Τεχνολογία του MIT δίνει αίσθηση αφής στα αντικείμενα μέσω 3D εκτύπωσης!

Σύνοψη

Ερευνητές του εργαστηρίου CSAIL του MIT ανέπτυξαν το λογισμικό X-Hinges, το οποίο επιτρέπει τον σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων με εγγενώς ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης.

Η καινοτομία βασίζεται σε «ενδοτικούς μηχανισμούς» (compliant mechanisms) που εκτυπώνονται από εύκαμπτα υλικά, επιτρέποντας στα αντικείμενα να αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο άγγιγμα και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους.

Το λογισμικό αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία προσθήκης πολύπλοκων αισθητήρων για συνεχή ανίχνευση πολλαπλών βαθμών ελευθερίας (multi-DOF), καταργώντας την ανάγκη για εξωτερικά συμβατικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε πρωτότυπα χρηστικά αντικείμενα, όπως έξυπνα γάντια παρακολούθησης κινήσεων και διαδραστικά φωτιστικά, ανοίγοντας νέους, βιώσιμους δρόμους για το Internet of Things, τα wearables και την εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Η 3D εκτύπωση έχει διευρύνει σημαντικά τους ορίζοντες της σύγχρονης κατασκευαστικής βιομηχανίας, προσφέροντας εργαλεία, τα οποία εκμηδενίζουν τα παραδοσιακά εμπόδια του βιομηχανικού σχεδιασμού και επιτρέπουν τη δημιουργία εξαιρετικά πολύπλοκων γεωμετριών με χαρακτηριστική ευκολία.

Ερευνητές από το Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης (CSAIL) του MIT, παρουσίασαν προσφάτως ένα καινοτόμο λογισμικό σχεδιασμού ονόματι X-Hinges, το οποίο αναλαμβάνει να μετατρέψει απλά, ανενεργά καθημερινά αντικείμενα σε διαδραστικές συσκευές με ενσωματωμένη ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντός τους και εξαιρετικά ακριβούς καταγραφής της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Η προσέγγιση της ερευνητικής ομάδας επικεντρώνεται στη χρήση ενδοτικών μηχανισμών, οι οποίοι ουσιαστικά αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μηχανικές αρθρώσεις με εύκαμπτα δομικά στοιχεία που παραμορφώνονται απολύτως ελεγχόμενα, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα αισθητήρες κίνησης πολλαπλών βαθμών ελευθερίας απευθείας στο αρχικό στάδιο της εκτύπωσης.

Η ενσωμάτωση λειτουργικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και αισθητήρων σε αντικείμενα τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελούσε ανέκαθεν μια περίπλοκη, ευαίσθητη και εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτούσε κατά κανόνα την εκ των υστέρων χειροκίνητη συναρμολόγηση καλωδιώσεων, μικροελεγκτών και συμβατικών αισθητηρίων οργάνων, αυξάνοντας γεωμετρικά το συνολικό κόστος παραγωγής και περιορίζοντας σημαντικά την αισθητική αρμονία του τελικού καταναλωτικού προϊόντος.

Το εξελιγμένο λογισμικό X-Hinges έρχεται να αυτοματοποιήσει πλήρως αυτήν την ενσωμάτωση, παρέχοντας στους σχεδιαστές τη μοναδική δυνατότητα να επιλέξουν τα ακριβή σημεία ευκαμψίας ενός τρισδιάστατου μοντέλου και να προσθέσουν αυτόματα τις απαραίτητες αγώγιμες διαδρομές ή τους μικροσκοπικούς αισθητήρες χωρητικότητας και αντίστασης που θα ανιχνεύουν την παραμικρή κάμψη, συστροφή ή παραμόρφωση του υλικού. Το σύστημα αναλύει ενδελεχώς τη γεωμετρία του σχεδίου και υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια την ιδανική τοποθέτηση των ευαίσθητων περιοχών, διασφαλίζοντας ότι η καταγραφή της κίνησης παραμένει απόλυτα συνεχής και χωρίς παρεμβολές, ανεξάρτητα από τον βαθμό πολυπλοκότητας της επιθυμητής διάδρασης.

