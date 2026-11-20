Σύνοψη

Σύμφωνα με αγγελίες εργασίας που εντόπισε το Bloomberg, η Apple αναπτύσσει έναν νέο, αυτόνομο βοηθό (AI agent) για τα λειτουργικά της συστήματα.

Το επερχόμενο λογισμικό θα μπορεί να γράφει κώδικα, να πλοηγείται στο διαδίκτυο και να χειρίζεται εφαρμογές, προγραμματίζοντας και εκτελώντας ενέργειες χωρίς καθοδήγηση από τον χρήστη.

Η ευθεία απάντηση στα ανταγωνιστικά εργαλεία των OpenAI, Anthropic, Meta (Muse) και του Google Gemini που μόλις απέκτησε δυνατότητες "computer use" στους υπολογιστές Mac.

Ο νέος CEO της Apple, John Ternus, φέρεται να πιέζει το τμήμα μηχανικής λογισμικού του Craig Federighi για ταχύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο πυρήνα.

Η επίσημη κυκλοφορία του νέου οικοσυστήματος εκτιμάται προς τα τέλη του 2027, ενώ παραμένει εντελώς άγνωστο το πότε θα προσφερθεί ουσιαστική υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα.

Η ανάπτυξη ενός πλήρως αυτόνομου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλαμβάνει τον έλεγχο των υπολογιστών Mac και των φορητών συσκευών αποτελεί την επόμενη στρατηγική προτεραιότητα της Apple, σύμφωνα με νέα δεδομένα που έφερε στο φως το Bloomberg.

Μέσα από πρόσφατες αγγελίες εργασίας, η εταιρεία αναζητά υψηλόβαθμα στελέχη μηχανικής λογισμικού για τη δημιουργία ενός «προορατικού» και «πρακτορικού» (agentic) βοηθού, ο οποίος προορίζεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις τρέχουσες δυνατότητες του Siri AI. Η πρόθεση της Apple επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας προηγμένης αρχιτεκτονικής που δεν θα απαντά απλώς σε μεμονωμένα ερωτήματα, αλλά θα μπορεί να αντιλαμβάνεται και να εκτελεί τη γενικότερη ροή εργασίας των χρηστών.

Ο επερχόμενος AI Agent της Apple περιγράφεται ως ένα έξυπνο λογισμικό ικανό να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολύπλοκες εργασίες πολλαπλών βημάτων, αλληλεπιδρώντας με το λειτουργικό σύστημα όπως ακριβώς ένας φυσικός χειριστής. Η ουσιαστική του διαφοροποίηση έγκειται στην ικανότητα του να πλοηγείται αυτόνομα στο διαδίκτυο συλλέγοντας δεδομένα, να χειρίζεται τρίτες εγκατεστημένες εφαρμογές, να εκτελεί σύνθετες εντολές συστήματος μέσω τερματικού και, το κυριότερο, να γράφει ή να αποσφαλματώνει (debug) πολύπλοκο κώδικα. Το λογισμικό θα διαθέτει την ικανότητα να αναθέτει επιμέρους εργασίες σε εξειδικευμένους sub-agents που θα λειτουργούν σιωπηλά στο παρασκήνιο, συντονίζοντας ετερόκλητα APIs και τοπικά αρχεία για την παραγωγή ενός τελικού αποτελέσματος. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής εργασιακής ημέρας, ο ψηφιακός βοηθός θα μπορεί να λαμβάνει μια εντολή για την οργάνωση οικονομικών αναφορών από το Mail, να ανοίγει τα σχετικά λογιστικά φύλλα, να εξάγει τα απαραίτητα νούμερα και να συνθέτει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση στο Keynote, χωρίς να απαιτεί καμία απολύτως παρεμβολή από τον κάτοχο της συσκευής.

Η διαρροή αυτών των φιλόδοξων σχεδίων συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται με ρυθμούς που δεν συγχωρούν καμία καθυστέρηση, ασκώντας τεράστια πίεση στην Apple. Μόλις χτες, η Google ξεκίνησε τη διάθεση της λειτουργίας "computer use" για το Gemini στο Mac, επιτρέποντας στο δικό της AI να αλληλεπιδρά με τοπικά έγγραφα (όπως η άντληση στοιχείων από PDF για φόρμες αποστολής) και desktop εφαρμογές μέσα από ένα απομονωμένο περιβάλλον. Παράλληλα, η Meta έχει προχωρήσει στην αγορά των πρακτορικών συστημάτων με το Muse που αναλαμβάνει κρατήσεις και ταξιδιωτικά σχέδια, την ώρα που κορυφαίοι παίκτες όπως η OpenAI και η Anthropic διαθέτουν ήδη εμπορικά μοντέλα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων.

Απέναντι σε αυτό το ασφυκτικό σκηνικό, ο νέος CEO της Apple, John Ternus, φέρεται να ασκεί εξαιρετικά έντονες πιέσεις στον επικεφαλής μηχανικής λογισμικού Craig Federighi προκειμένου να εντατικοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες ανάπτυξης. Η τεχνολογική βιομηχανία αντιμετωπίζει τους αυτόνομους agents ως το επόμενο θεμελιώδες στάδιο αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι οποιαδήποτε εταιρεία παραλείψει να ενσωματώσει έγκαιρα ένα τέτοιο σύστημα σε επίπεδο λειτουργικού, κινδυνεύει σοβαρά να χάσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών.

Αν και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης παραμένει αρκετά ρευστό, οι πρώτες τεχνολογικές εκτιμήσεις τοποθετούν την επίσημη παρουσίαση του AI Agent της Apple προς τα τέλη του 2027. Προκειμένου να φτάσει με επιτυχία σε αυτό το ορόσημο, η εταιρεία οφείλει πρώτα να επιλύσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα απορρήτου, αξιοπιστίας και ασφάλειας δεδομένων, μιας και η παραχώρηση πλήρους ελέγχου των εφαρμογών σε ένα λογισμικό διευρύνει δραματικά την επιφάνεια πιθανών κυβερνοεπιθέσεων (όπως το prompt injection). Οι μελλοντικοί χρήστες του macOS θα κληθούν να αποφασίσουν μέσα από αυστηρά κέντρα ελέγχου σε ποια ακριβώς προσωπικά αρχεία θα επιτρέπουν την πρόσβαση, με την Apple να υπολογίζεται πως θα αξιοποιήσει στο έπακρο τους Neural Engines των επόμενης γενιάς M-Series επεξεργαστών για τοπική εκτέλεση εντολών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να διατηρήσει το παραδοσιακό της πλεονέκτημα στον τομέα της ιδιωτικότητας έναντι των ανταγωνιστών που βασίζονται αποκλειστικά στο cloud.