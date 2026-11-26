Με αφορμή τη Black Friday 2026, η TCL ανακοίνωσε τέσσερις προτάσεις στην ελληνική αγορά που καλύπτουν τις κατηγορίες των smartphones και των tablets, εστιάζοντας στα μοντέλα TCL K70 4G, TCL NXTPAPER 11 Plus, TCL TAB A1 Plus και TCL NXTPAPER 14. Οι τέσσερις συσκευές απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές που σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τον προσωπικό τους εξοπλισμό όσο και σε όσους αναζητούν ένα πρακτικό τεχνολογικό δώρο.

Η επιλογή των μοντέλων καλύπτει τέσσερα διακριτά σενάρια καθημερινής χρήσης, από τη βασική επικοινωνία και τη μελέτη μέχρι την ψυχαγωγία και την εργασία σε μεγάλη οθόνη. Αξιοσημείωτο πλεονέκτημα για την κατηγορία των tablets αποτελεί το γεγονός ότι και τα τρία μοντέλα της σειράς συνοδεύονται απευθείας στη συσκευασία τους από γραφίδα και θήκη, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετες αγορές αξεσουάρ.

TCL K70 4G: Καθημερινή συνδεσιμότητα με οθόνη 120Hz και μεγάλη αυτονομία

Για τους χρήστες που αναζητούν ένα πρακτικό smartphone για επικοινωνία, βιντεοκλήσεις, μηνύματα και φωτογραφίες, το TCL K70 4G προσφέρει οθόνη 6,8 ιντσών ανάλυσης HD+ με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, εξασφαλίζοντας ομαλή κύλιση στις εφαρμογές και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο επεξεργαστής MediaTek Helio G100 Turbo σε συνδυασμό με την τεχνολογία NXTURBO 4.0, η οποία υποστηρίζει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών.

Η αυτονομία στηρίζεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 5.200mAh, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες μιας ολόκληρης ημέρας χωρίς συχνές φορτίσεις. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση IP64, προσφέροντας προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές νερού κατά την καθημερινή μετακίνηση.

TCL NXTPAPER 11 Plus: Οθόνη με αίσθηση χαρτιού για διάβασμα και μελέτη

Σχεδιασμένο για όσους περνούν πολλές ώρες διαβάζοντας βιβλία, άρθρα ή εκπαιδευτικό υλικό, το TCL NXTPAPER 11 Plus ενσωματώνει οθόνη 11,5 ιντσών ανάλυσης 2,2K με την τεχνολογία NXTPAPER 4.0. Η επιφάνεια της οθόνης περιορίζει τις αντανακλάσεις και προσομοιώνει την υφή του χαρτιού, προσφέροντας προηγμένες λειτουργίες προστασίας των ματιών και πολλαπλές λειτουργίες προβολής ανάλογα με το περιεχόμενο.

Πέρα από την ανάγνωση, το tablet υποστηρίζει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και δυνατότητες γραφής για την καταγραφή σημειώσεων και την οργάνωση της εργασίας. Η παρουσία της γραφίδας και της θήκης στη συσκευασία επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιήσει άμεσα τις λειτουργίες αυτές από την πρώτη ημέρα.

TCL TAB A1 Plus: Ψυχαγωγία και multitasking σε οθόνη 12,2 ιντσών

Για την παρακολούθηση ταινιών, σειρών και το ελαφρύ gaming, το TCL TAB A1 Plus διαθέτει οθόνη 12,2 ιντσών με ανάλυση 2,4K και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η τεχνολογία NXTVISION ενισχύει την αντίθεση και τα χρώματα, ενώ το DC Dimming περιορίζει το τρεμόπαιγμα της οθόνης σε χαμηλές εντάσεις φωτισμού. Επιπλέον, η συσκευή φέρει πιστοποίηση TÜV Rheinland για μείωση του μπλε φωτός σε επίπεδο hardware, μειώνοντας την κόπωση των ματιών σε πολύωρη θέαση.

Το tablet κατασκευάζεται με μεταλλικό σώμα και τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 4 Gen 2. Εκτός από τη διασκέδαση, υποστηρίζει λειτουργίες οθόνης για multitasking και ενσωματωμένα εργαλεία AI, ενώ και εδώ περιλαμβάνονται στη συσκευασία θήκη και γραφίδα.

TCL NXTPAPER 14: Μεγάλη επιφάνεια εργασίας 14,3 ιντσών για παραγωγικότητα

Όταν η εργασία με εκτενή έγγραφα, παρουσιάσεις ή πολλαπλά παράθυρα απαιτεί περισσότερο χώρο, το TCL NXTPAPER 14 έρχεται με οθόνη 14,3 ιντσών ανάλυσης 2,4K και τεχνολογία NXTPAPER 3.0. Η αντιθαμβωτική επιφάνεια συνδυάζεται με τη λειτουργία 3-in-1 VersaView, η οποία δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να εναλλάσσεται μεταξύ τριών προφίλ προβολής: Ink Paper για ασπρόμαυρη ανάγνωση, Color Paper για έγγραφα και κόμικς, και κανονική λειτουργία για βίντεο.

Για να υποστηρίξει τη μεγάλη οθόνη σε πολύωρες συνεδρίες εργασίας ή δημιουργίας, το tablet εξοπλίζεται με μπαταρία 10.000mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 33W PD (Power Delivery). Όπως και στα υπόλοιπα tablets της πρότασης, η γραφίδα και η θήκη περιλαμβάνονται στο κουτί.