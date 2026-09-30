Samsung SmartTag3: Επίσημο με υποστήριξη iOS, μικρότερο μέγεθος και αυτονομία 790 ημερών

Σύνοψη

Πλήρης διαπλατφορμική συμβατότητα που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία τόσο με συσκευές Android όσο και με iOS (iPhone/iPad).

Μείωση του συνολικού όγκου κατά 35% και του βάρους κατά 33% συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, λόγω της αφαίρεσης του ενσωματωμένου κρίκου στήριξης.

Ενσωμάτωση τεχνολογίας Bluetooth 6.0 Channel Sounding για λειτουργία Compass View που προσφέρει ακριβή εντοπισμό σε απόσταση έως και 60 μέτρων.

Δικτύωση μέσω του Galaxy Find Network το οποίο αξιοποιεί περισσότερες από 900 εκατομμύρια συμβατές συσκευές παγκοσμίως.

Εντυπωσιακή αυτονομία μπαταρίας που ξεκινά από τις 550 ημέρες κανονικής χρήσης και αγγίζει τις 790 ημέρες μέσω του ειδικού Power Saving Mode.

Εισαγωγή νέων έξυπνων ειδοποιήσεων όπως τα Place Notification (geofencing), Movement Detection Alert και Left Behind Alert.

Η κατηγορία των έξυπνων συσκευών εντοπισμού αντικειμένων ωριμάζει αισθητά μετά την επίσημη ανακοίνωση του Samsung SmartTag3, το οποίο διαδέχεται το επιτυχημένο μοντέλο της προηγούμενης τριετίας φέρνοντας θεμελιώδεις αναβαθμίσεις στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα σύγχρονα οικοσυστήματα.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της νέας υλοποίησης εστιάζεται στην πλήρη εγκατάλειψη της αποκλειστικότητας, καθώς το νέο tracker καθίσταται για πρώτη φορά απόλυτα συμβατό τόσο με την πλατφόρμα του Android όσο και με το iOS, διευκολύνοντας δραματικά την καθημερινότητα των χρηστών που διατηρούν μικτά τεχνολογικά περιβάλλοντα εντός της οικογένειας ή του επαγγελματικού τους χώρου.

Ο φυσικός σχεδιασμός της συσκευής έχει υποστεί ριζική αναθεώρηση με προφανή στόχο την ευκολότερη ενσωμάτωση σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, οδηγώντας τους μηχανικούς της Samsung στην απόφαση να αφαιρέσουν τον ενσωματωμένο κρίκο για μπρελόκ που χαρακτήριζε τις δύο προηγούμενες γενιές. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του μεγέθους κατά 35% και του βάρους κατά 33%, επιτρέποντας στο SmartTag3 να τοποθετείται με χαρακτηριστική ευκολία στις ειδικές θήκες των σύγχρονων αποσκευών ή στο εσωτερικό πορτοφολιών, αν και παράλληλα καθιστά απαραίτητη την αγορά των νέων θηκών σιλικόνης με loop για όσους επιθυμούν την κλασική ανάρτηση σε κλειδιά ή σακίδια πλάτης.

Σε επίπεδο δικτύωσης και πρωτοκόλλων εντοπισμού, η αρχιτεκτονική του νέου tracker ενσωματώνει το πλέον σύγχρονο πρότυπο Bluetooth 6.0 Channel Sounding, μια τεχνολογία αιχμής που τροφοδοτεί τη λειτουργία Compass View παρέχοντας ακριβείς ενδείξεις κατεύθυνσης και απόστασης σε ακτίνα έως και 60 μέτρων. Η εμβέλεια αυτή αντιπροσωπεύει έναν τριπλασιασμό της απόδοσης σε σχέση με το SmartTag2, ενώ για τον εντοπισμό σε εξαιρετικά κοντινές αποστάσεις το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη ζώνη συχνοτήτων UWB (Ultra-Wideband) εφόσον το συνδεδεμένο smartphone διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό, εγγυώμενο ακρίβεια εκατοστών κατά την αναζήτηση χαμένων αντικειμένων στους εσωτερικούς χώρους ενός σπιτιού ή γραφείου.