Αυτή η μέθοδος προσομοιάζει με την προσθήκη ενός υποτυπώδους συνειδητού στοιχείου στα φυσικά αντικείμενα, επιτρέποντας τους να κατανοούν βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους στον πραγματικό χώρο. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε απομακρυσμένες εξωτερικές εντολές, πολύπλοκα συστήματα υπολογιστικής όρασης ή κάμερες για την αναγνώριση των ανθρώπινων χειρονομιών, οι δημιουργίες που προκύπτουν μέσω του X-Hinges αντιδρούν άμεσα στο άγγιγμα και την πίεση, μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων οι οποίοι λειτουργούν πλέον ως ένα ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού σώματος της ίδιας της συσκευής.

Οι επιστήμονες του MIT προχώρησαν στην εντυπωσιακή επίδειξη των ικανοτήτων του συστήματος κατασκευάζοντας πλήρως λειτουργικά πρωτότυπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ένα επιτραπέζιο διαδραστικό φωτιστικό ικανό να προσαρμόζει την ένταση και το χρώμα του φωτισμού ανάλογα με τη γωνία που ο χρήστης κάμπτει τον εύκαμπτο βραχίονά του, καθώς και ένα προηγμένο έξυπνο γάντι παρακολούθησης κινήσεων το οποίο καταγράφει με εξαιρετική γεωμετρική λεπτομέρεια τις κάμψεις των δακτύλων για απαιτητικές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) ή ιατρικής αποκατάστασης.

Η αξιοποίηση των ενδοτικών μηχανισμών μέσω του συγκεκριμένου σχεδιαστικού εργαλείου εξαλείφει εντελώς την ανάγκη για πολλαπλά μικροσκοπικά εξαρτήματα τα οποία συνήθως υπόκεινται σε ραγδαία φθορά λόγω τριβής, καθώς η πλήρης απουσία συμβατικών αρθρώσεων σημαίνει ότι τα αντικείμενα μπορούν να υποστούν χιλιάδες συνεχόμενους κύκλους φυσικής παραμόρφωσης χωρίς να χάσουν την αρχική τους ελαστική μορφή ή την ικανότητα ακριβούς μέτρησης. Επίσης, η δυνατότητα καταγραφής κινήσεων πολλαπλών βαθμών ελευθερίας (Multi-DOF) προσφέρει στους προγραμματιστές έναν τεράστιο όγκο καθαρών δεδομένων ο οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει απρόσκοπτα αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, επιτρέποντας στα αντικείμενα να μαθαίνουν σταδιακά τις συνήθειες του χρήστη και να προσαρμόζουν τη δυναμική συμπεριφορά τους αναλόγως.

Ένα προηγμένο τρισδιάστατα εκτυπωμένο εργαλείο χειρός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αντιληφθεί άμεσα εάν ο χειριστής του ασκεί υπερβολική και δυνητικά επικίνδυνη πίεση, μεταδίδοντας ακαριαία τις αντίστοιχες πληροφορίες σε ένα κεντρικό συνδεδεμένο σύστημα ελέγχου για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων ή την άμεση ειδοποίηση σχετικά με τη λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού σε μια γραμμή παραγωγής.

Η όλη διαδικασία σχεδιασμού επιλύει παράλληλα ένα από τα πιο δυσεπίλυτα και γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί υλικών, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ακριβή τοποθέτηση των αισθητήρων σε σημεία όπου οι μηχανικές τάσεις είναι εντονότερες, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται ποτέ η συνολική δομική ακεραιότητα του τελικού αντικειμένου. Μέχρι πρότινος, η απόπειρα εισαγωγής ευαίσθητων ηλεκτρονικών εντός εύκαμπτων υλικών κατά τη διάρκεια της πολύωρης εκτύπωσης συχνά οδηγούσε σε καταστροφικές αστοχίες υλικού λόγω των αναμενόμενα υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται από την κεφαλή του εκτυπωτή ή εξαιτίας της ασυμβατότητας των θερμοπλαστικών ενώσεων με τις αγώγιμες πάστες.

