικά, η ιστορία της βιομηχανίας έχει δείξει ότι η κυκλοφορία ενός άμεσου sequel συχνά απορροφά τον πληθυσμό των προκατόχων του. Οι παίκτες του RuneScape 3 ενδέχεται να αποτελέσουν την πρώτη ομάδα που θα μεταναστεύσει μαζικά στο νέο περιβάλλον της Unreal Engine, αφήνοντας το παλαιότερο παιχνίδι σε μια κατάσταση απλής συντήρησης, ειδικά αν το σύστημα μάχης και η οικονομία του νέου RuneScape αποδειχθούν ανώτερα.

Δεδομένου ότι το παιχνίδι βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, η Jagex απέφυγε να δεσμευτεί με ανακοινώσεις σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες ή κάποιο παράθυρο κυκλοφορίας. Αποτελεί μυστήριο το αν θα παραμείνει αποκλειστικά στα PCS ή αν η χρήση της Unreal Engine θα ανοίξει την πόρτα για την ταυτόχρονη κυκλοφορία του παιχνιδιού στις κονσόλες τελευταίας γενιάς.