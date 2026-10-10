The Exorcist: Martyrs - Πρώτο ολοκληρωμένο trailer με την Scarlett Johansson στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε επίσημα το πρώτο ολοκληρωμένο trailer του πολυαναμενόμενου The Exorcist: Martyrs, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της εμβληματικής σειράς τρόμου στους κινηματογράφους τον Μάρτιο του 2027.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο καταξιωμένος δημιουργός Mike Flanagan, γνωστός από τις επιτυχίες του στο Netflix και τις εξαιρετικές μεταφορές μυθιστορημάτων του Stephen King.

Η Scarlett Johansson πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Julie Miller, μιας ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης που αναλαμβάνει να ερευνήσει μια ανατριχιαστική υπόθεση συνδεδεμένη με έναν σατανιστή κατά συρροή δολοφόνο.

Το εντυπωσιακό καστ της παραγωγής της Universal Pictures πλαισιώνεται από καταξιωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, όπως οι Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Diane Lane και John Leguizamo.

Ο Mike Flanagan επιστρέφει δυναμικά στην κινηματογραφική αρένα με το The Exorcist: Martyrs, επιχειρώντας να αφήσει πίσω την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη υποδοχή που επιφύλαξαν οι αυστηροί κριτικοί και το ευρύ κοινό στις πρόσφατες απόπειρες αναζωογόνησης του τίτλου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εισπρακτική και καλλιτεχνική απογοήτευση του The Exorcist: Believer.

Αντιλαμβανόμενος πλήρως το τεράστιο βάρος της κληρονομιάς που μεταφέρει η αυθεντική ταινία, η οποία εδώ και πενήντα χρόνια εξακολουθεί να θεωρείται το κορυφαίο δείγμα του είδους της, ο σκηνοθέτης επιλέγει συνειδητά να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική αφηγηματική κατεύθυνση, εγκαταλείποντας τις συμβατικές φόρμουλες προκειμένου να εστιάσει σε μια σκοτεινή αστυνομική έρευνα που διαπλέκεται αριστοτεχνικά με τον θρησκευτικό τρόμο.

Ο Flanagan αποτελεί σήμερα ένα από τα πολυτιμότερα κεφάλαια της σύγχρονης βιομηχανίας θεάματος, έχοντας χτίσει ένα απαράμιλλο βιογραφικό μέσα από τη δημιουργία εξαιρετικά επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών τρόμου για την πλατφόρμα του Netflix, όπως τα The Haunting of Hill House, The Fall of House of Usher και Midnight Mass. Παράλληλα, η πολυετής ενασχόληση του με τη μεταφορά κλασικών μυθιστορημάτων του Stephen King στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, από το Gerald's Game και το Life of Chuck μέχρι την πρόσφατη σειρά Carrie του Prime Video, αποδεικνύει την ευελιξία του να προσαρμόζεται σε κάθε πιθανό υποείδος του τρόμου διατηρώντας ταυτόχρονα το προσωπικό του σκηνοθετικό όραμα ακέραιο.

Η κεντρική πλοκή της επερχόμενης παραγωγής της Universal Pictures εστιάζει στην καθημερινότητα της Julie Miller, μιας ικανότατης ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης που ενσαρκώνει η Scarlett Johansson, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχε κατορθώσει να οδηγήσει με επιτυχία ενώπιον της δικαιοσύνης έναν εξαιρετικά επικίνδυνο σατανιστή κατά συρροή δολοφόνο γνωστό στις αρχές με το όνομα Father Sunday. Σύμφωνα με την εκτενή επίσημη σύνοψη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η εύθραυστη ηρεμία της πρωταγωνίστριας ανατρέπεται με τον πλέον βίαιο τρόπο όταν ένας νέος, άγνωστος εκτελεστής αποφασίζει να γράψει το όνομα της χρησιμοποιώντας το αίμα ενός άτυχου παπαδοπαιδιού στους πέτρινους τοίχους της κρύπτης μιας παλιάς εκκλησίας. Η μακάβρια αυτή ανακάλυψη παρασύρει αναπόφευκτα την έμπειρη ερευνήτρια πίσω στο απόλυτο σκοτάδι που θεωρούσε ότι είχε θαφτεί οριστικά μαζί με την επιτυχή εξιχνίαση της προηγούμενης τρομακτικής υπόθεσης.

Στην εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή αναζήτηση της σκοτεινής αλήθειας δεν πρόκειται να βρεθεί απομονωμένη, καθώς στο πλευρό της στέκονται πολύτιμοι σύμμαχοι με ιδιαίτερο παρελθόν. Τη συνδρομή του προσφέρει ο Father William, ένας πρώην ιερέας των κρατικών φυλακών τον οποίο υποδύεται με τη γνωστή του επιβλητικότητα ο Chiwetel Ejiofor, συνδυάζοντας τις προσπάθειες του με την ορμή της νεαρής και άπειρης ντετέκτιβ Gina Restrepo, την οποία ενσαρκώνει η ανερχόμενη Sasha Calle. Η εντυπωσιακή στελέχωση του καστ συμπληρώνεται από κορυφαίους και βραβευμένους ηθοποιούς που αναμένεται να προσδώσουν περαιτέρω καλλιτεχνικό κύρος στο φιλόδοξο εγχείρημα, περιλαμβάνοντας τη Diane Lane στον απαιτητικό ρόλο της Mary, της μητέρας της πρωταγωνίστριας, καθώς και τον Jacobi Jupe που αναλαμβάνει να αποδώσει τον χαρακτήρα του Max, του γιου της ερευνήτριας.

Την πυκνή αφήγηση της ταινίας έρχονται να υποστηρίξουν ηθοποιοί με τεράστια εμπειρία στον κινηματογραφικό χώρο, όπως οι Laurence Fishburne, Scoot McNairy και Gil Bellows σε χαρακτηριστικούς ρόλους που πλαισιώνουν το κεντρικό καστ. Εκείνος ωστόσο που φαίνεται να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων είναι ο John Leguizamo, ο οποίος αναλαμβάνει να δώσει σάρκα και οστά στον σατανικό Father Sunday, δημιουργώντας έναν διαστροφικό ανταγωνιστή που έχει ως μοναδικό στόχο να δοκιμάσει τα όρια της ψυχικής αντοχής της ηρωίδας. Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη Samantha Sloyan, τακτική συνεργάτιδα του σκηνοθέτη η οποία μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον ρόλο της Margaret White στη σύγχρονη τηλεοπτική μεταφορά του Carrie, να συμμετέχει σε έναν μικρό αλλά κομβικό ρόλο για την εξέλιξη της ιστορίας.

Το The Exorcist: Martyrs θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Μαρτίου 2027.