Το X-Hinges, λειτουργώντας ως ένας ολοκληρωμένος και έξυπνος οδηγός σχεδιασμού, επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ορίσουν ελεύθερα τις λειτουργικές παραμέτρους της κίνησης, αναλαμβάνοντας αθόρυβα στο παρασκήνιο την πλήρη αλγοριθμική βελτιστοποίηση της εσωτερικής γεωμετρίας προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταγραφών. Οι αναγκαίες δομικές κοιλότητες και τα κανάλια καλωδίωσης υπολογίζονται μαθηματικά ώστε να παραμορφώνονται πάντοτε συγχρονισμένα με το εξωτερικό περίβλημα, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα ευαίσθητα ηλεκτρικά στοιχεία από την αναπόφευκτη θραύση και εξασφαλίζοντας μια εντελώς απρόσκοπτη ροή δεδομένων προς το κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Η προσέγγιση αποκτά τεράστια και καθοριστική σημασία όταν εξετάζουμε την άμεση εφαρμογή της στην ιατρική τεχνολογία και την εξατομικευμένη περίθαλψη ασθενών, όπου οι σύγχρονες απαιτήσεις για πιστοποιημένο ιατρικό εξοπλισμό υψηλής ακριβείας αυξάνονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Νάρθηκες κινητικής αποκατάστασης οι οποίοι εκτυπώνονται αυστηρά στα ακριβή ανατομικά μέτρα ενός ασθενούς θα μπορούσαν πλέον να περιέχουν ήδη από τη γραμμή παραγωγής τους αναγκαίους μηχανισμούς παρακολούθησης της θεραπευτικής πορείας, στέλνοντας αυτοματοποιημένες και λεπτομερείς αναφορές στους φυσικοθεραπευτές σχετικά με το εύρος της κίνησης της τραυματισμένης άρθρωσης σε πραγματικό χρόνο.

Αντίστοιχα, στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, η εν λόγω κατασκευαστική τεχνογνωσία υπόσχεται την ανάπτυξη εργονομικών χειριστηρίων για δημοφιλείς κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών που δεν διαθέτουν παραδοσιακά κινούμενα πλήκτρα, αλλά αντίθετα αντιλαμβάνονται εγγενώς την πίεση και τη μικρο-κίνηση των δακτύλων του παίκτη μέσω της ίδιας της ελαστικής επιφάνειάς τους, ελαχιστοποιώντας τον παραμικρό κίνδυνο μηχανικής βλάβης έπειτα από παρατεταμένη και έντονη καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα του τεχνολογικού ινστιτούτου υπογραμμίζει εμφαντικά τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τον αναγκαίο περιορισμό των επιβλαβών ηλεκτρονικών απορριμμάτων (e-waste), ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο την παγκόσμια κατασκευαστική βιομηχανία. Καθώς ολόκληρη η προηγμένη δομή της διαδραστικής συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων καταγραφικών μερών της, μπορεί δυνητικά να κατασκευαστεί από πλήρως ανακυκλώσιμα θερμοπλαστικά υλικά ενισχυμένα με γραφένιο ή άλλους φιλικούς προς το περιβάλλον αγώγιμους παράγοντες, καθίσταται πλέον εξαιρετικά ευκολότερη η πλήρης αποδόμηση και η επαναχρησιμοποίηση των πολύτιμων συστατικών τους στο απόλυτο τέλος του ωφέλιμου κύκλου ζωής τους.

Σε πλήρη αντίθεση με τα σημερινά εμπορικά gadgets, τα οποία είναι στενά κολλημένα με τοξικές ρητίνες και πολύπλοκες πλακέτες σιλικόνης που δυσκολεύουν αφάνταστα τη βιομηχανική διαδικασία της ανακύκλωσης, τα λειτουργικά αντικείμενα που προκύπτουν μέσω του λογισμικού X-Hinges αποτελούν συχνά ενιαία συμπαγή κομμάτια που απαιτούν δραματικά λιγότερη χημική επεξεργασία για την ασφαλή ανάκτηση της πρώτης ύλης.