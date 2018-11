Ετοιμαστείτε. Το Super Smash Bros. Ultimate έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου στο Nintendo Switch.

Όντας η 5η έκδοση του δημοφιλούς franchise, το Super Smash Bros. Ultimate θα αποτελέσει το μεγαλύτερο crossover game όλων των εποχών, με περισσότερους από 74 χαρακτήρες + DLCs (από περισσότερα από 30 game IPs) οι οποίοι θα μπορούν να αναμετρηθούν σε μάχες έως 8 ατόμων, σε περισσότερες από 100 πίστες.

Το νέο Overview Trailer που έδωσε σε κυκλοφορία η Nintendo θα λύσει κάθε σας απορία σχετικά με το gameplay, και τα νέα modes του παιχνιδιού και θα σας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να ανοίξετε το πορτοφόλι σας και να προ-παραγγείλετε το Super Smash Bros. Ultimate για το Nintendo Switch. Αν δεν είστε ήδη κάτοχος ενός Nintendo Switch καλύτερα να μην δείτε το βίντεο γιατί προβλέπουμε τα έξοδα να αυξάνονται πολύ για το νοικοκυριό σας:

Όπως ανακοίνωσε η Nintendo, το Super Smash Bros. Ultimate έχει βαλθεί να σπάσει κάθε ρεκόρ:

Super #SmashBrosUltimate is punching its way into the record books! Thank you to all the amazing fans for your support in making this a fight for the ages! Be sure to have your #NintendoSwitch ready to experience the action when the game launches on 12/7.https://t.co/z26JLSHE3W pic.twitter.com/AqkeDlKYSb

— Nintendo Versus (@NintendoVS) November 23, 2018