Call of Duty: Modern Warfare 4 - Το νέο Collateral mode φέρνει σύστημα τύπου Counter-Strike

Σύνοψη

Το Call of Duty: Modern Warfare 4 εισάγει το multiplayer mode Collateral, το οποίο βασίζεται στον πυρήνα του Search and Destroy προσθέτοντας ένα δυναμικό οικονομικό σύστημα διαχείρισης πόρων εντός του αγώνα.

Οι παίκτες εκκινούν την αναμέτρηση αποκλειστικά με ένα βασικό πιστόλι και καλούνται να συγκεντρώσουν χρήματα μέσω εξοντώσεων και ολοκλήρωσης αντικειμενικών σκοπών για να αποκτήσουν καλύτερο οπλισμό και προστασία.

Απουσιάζουν πλήρως οι παραδοσιακοί μηχανισμοί της σειράς, καθώς στο νέο mode δεν προσφέρονται respawns, προκαθορισμένα loadouts, killstreaks ή αυτόματη αναπλήρωση υγείας, καθιστώντας κάθε θάνατο εξαιρετικά κοστοβόρο.

Η έκδοση του τίτλου για PC αναβαθμίζεται σημαντικά με περισσότερες από 800 επιλογές παραμετροποίησης, ενσωματωμένο εργαλείο μέτρησης επιδόσεων και υποστήριξη για τα νεότερα πρωτόκολλα αναβάθμισης ανάλυσης DLSS 4.5 και AMD FSR Redstone.

Η επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2026, με περαιτέρω τεχνικές και αναλυτικές λεπτομέρειες να αναμένονται από την Activision τις προσεχείς εβδομάδες.

Η ενσωμάτωση μηχανισμών διαχείρισης οικονομίας σε first person shooter games αποτελεί μια πρακτική που έχει εδραιωθεί κυρίως μέσα από την τεράστια επιτυχία του Counter-Strike, ωστόσο, η Activision επιχειρεί πλέον να μεταφέρει αυτή την αυστηρή τακτική προσέγγιση στο δικό της, παραδοσιακά πιο γρήγορο και άμεσο, οικοσύστημα. Οι παίκτες στο νέο mode του Call of Duty: Modern Warfare 4 θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια δομή όπου δύο ομάδες εναλλάσσονται σε ρόλους επίθεσης και άμυνας γύρω από δύο σημεία τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με την κλασική εμπειρία έγκειται στην αφετηρία του κάθε παίκτη, ο οποίος εισέρχεται στο πεδίο της μάχης κρατώντας αποκλειστικά ένα πιστόλι, απαλλαγμένος από τα οικεία custom loadouts που χαρακτήριζαν το franchise επί σειρά ετών. Η απόκτηση χρηματικών πόρων προκύπτει οργανικά μέσα από τις επιτυχημένες ενέργειες στον χάρτη, όπως είναι η εξόντωση των αντιπάλων και η επιτυχής εκπλήρωση των αντικειμενικών στόχων της εκάστοτε αποστολής.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονται μπορούν να επενδυθούν στο μεσοδιάστημα των γύρων για την αγορά απαραίτητων ενισχύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν θωράκιση, ειδικά perks, τακτικό εξοπλισμό και μια ευρεία γκάμα αναβαθμισμένων όπλων. Το μενού αγορών παρέχει επιλογές που καλύπτουν κάθε τακτική ανάγκη, προσφέροντας πρόσβαση σε χειροβομβίδες, ασπίδες καταστολής (Riot Shields), πολλαπλά είδη πιστολιών, καραμπίνες, ελαφριά πολυβόλα (LMGs), υποπολυβόλα (SMGs), επιθετικά τυφέκια και όπλα ελεύθερου σκοπευτή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα των μελών της ομάδας να συνδυάσουν τα οικονομικά τους αποθέματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ακριβότερες και στρατηγικά κρίσιμες υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η ενεργοποίηση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που θα αποκαλύψει τις θέσεις των εχθρών στον χάρτη.

Ο σχεδιασμός του Collateral αφαιρεί σκόπιμα ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συχνά επικρινόμενα στοιχεία της σειράς Call of Duty, προκειμένου να δημιουργήσει μια αμιγώς ανταγωνιστική συνθήκη που επιβραβεύει την ικανότητα και την προσεκτική τοποθέτηση στον χώρο. Η απουσία της αυτόματης αναπλήρωσης υγείας αναγκάζει τους συμμετέχοντες να αξιολογούν διαρκώς το ρίσκο κάθε εμπλοκής, ενώ η παντελής έλλειψη των killstreaks διασφαλίζει ότι η έκβαση των μαχών θα κριθεί αποκλειστικά από την ατομική στόχευση και τον ομαδικό συντονισμό. Ο μηχανισμός του μόνιμου θανάτου εντός του γύρου (απουσία respawn) αυξάνει κατακόρυφα την πίεση, διότι η απώλεια της ζωής του χαρακτήρα συνεπάγεται ταυτόχρονα και την οριστική απώλεια όλου του ακριβού εξοπλισμού που είχε αγοραστεί με κόπο, αν και τα αποταμιευμένα μετρητά παραμένουν διαθέσιμα για τον επόμενο γύρο, προσφέροντας μια ευκαιρία οικονομικής ανάκαμψης.

Παράλληλα, η έκδοση για PC θα συνοδεύεται από έναν εντυπωσιακό αριθμό επιλογών παραμετροποίησης, οι οποίες ξεπερνούν τις 800, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίσουν με ακρίβεια κάθε πτυχή της οπτικής και ακουστικής εμπειρίας τους. Ένα ενσωματωμένο εργαλείο μέτρησης επιδόσεων θα παρέχει λεπτομερή δεδομένα για την απόδοση του συστήματος, διευκολύνοντας τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων γραφικών.

Η υποστήριξη για τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες αναβάθμισης της ανάλυσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει το παιχνίδι στην αιχμή της τεχνολογίας. Η ενσωμάτωση του DLSS 4.5 της NVIDIA εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα εικόνας με ταυτόχρονη δραματική αύξηση των καρέ ανά δευτερόλεπτο, αξιοποιώντας τους εξειδικευμένους πυρήνες Tensor των νεότερων καρτών γραφικών. Αντίστοιχα, η προσθήκη του πρωτοκόλλου AMD FSR Redstone προσφέρει μια εξαιρετικά αποδοτική εναλλακτική λύση αναβάθμισης χωρίς χωρικούς περιορισμούς, καθιστώντας τον τίτλο προσβάσιμο και απόλυτα λειτουργικό ακόμη και σε συστήματα που δεν διαθέτουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό της αγοράς.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού στις 23 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο για το franchise, καθώς επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής δράσης της σειράς και του αυστηρού ανταγωνισμού που απαιτούν τα σύγχρονα esports.