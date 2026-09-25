Xiaomi Pad 9 και Pad 9 Pro: Επίσημα με Snapdragon 8 Gen 5, οθόνες 144Hz και μεγάλη αυτονομία

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε επίσημα τα νέα της tablets, Pad 9 Pro και Pad 9, τα οποία έρχονται να πλαισιώσουν το κορυφαίο Pad 9 Pro Max που προηγήθηκε στην αγορά λίγες εβδομάδες πριν.

Το Xiaomi Pad 9 Pro διαθέτει εντυπωσιακή οθόνη LCD 12.5 ιντσών με ανάλυση 3.2K και ρυθμό ανανέωσης 144Hz, ενώ τροφοδοτείται από τον κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 5.

Η απλή έκδοση Pad 9 ενσωματώνει ελαφρώς μικρότερη οθόνη 11.2 ιντσών με τις ίδιες προδιαγραφές πάνελ, βασιζόμενη στον ικανότατο επεξεργαστή Snapdragon 8s Gen 4.

Αμφότερες οι συσκευές υποστηρίζουν υπερσύγχρονα πρωτόκολλα δικτύωσης όπως το Wi-Fi 7 και το Bluetooth 6.0, προσφέροντας παράλληλα κορυφαίο ήχο μέσω τεσσάρων ηχείων συμβατών με το πρότυπο Dolby Atmos.

Η κυκλοφορία ξεκινά άμεσα από την κινεζική αγορά με τιμές που ξεκινούν από περίπου 450 δολάρια για το μικρότερο μοντέλο, με την ευρωπαϊκή διαθεσιμότητα και τις αντίστοιχες προσαυξήσεις τιμών για την Ελλάδα να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Η Xiaomi προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια των Xiaomi Pad 9 Pro και Pad 9, δύο νέα μοντέλα που έρχονται να εμπλουτίσουν τον προϊοντικό κατάλογο της εταιρείας, λειτουργώντας ως πιο προσιτές αλλά άκρως αποδοτικές εναλλακτικές επιλογές δίπλα στο μεγαλύτερο Xiaomi Pad 9 Pro Max που είχε κάνει την εμφάνισή του λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Τα νέα tablets της σειράς Xiaomi Pad 9 έρχονται με οθόνες LCD ανάλυσης 3.2K και ρυθμό ανανέωσης 144Hz, επεξεργαστές Snapdragon 8 Gen 5 και Snapdragon 8s Gen 4, μπαταρίες χωρητικότητας έως 11.000 mAh με γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 67W, ενώ ενσωματώνουν κεραία Wi-Fi 7 και τετραπλά ηχεία.

Η στρατηγική της εταιρείας στον χώρο των μεγάλων φορητών συσκευών εστιάζει στην παροχή εξαιρετικών τεχνικών χαρακτηριστικών σε τιμές που ανταγωνίζονται ευθέως τις κορυφαίες προτάσεις της Apple και της Samsung, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα κατασκευής. Το σχεδιαστικό μοτίβο παραμένει πιστό στις μινιμαλιστικές γραμμές που έχουμε συνηθίσει από τις προηγούμενες γενιές, προσθέτοντας όμως ουσιαστικές αναβαθμίσεις στα εσωτερικά εξαρτήματα για να διασφαλιστεί η απόλυτα ομαλή εμπειρία χρήσης, ακόμα και κατά την εκτέλεση ιδιαίτερα απαιτητικών επαγγελματικών εφαρμογών.

Xiaomi Pad 9 Pro

Το κορυφαίο μοντέλο από το ολοκαίνουργιο δίδυμο ξεχωρίζει χάρη στην ενσωμάτωση του πανίσχυρου συστήματος επεξεργασίας Snapdragon 8 Gen 5 της Qualcomm, το οποίο προσφέρει υψηλότατα επίπεδα υπολογιστικής ισχύος και ενεργειακής αποδοτικότητας για τον κόσμο των Android tablets. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τον επεξεργαστή με μνήμη RAM που ξεκινά από τα 8GB και φτάνει έως τα 16GB στην ακριβότερη έκδοση, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος τεχνολογίας UFS 4.1 διασφαλίζει υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων με επιλογές ανάμεσα σε 128GB και 256GB.

Η οθόνη έρχεται με LCD πάνελ διαγωνίου 12.5 ιντσών, το οποίο υποστηρίζει ανάλυση 3.2K και προσαρμόσιμο ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 144Hz για εξαιρετικά ομαλή κύλιση περιεχομένου. Η Xiaomi παρέχει μάλιστα μια ειδική έκδοση με ματ επίστρωση οθόνης, απολύτως ιδανική για όσους διαβάζουν κείμενα ή εργάζονται σε περιβάλλοντα με έντονο φωτισμό, περιορίζοντας δραστικά τις ενοχλητικές αντανακλάσεις του περιβάλλοντος.

Στον τομέα της κάμερας και των βιντεοκλήσεων, το Pro μοντέλο δεν κάνει απολύτως καμία έκπτωση, ενσωματώνοντας έναν κύριο αισθητήρα 50 MP στην πίσω πλευρά και μια εξαιρετικά ευκρινή εμπρόσθια κάμερα 32 MP. Η συσκευή τροφοδοτείται από μια μπαταρία χωρητικότητας 11.000 mAh που υποστηρίζει γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 67W, διασφαλίζοντας τεράστια αυτονομία για ολοήμερη επαγγελματική ή ψυχαγωγική χρήση χωρίς το άγχος της συνεχούς αναζήτησης πρίζας.

Xiaomi Pad 9

Από την άλλη πλευρά, το απλό Pad 9 προσφέρει μια πιο μαζεμένη εργονομική εμπειρία χάρη στην ελαφρώς μικρότερη οθόνη των 11.2 ιντσών, διατηρώντας, ωστόσο, ανέπαφα τα κορυφαία χαρακτηριστικά του Pro, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 3.2K και των 144Hz στο ρυθμό ανανέωσης. Ο επεξεργαστής είναι ο Snapdragon 8s Gen 4, μια αρκετά καλή επιλογή που προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις για την πλειονότητα των χρηστών με σημαντικά μειωμένο κόστος παραγωγής, συνοδευόμενο από ακριβώς τις ίδιες επιλογές σε μνήμη RAM και αποθηκευτικό χώρο που συναντάμε στο μεγαλύτερο αδερφάκι του.

Στις κάμερες έχουμε αισθητήρα 13 MP στο πίσω μέρος και έναν αισθητήρα 8 MP στην πρόσοψη, προσανατολισμένο για την εξυπηρέτηση των τηλεδιασκέψεων. Η καθημερινή αυτονομία βασίζεται σε μια ελαφρώς μικρότερη μπαταρία 9.720 mAh η οποία υποστηρίζει φόρτιση σε ισχύ 45W, καλύπτοντας άνετα τις ανάγκες μιας μέσης ημέρας εντατικής ενασχόλησης.

Κοινό παρονομαστή και για τις δύο συσκευές αποτελεί η πληρέστατη συνδεσιμότητα, καθώς υποστηρίζουν το πιο πρόσφατο πρότυπο Wi-Fi 7 για αστραπιαίες ασύρματες μεταφορές δεδομένων και Bluetooth 6.0 για αδιάλειπτη επικοινωνία με ασύρματα ακουστικά και πληκτρολόγια. Παράλληλα, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται βολικά τοποθετημένος στο πλάι για άμεσο ξεκλείδωμα, ενώ η δυνατότητα αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης μετατρέπει τα tablets σε φορητά powerbanks για τη φόρτιση του smartphone σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πλαισιωμένα από ένα ηχητικό σύστημα τεσσάρων ηχείων με πιστοποίηση Dolby Atmos.

Διαθεσιμότητα και δεδομένα για την ελληνική αγορά

Σε πρώτη φάση, τα νέα tablets είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στην αγορά της Κίνας με πολύ επιθετική τιμολογιακή πολιτική που προσπαθεί να δημιουργήσει ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι στον παραδοσιακό ανταγωνισμό. Το βασικό Pad 9 διατίθεται σε χρώματα Black, Ice Peach Pink, Silver και Spruce Green, με την αρχική έκδοση των 8GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου να κοστολογείται στα 2.999 γιουάν, ποσό που μεταφράζεται χοντρικά στα 400 ευρώ. Το αμέσως μεγαλύτερο Pro μοντέλο κυκλοφορεί στις αποχρώσεις Black, Silver και Spruce Green, ξεκινώντας από τα 3.799 γιουάν (περίπου 500 ευρώ), ενώ η κορυφαία έκδοση με τα 16GB RAM αγγίζει τα 4.999 γιουάν (περίπου 650 ευρώ).

Αναφορικά με την επίσημη έλευση τους στην Ελλάδα, η μέχρι τώρα εμπειρία από την εμπορική πολιτική της εταιρείας υποδεικνύει ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγους μήνες για την παγκόσμια κυκλοφορία.