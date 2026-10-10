Samsung SmartThings Now: Αναβάθμιση για ταχύτερη απόκριση δικτύου και τοπική διαχείριση συσκευών

Σύνοψη

Η Samsung παρουσίασε το "SmartThings Now", μια μεγάλη ενημέρωση της πλατφόρμας connected living που εξυπηρετεί πλέον 470 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

Ενσωματώνεται τεχνολογία τοπικού ελέγχου (local control) που επιτρέπει στις συσκευές να ανταποκρίνονται ακόμη και όταν διακόπτεται η σύνδεση στο διαδίκτυο, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης κατά περίπου 30%.

Η ενημέρωση φέρνει πλήρη υποστήριξη για το Matter 1.6, προσθέτοντας νέες κατηγορίες συσκευών όπως μετρητές ενέργειας, συστήματα άρδευσης και αισθητήρες εδάφους.

Το ανανεωμένο Home Tab περιλαμβάνει πλέον κάρτες υπηρεσιών, Live Wallpaper και μια πλωτή μπάρα στο κάτω μέρος για ευκολότερη χρήση με το ένα χέρι.

Η διαχείριση του έξυπνου σπιτιού περνάει σε ένα πιο ώριμο και αυτόνομο στάδιο, καθώς η Samsung ανακοίνωσε τη διάθεση της νεότερης και σημαντικότερης ενημέρωσης για την πλατφόρμα connected living, το SmartThings. Η πλατφόρμα εξυπηρετεί σήμερα 470 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και υποστηρίζει πάνω από 430 πιστοποιημένες μάρκες υπό την ομπρέλα του "Works with SmartThings" (WWST). Η νέα έκδοση επικεντρώνεται στην προσθήκη του SmartThings Now στην κορυφή της καρτέλας «Αρχική» (Home tab), φέρνοντας ταυτόχρονα κρίσιμες βελτιώσεις στον τοπικό έλεγχο των συσκευών, ώστε το σύστημα να παραμένει λειτουργικό ακόμα και όταν η σύνδεση στο διαδίκτυο διακόπτεται.

Ο Jaeyeon Jung, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής της ομάδας SmartThings στο Κέντρο Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, δήλωσε πως η αναβάθμιση αποτελεί ένα βήμα προς μια εμπειρία όπου οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να αναζητούν συνεχώς τις λειτουργίες που θέλουν να ενεργοποιήσουν. Πρακτικά, η εφαρμογή επιχειρεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες μέσω του Home Insight, το οποίο συνδυάζει πληροφορίες και προτείνει ενέργειες με βάση τις συνήθειες του εκάστοτε χρήστη. Για παράδειγμα, αν ένα μέλος της υπηρεσίας Family Care (όπως ένας ηλικιωμένος) δεν επιδεικνύει δραστηριότητα στις συσκευές του για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα εμφανίζει στον υπεύθυνο φροντίδας μια ειδική κάρτα με επιλογές επικοινωνίας.

Παράλληλα, όταν ο χρήστης πλησιάζει την προκαθορισμένη τοποθεσία της κατοικίας του, η εφαρμογή προτείνει την ενεργοποίηση του φωτισμού πριν καν φτάσει στον χώρο. Αφού εκτελεστεί η ενέργεια, το λογισμικό προτρέπει τον χρήστη να δημιουργήσει μια πάγια ρουτίνα, ώστε η διαδικασία να επαναλαμβάνεται αυτόματα. Το σύστημα αναλύει επίσης τη δραστηριότητα της προηγούμενης εβδομάδας και προτείνει αλλαγές στα Αγαπημένα, όπως την αφαίρεση της κάρτας του κλιματιστικού κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ο ανασχεδιασμός της καρτέλας «Αρχική» στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών, περιλαμβάνοντας πίνακες ελέγχου, κάρτες συσκευών και κάρτες υπηρεσιών. Η πλοήγηση διευκολύνεται από μια νέα πλωτή μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνές λειτουργίες με το ένα χέρι, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία του One UI. Επιπλέον, προστέθηκε η λειτουργία Live Wallpaper, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Το πιο σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό της ενημέρωσης εντοπίζεται στην ενσωμάτωση τεχνολογίας τοπικού ελέγχου (local control). Όταν το smartphone και το SmartThings Hub βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, η επικοινωνία πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ τους, παρακάμπτοντας τους διακομιστές του cloud. Αυτή η τεχνική προσέγγιση προσφέρει άμεση λύση σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή απώλειας της σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον χρόνο απόκρισης των εντολών κατά περίπου 30%. Η πλατφόρμα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ τοπικού και απομακρυσμένου ελέγχου, ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, ενώ μια νέα σελίδα «Διαγνωστικά συσκευών εκτός σύνδεσης» βοηθά στην επανασύνδεση εξοπλισμού που έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο.

Η εταιρεία προχώρησε και στην ενσωμάτωση του προτύπου Matter 1.6, το οποίο έχει θεσπιστεί από την Connectivity Standards Alliance (CSA). Η αναβάθμιση προσθέτει υποστήριξη για τέσσερις νέες κατηγορίες συσκευών, διευρύνοντας τις δυνατότητες του οικοσυστήματος: μετρητές ενέργειας για παρακολούθηση ισχύος σε πραγματικό χρόνο, συστήματα κλεισίματος για ειδικούς τύπους θυρών, συσκευές άρδευσης και αισθητήρες εδάφους.