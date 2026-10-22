Το HUAWEI WATCH D3 με 24ωρη παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα!

Σύνοψη

Η Huawei ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του HUAWEI WATCH D3 στην Ελλάδα, το οποίο φέρνει τη λειτουργία της 24ωρης παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης (ABPM) κατευθείαν στον καρπό του χρήστη.

Το ρολόι ενσωματώνει έναν εξαιρετικά λεπτό αερόσακο και μικρο-αντλία για ακριβείς μετρήσεις, διαθέτοντας ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE MDR.

Ο σχεδιασμός του παραμένει κομψός με πάχος μόλις 11,3 χιλιοστά και βάρος 40 γραμμάρια, ενώ η οθόνη AMOLED 1,92 ιντσών αγγίζει τα 3.000 nits φωτεινότητας.

Διαθέτει πλήθος ιατρικών και αθλητικών λειτουργιών, όπως Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), ανάλυση ύπνου, δείκτη HRV, και πάνω από 100 προφίλ προπόνησης με αυτονομία μπαταρίας έως 6 ημέρες.

Το λανσάρισμα συνοδεύεται από την προσφορά δωρεάν έξυπνης ζυγαριάς HUAWEI Scale 3, ενώ η διάθεση γίνεται τόσο μέσω των επίσημων συνεργατών όσο και μέσω του δικτύου φαρμακείων ToFarmakeioMou.

Η παρακολούθηση της προσωπικής υγείας και ιδιαίτερα των κρίσιμων καρδιαγγειακών δεικτών ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις συσκευές που φοράμε καθημερινά, με την Huawei να ανακοινώνει σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, την άφιξη του HUAWEI WATCH D3 στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα smartwatch νέας γενιάς που καταφέρνει να συνδυάσει την προηγμένη ιατρική τεχνολογία, όπως η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μέσω ενσωματωμένης περιχειρίδας, με τις καθημερινές έξυπνες λειτουργίες ευεξίας, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο σταθμό ελέγχου απευθείας στον καρπό του χρήστη.

Η σημαντικότερη καινοτομία της νέας συσκευής εντοπίζεται στην ικανότητα της να υποστηρίζει πρόγραμμα 24ωρης αυτόματης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (ABPM), επιτρέποντας την άνετη και διαρκή παρακολούθηση των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η διαδικασία υποστηρίζεται από μια ενσωματωμένη μικρο-αντλία και έναν εξαιρετικά λεπτό αερόσακο που βρίσκεται στο λουράκι του ρολογιού, προσφέροντας ρεαλιστική αποτύπωση των διακυμάνσεων της πίεσης που επηρεάζονται από τα επίπεδα δραστηριότητας, το ημερήσιο στρες ή την ποιότητα του ύπνου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο κάτοχος μπορεί να παραμετροποιήσει τις μετρήσεις ορίζοντας μεσοδιαστήματα ελέγχου ανά 15, 20, 30, 45 ή 60 λεπτά, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας το σύστημα λειτουργεί εντελώς αθόρυβα και αυτόματα χωρίς να προκαλεί διακοπές στον ύπνο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη λειτουργία παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης φέρει επίσημη ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE MDR, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των καταγεγραμμένων ιατρικών δεδομένων.

Στον τομέα του σχεδιασμού, οι μηχανικοί της Huawei εστίασαν στη δημιουργία μιας συσκευής που δεν θυμίζει ογκώδη ιατρικό εξοπλισμό αλλά ένα κομψό, καθημερινό αξεσουάρ υψηλής τεχνολογίας, διατηρώντας το πάχος του σώματος στα 11,3 χιλιοστά και το βάρος στα 40 γραμμάρια. Αυτή η εργονομική προσέγγιση εγγυάται πως το ρολόι μπορεί να φορεθεί αδιάκοπα 24 ώρες το 24ωρο, μεγιστοποιώντας την ακρίβεια της μακροχρόνιας συλλογής δεδομένων. Στην πρόσοψη δεσπόζει μια ευκρινέστατη οθόνη αφής τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 1,92 ιντσών, η οποία εξασφαλίζει απρόσκοπτη αναγνωσιμότητα ακόμη και υπό το άμεσο φως του ήλιου χάρη στην εντυπωσιακή μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.000 nits. Το ρολόι κυκλοφορεί σε τρεις χρωματικές παραλλαγές, Black, Gold και Mocha Gold, συνδυαζόμενο με επιλογές από ανθεκτικά λουράκια HNBR ή ποιοτικό σύνθετο vegan δέρμα που εξυπηρετούν κάθε αισθητική προτίμηση.Πέρα από τη διαρκή παρακολούθηση της πίεσης, το λογισμικό της συσκευής δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μετρούν την αρτηριακή τους πίεση στοχευμένα πριν και μετά από κάθε αθλητική δραστηριότητα, βοηθώντας τους να αντιληφθούν πλήρως τις σωματικές τους αντιδράσεις απέναντι στη φυσική καταπόνηση. Αυτό ενισχύεται από την παρουσία ακριβούς δορυφορικού εντοπισμού GNSS και την υποστήριξη περισσοτέρων από 100 προφίλ προπόνησης που περιλαμβάνουν από τρέξιμο και κολύμβηση μέχρι νέα, μικρής διάρκειας προγράμματα micro-workouts για γρήγορη ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής εργασιακής ημέρας. Το σύστημα υγείας συμπληρώνεται από ιατρικού επιπέδου δυνατότητα λήψης Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), άμεσες ειδοποιήσεις για την ανίχνευση πιθανών αρρυθμιών και προηγμένους αλγορίθμους παρακολούθησης του ύπνου.

Μέσω της καινοτόμου λειτουργίας Health Glance, το λειτουργικό σύστημα προσφέρει μια ταχύτατη αξιολόγηση 11 βασικών δεικτών υγείας μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε μια κατανοητή και συνοπτική αναφορά. Οι χρήστες λαμβάνουν επίσης καθημερινές αναφορές μέσω του Δείκτη Σωματικής Ετοιμότητας (Physical Readiness Score) και της πρωινής ενημέρωσης, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ικανότητα του σώματός τους να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ημέρας. Η συσκευή υποστηρίζει πλήρως συνδέσεις τόσο με iOS όσο και με Android smartphones, διαθέτει λειτουργία τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Bluetooth και παρέχει αυτονομία που διαρκεί έως και 6 ολόκληρες ημέρες με μία μόνο φόρτιση, εξαλείφοντας το άγχος της καθημερινής αναζήτησης πρίζας.

Η κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα ξεκινά από σήμερα μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της εταιρείας, ενώ το λανσάρισμα συνοδεύεται από μια ειδική προωθητική ενέργεια όπου κάθε αγορά περιλαμβάνει ως δώρο την έξυπνη ζυγαριά ανάλυσης σύστασης σώματος HUAWEI Scale 3, η οποία καταγράφει 11 επιπλέον δείκτες όπως το σωματικό λίπος, τον ΔΜΣ και τη μάζα σκελετικών μυών. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιχειρηματική κίνηση είναι η στρατηγική συνεργασία της Huawei με το δίκτυο ToFarmakeioMou, μέσω της οποίας το smartwatch θα διατίθεται στα 7 φυσικά καταστήματα της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και στο ψηφιακό τους κατάστημα, φέρνοντας τις φορετές συσκευές υγείας απευθείας στον παραδοσιακό χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας.