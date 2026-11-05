Samsung Health: Σημαντική αναβάθμιση για τον ύπνο και την προπόνηση

Σύνοψη

Το Sleep Coaching του Samsung Health απαιτεί πλέον δεδομένα τριών ημερών, αντί για επτά, για την έναρξη του προγράμματος.

Η εφαρμογή δημιουργεί δυναμικά προγράμματα καθοδήγησης 4 έως 8 εβδομάδων, προσαρμοσμένα στους στόχους του χρήστη.

Ενσωματώνεται το νέο γράφημα Sleep Balance σε σχήμα πενταγώνου για την αναλυτική παρακολούθηση πέντε βασικών δεικτών ύπνου.

Το Running Coach αναβαθμίζεται με 12 συνολικά επίπεδα προπόνησης, εξυπηρετώντας πλέον δρομείς μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου.

Προστίθεται η δυνατότητα απευθείας εισαγωγής διαδρομών από το Strava (Strava Routes) για τρέξιμο, trail running και ποδηλασία.

Οι νέες λειτουργίες διατίθενται σταδιακά μέσω ενημερώσεων της εφαρμογής, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από τα τέλη Οκτωβρίου.

Η Samsung ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση για την εφαρμογή Samsung Health, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης του ύπνου και στην ενίσχυση των εργαλείων προπόνησης για τους δρομείς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση των απαιτούμενων δεδομένων για την ενεργοποίηση των έξυπνων λειτουργιών, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε εξατομικευμένες αναφορές ευεξίας, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει το οικοσύστημα της εφαρμογής με νέες συνεργασίες τρίτων κατασκευαστών.

Πώς λειτουργεί το νέο Sleep Coaching του Samsung Health

Το ανανεωμένο Sleep Coaching του Samsung Health ενεργοποιείται πλέον με δεδομένα ύπνου μόλις τριών ημερών, τα οποία πρέπει να έχουν συλλεχθεί μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, καταργώντας τον προηγούμενο περιορισμό των επτά ημερών μέσα σε έναν μήνα. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα καθοδήγησης διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ εβδομάδων, το οποίο αναπροσαρμόζεται δυναμικά κάθε εβδομάδα βάσει των αλλαγών στα μοτίβα ύπνου και στον τρόπο ζωής του εκάστοτε χρήστη.

Κατά την αρχική ρύθμιση της λειτουργίας, οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο εξετάζει παραμέτρους όπως η σταθερότητα του ύπνου, οι νυχτερινές διακοπές, η κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, καθώς και το γενικότερο αίσθημα ικανοποίησης από την ξεκούρασή τους. Αξιολογώντας αυτές τις απαντήσεις σε συνδυασμό με τα βιομετρικά δεδομένα των τριών ημερών, ο αλγόριθμος της εφαρμογής αντιστοιχίζει στον χρήστη ένα ψηφιακό προφίλ (Sleep Animal) και δομεί το εβδομαδιαίο πλάνο. Το πρόγραμμα, όντας βασισμένο σε αρχές της συμπεριφορικής έρευνας, παρέχει καθημερινές λίστες συνηθειών και πρακτικές συμβουλές, παροτρύνοντας τους χρήστες να αποφεύγουν τις οθόνες μία ώρα πριν την κατάκλιση, να περιορίζουν την καφεΐνη κατά τις απογευματινές ώρες και να εκτελούν διατάσεις σε εξωτερικούς χώρους μετά το πρωινό ξύπνημα.

Νέο γράφημα Sleep Balance και αναλυτικές αναφορές

Η οπτικοποίηση των δεδομένων λαμβάνει μια νέα μορφή μέσω του γραφήματος Sleep Balance, το οποίο σχεδιάστηκε σε σχήμα πενταγώνου για να προσφέρει μια πιο άμεση και κατανοητή επισκόπηση της νυχτερινής ανάπαυσης. Το συγκεκριμένο γράφημα συγκεντρώνει πέντε βασικούς δείκτες: τη συνολική διάρκεια του ύπνου, τη σταθερότητά του, τον χρόνο αφύπνισης κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ικανοποίηση του χρήστη και το γενικό Energy Score. Μέσω αυτής της απεικόνισης, οι κάτοχοι των συμβατών συσκευών μπορούν να εντοπίζουν ταχύτερα τις τάσεις του ύπνου τους και τα σημεία που απαιτούν περαιτέρω προσοχή, βασιζόμενοι στα στοιχεία που συλλέγονται από τους αισθητήρες ή καταχωρούνται χειροκίνητα στο σύστημα. Παράλληλα, τα πρωινά ενημερωτικά μηνύματα αξιολογούν την ποιότητα της προηγούμενης νύχτας και συνδέονται με τις εβδομαδιαίες και τελικές αναφορές, προσφέροντας μια πλήρως ολοκληρωμένη εικόνα προόδου που βοηθά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών ευεξίας.

Αναβάθμιση Running Coach και ενσωμάτωση Strava

Το Running Coach αυξάνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιπέδων προπόνησης από 10 σε 12, ενσωματώνοντας πλέον εξειδικευμένα προγράμματα για δρομείς μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα προστίθεται η δυνατότητα εισαγωγής διαδρομών μέσω του Strava Routes για απευθείας χρήση στο Samsung Health.

Οι χρήστες συνεχίζουν να λαμβάνουν τα προσωποποιημένα προγράμματα τρεξίματος είτε μέσα από την εκτέλεση ενός τεστ 12 λεπτών είτε μέσω της ανάλυσης των ιστορικών τους δεδομένων, όμως η προσθήκη των δύο νέων βαθμίδων επιτρέπει τη θέσπιση υψηλότερων στόχων και τη σταδιακή βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Επίσης, η εφαρμογή ενσωματώνει νέα εργαλεία κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας έτοιμα πρότυπα (templates) μέσω των οποίων οι αθλητές μπορούν να εξάγουν τα στατιστικά τους, τα προσωπικά τους ρεκόρ και τα σημαντικότερα σημεία των διαδρομών τους για να τα μοιραστούν με τις ψηφιακές τους κοινότητες. Η σημαντικότερη προσθήκη για τους αθλητές εξωτερικού χώρου εντοπίζεται στη στρατηγική συνεργασία με την παγκόσμια πλατφόρμα Strava, καθώς οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγχρονίζουν τις αγαπημένες τους διαδρομές για τρέξιμο, ορεινό τρέξιμο (trail running) και ποδηλασία απευθείας στο περιβάλλον της νοτιοκορεατικής εταιρείας.

Ο Hon Pak, Senior Vice President και Head of the Digital Health Team του Mobile eXperience Business στη Samsung Electronics, δήλωσε πως η εξατομικευμένη καθοδήγηση της πλατφόρμας παρέχει στους χρήστες τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση των βιομετρικών τους δεδομένων, τονίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός απόλυτα αξιόπιστου οικοσυστήματος υγείας.

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται διαθέσιμες στο καταναλωτικό κοινό μέσω ενημερώσεων λογισμικού που ξεκίνησαν σταδιακά από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου.