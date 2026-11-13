Euro-Office: Διαθέσιμη η desktop εφαρμογή (Windows, Mac, Linux) του δωρεάν «εναλλακτικού» Microsoft Office

Σύνοψη

Το Euro-Office κυκλοφόρησε επίσημα ως αυτόνομη εφαρμογή υπολογιστή (Nextcloud Office) στις 13 Νοεμβρίου 2026, καλύπτοντας λειτουργικά συστήματα Windows, macOS (με Apple Silicon) και Linux.

Λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ συγχρονίζεται άψογα με διακομιστές Nextcloud για συνεργατική επεξεργασία αρχείων σε πραγματικό χρόνο.

Προσφέρει εγγενή υποστήριξη και κορυφαία συμβατότητα με τα δημοφιλέστερα πρότυπα αρχείων της Microsoft, όπως DOCX, XLSX και PPTX, διατηρώντας ακέραια τη μορφοποίηση των εγγράφων.

Αποτελεί πλήρως ανοιχτό λογισμικό (AGPL-3.0) που σχεδιάστηκε στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας απόλυτη συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανόνες του κανονισμού GDPR.

Περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία παραγωγικότητας, αυτόνομο PDF editor, υποστήριξη Markdown και ενσωμάτωση τοπικών ή cloud μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυκλοφορία της desktop έκδοσης του Euro-Office από την Nextcloud αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ψηφιακή κυριαρχία των χρηστών. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα ήταν κυρίως προσβάσιμη μέσω web browser, απαιτώντας τη σύνδεση σε κάποιον server που φιλοξενούσε την υπηρεσία. Η μετάβαση στο desktop περιβάλλον επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν τη δύναμη του επεξεργαστή τους για ταχύτερη απόκριση και να εργαστούν απολύτως offline, διατηρώντας τα αρχεία τους αποκλειστικά στον σκληρό τους δίσκο.

Ο πυρήνας της εφαρμογής είναι σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των μεμονωμένων επαγγελματιών όσο και των μεγάλων οργανισμών. Το Nextcloud Write, το αντίστοιχο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, υποστηρίζει πλήρη παρακολούθηση αλλαγών (track changes), ενσωμάτωση συντακτικού Markdown, διαχείριση σχολίων και παραγωγή εγγράφων LaTeX. Αντίστοιχα, το Nextcloud Spreadsheet παρέχει εκατοντάδες σύνθετες φόρμουλες, εργαλεία δυναμικού φιλτραρίσματος και γραφήματα που δεν υστερούν σε τίποτα από τις καθιερωμένες εμπορικές προτάσεις. Όσον αφορά τις παρουσιάσεις, το εργαλείο επιτρέπει την εξαγωγή διαφανειών σε μορφές PPTX, ODP ή PDF, διαθέτοντας εξελιγμένες μεταβάσεις, ενσωμάτωση πολυμέσων και λειτουργία παρουσιαστή.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης υλοποίησης εντοπίζεται στη διαχείριση των αρχείων PDF. Σε αντίθεση με άλλα λογισμικά ανοιχτού κώδικα που προσφέρουν μόνο βασικές δυνατότητες προβολής, το Euro-Office διαθέτει ενσωματωμένο εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία συμπληρώσιμων φορμών, την προσθήκη σχολίων, την ψηφιακή υπογραφή, την κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης και τις επισημάνσεις (annotations). Η ανεξαρτησία από εξωτερικά προγράμματα ανάγνωσης PDF βελτιώνει τον ρυθμό εργασίας και μειώνει την κατανάλωση πόρων του συστήματος.

Η αρχιτεκτονική του λογισμικού βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες HTML, JavaScript και C++, γεγονός που του επιτρέπει να παραμένει εξαιρετικά ελαφρύ και αποδοτικό. Η Nextcloud, η οποία αναλαμβάνει την επίσημη διανομή των υπογεγραμμένων αρχείων εγκατάστασης μέσω της σελίδας της, τονίζει πως ο αλγόριθμος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η οπτική διάταξη των εγγράφων του Microsoft Office δεν θα καταρρεύσει κατά το άνοιγμα. Αυτό το τεχνικό χαρακτηριστικό λύνει ένα από τα πιο διαχρονικά προβλήματα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, καθιστώντας το Euro-Office μια εναλλακτική επιλογή για όσους ανταλλάσσουν καθημερινά αρχεία με πελάτες ή συνεργάτες που χρησιμοποιούν το οικοσύστημα της Microsoft.

Εκτός από την αμιγώς τοπική λειτουργία, η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί πανεύκολα με υφιστάμενους λογαριασμούς Nextcloud (μέσω του Hub 26). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη συγγραφή μιας αναφοράς στο γραφείο, να αποθηκεύσει τις αλλαγές απευθείας στον εταιρικό διακομιστή και αργότερα, οι συνάδελφοί του να συνυπογράψουν το αρχείο μέσω του browser ή της δικής τους desktop εφαρμογής, βλέποντας την πληκτρολόγηση να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζονται μάλιστα δύο τρόποι συν-επεξεργασίας (Fast και Strict), δίνοντας απόλυτο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο κλειδώνουν οι παράγραφοι κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης εγγραφής.

Η ευρωπαϊκή προέλευση του Euro-Office αποτελεί έναν κρίσιμο διαφοροποιητικό παράγοντα. Καθώς η ανησυχία για τη συλλογή τηλεμετρίας και την ανάλυση κειμένων από αλγορίθμους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αναζητούν διέξοδο. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην επικοινωνεί αδικαιολόγητα με εξωτερικούς servers και να επιτρέπει την παραμονή όλων των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων εντός των συνόρων του οργανισμού. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης τοπικών γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τρανό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν AI agents για αυτόματη δημιουργία κειμένου, περίληψη δεδομένων και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), χωρίς τα κείμενά τους να τροφοδοτούν δημόσια νευρωνικά δίκτυα.

Για την εγκατάσταση του Nextcloud Office (της προτεινόμενης υπογεγραμμένης έκδοσης), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα λήψης. Το μέγεθος για Windows 10 και 11 (αποκλειστικά 64-bit) ανέρχεται σε περίπου 647 MB, ενώ η έκδοση για το macOS απαιτεί 1.03 GB και λειτουργεί μόνο σε μηχανήματα με επεξεργαστές Apple Silicon. Οι χρήστες παλαιότερων Mac με επεξεργαστές Intel προς το παρόν δεν υποστηρίζονται επίσημα. Οι χρήστες Linux έχουν στη διάθεση τους αρχεία μορφής .deb και δυνατότητα αξιοποίησης AppImage για μέγιστη συμβατότητα με πλήθος διανομών.