Το παγκόσμιο δίκτυο Galaxy Find Network αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας εντοπισμού εκτός εμβέλειας Bluetooth, αξιοποιώντας έναν τεράστιο στόλο που ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια ενεργές συσκευές παγκοσμίως για την ασφαλή και ανώνυμη μετάδοση του γεωγραφικού στίγματος μέσω κρυπτογραφημένων pings. Παράλληλα, το ενσωματωμένο κύκλωμα NFC υποστηρίζει πλήρως το Lost Mode, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε εντοπίσει το χαμένο αντικείμενο να σαρώσει την ετικέτα με το smartphone ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, προκειμένου να προβάλει τα στοιχεία επικοινωνίας ή ένα προσαρμοσμένο μήνυμα που έχει ορίσει ο νόμιμος κάτοχος της συσκευής.

Η προστασία της ιδιωτικότητας και ο έλεγχος των προσωπικών αντικειμένων ενισχύονται μέσω μιας ολοκληρωμένης σουίτας νέων λογισμικών λειτουργιών που αναλαμβάνουν να αυτοματοποιήσουν την ενημέρωση του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Το Place Notification λειτουργεί ως ένα προηγμένο σύστημα geofencing που αποστέλλει άμεσες ειδοποιήσεις όταν το συνδεδεμένο αντικείμενο εισέρχεται ή εξέρχεται από προκαθορισμένες ζώνες στον χάρτη, καθιστώντας το ιδανικό για την παρακολούθηση κατοικίδιων ζώων ή την ενεργοποίηση ρουτινών έξυπνου σπιτιού, ενώ το Movement Detection Alert παρακολουθεί τις ανεπιθύμητες μετακινήσεις ειδοποιώντας τον ιδιοκτήτη στην περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να μετακινήσει τις αποσκευές του. Επίσης, το Left Behind Alert εξασφαλίζει ότι ο χρήστης δεν θα απομακρυνθεί ποτέ από τα κλειδιά ή την τσάντα του, τη στιγμή που το Location History προσφέρει μια αναλυτική αναδρομή της διαδρομής που ακολούθησε το αντικείμενο.

Κατασκευασμένο για να αντέχει στις αντιξοότητες της καθημερινής χρήσης, το SmartTag3 φέρει επίσημη πιστοποίηση IP67 που του επιτρέπει να βυθιστεί σε βάθος ενός μέτρου γλυκού νερού για έως και 30 λεπτά χωρίς καμία απολύτως λειτουργική επίπτωση, καθιστώντας το άτρωτο στις έντονες βροχοπτώσεις και την περιβαλλοντική σκόνη. Ο τομέας του οικοσυστήματος SmartThings IoT της εταιρείας δεν έχει παραμεληθεί, αφού το φυσικό πλήκτρο που βρίσκεται ενσωματωμένο στο κέλυφος της συσκευής μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα για την εκτέλεση πολύπλοκων αυτοματισμών στον χώρο, όπως η ταυτόχρονη ενεργοποίηση του φωτισμού, του κλιματισμού και των συστημάτων σκίασης με ένα απλό πάτημα.

Το ζήτημα της ενεργειακής διαχείρισης έχει αντιμετωπιστεί με εντυπωσιακό τρόπο παρότι η τροφοδοσία βασίζεται ακόμα σε μια τυπική μπαταρία τύπου coin cell, καθώς η βελτιστοποίηση του εσωτερικού κυκλώματος οδήγησε σε αύξηση της αυτονομίας κατά 10% φτάνοντας αισίως τις 550 ημέρες κανονικής χρήσης. Για τους χρήστες που επιθυμούν τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής προσφέρεται η επιλογή του ανανεωμένου Power Saving Mode, το οποίο παρατείνει τον κύκλο ζωής της μπαταρίας στις 790 ημέρες, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία για περισσότερα από δύο ολόκληρα χρόνια πριν καταστεί αναγκαία η αντικατάστασή της.

Το Samsung SmartTag3 αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχικά στην αγορά της Νότιας Κορέας στις 7 Οκτωβρίου με άμεση επέκταση στις ΗΠΑ και αργότερα στις ευρωπαϊκές αγορές, διαθέσιμο σε κλασικές αποχρώσεις Black και White.