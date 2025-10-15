Chat Control: Αναβλήθηκε η ψηφοφορία, η ΕΕ διχάζεται για τη μαζική σάρωση ιδιωτικών συνομιλιών

Η συζήτηση γύρω από το αμφιλεγόμενο Chat Control, γνωστό επίσημα ως CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), συνεχίζει να διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίσιμη ψηφοφορία που είχε προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου αναβλήθηκε εκ νέου, με τις Βρυξέλλες να μεταθέτουν τη διαδικασία προς το τέλος του 2025, πιθανότατα τον Δεκέμβριο.



Η πρόταση, που παρουσιάστηκε το 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκει την υποχρεωτική εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων στα μηνύματα υπηρεσιών όπως το WhatsApp και το Telegram. Στόχος θα ήταν ο εντοπισμός και η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου που σχετίζεται με παιδική κακοποίηση, ακόμα και μέσα σε συνομιλίες που προστατεύονται με κρυπτογράφηση end-to-end.

Μια πρόταση που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Από την πρώτη στιγμή, το Chat Control έχει συναντήσει σφοδρή κριτική από ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, οργανώσεις υπέρ των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρκετές κυβερνήσεις. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι το μέτρο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο μαζικής παρακολούθησης, απειλώντας θεμελιώδεις ελευθερίες και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σάρωση προσωπικών μηνυμάτων, ακόμη και για έναν θεμιτό σκοπό όπως η προστασία των παιδιών, ανοίγει τον δρόμο για γενικευμένο έλεγχο όλων των ψηφιακών επικοινωνιών. Ουσιαστικά, η τεχνολογία που θα απαιτούσε το Chat Control θα καθιστούσε αδύνατη την πραγματική κρυπτογράφηση, αφού οι πάροχοι θα έπρεπε να «διαβάζουν» το περιεχόμενο των συνομιλιών πριν αυτό σταλεί ή ληφθεί.

Το Chat Control δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία

Η νέα αναβολή καταδεικνύει τη βαθιά πολιτική διάσπαση που επικρατεί μεταξύ των κρατών-μελών. Παρότι χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία στηρίζουν την πρόταση, και η τρέχουσα Δανική Προεδρία του Συμβουλίου την υποστηρίζει ενεργά, η αναγκαία ενισχυμένη πλειοψηφία του 65% δεν έχει επιτευχθεί.

Στον αντίποδα, η Γερμανία ηγείται του «όχι», θεωρώντας το μέτρο παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και περιγράφοντάς το ως «άνοιγμα κάθε ιδιωτικής αλληλογραφίας στον έλεγχο του κράτους».

Η Ιταλία παραμένει σε πιο ουδέτερη στάση, με τη θέση της να μεταβάλλεται ανάλογα με τις πολιτικές πιέσεις, χωρίς ωστόσο να παίρνει σαφή θέση υπέρ ή κατά της ρύθμισης.

Ένα πολιτικό αδιέξοδο που παρατείνεται

Η συζήτηση για το Chat Control έχει εισέλθει σε φαύλο κύκλο αναβολών. Ήδη από τον Ιούνιο του 2024, η ψηφοφορία είχε αποσυρθεί την τελευταία στιγμή λόγω έλλειψης συμφωνίας. Από τότε, παρά τις διαδοχικές προσπάθειες των εκάστοτε προεδριών του Συμβουλίου να βρουν κοινό έδαφος, η ουσία του ζητήματος παραμένει αμετάβλητη.

Το βασικό δίλημμα είναι ξεκάθαρο: Πώς μπορεί η ΕΕ να προστατεύσει τα παιδιά από τη διαδικτυακή εκμετάλλευση χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων χρηστών;

Οι υπέρμαχοι του Chat Control υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί με ασφαλή και περιορισμένο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι ο εντοπισμός γίνεται μόνο για παράνομο περιεχόμενο. Αντίθετα, οι επικριτές τονίζουν πως καμία μορφή μαζικής σάρωσης δεν μπορεί να συμβαδίσει με την αρχή της ιδιωτικότητας που προστατεύεται από το άρθρο 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το δίλημμα της Ευρώπης: ασφάλεια ή ελευθερία;

Η υπόθεση του Chat Control αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη σύγκρουση αξιών στην Ευρώπη. Από τη μια πλευρά βρίσκεται η αναμφισβήτητη ανάγκη να εντοπίζονται και να εξουδετερώνονται εγκληματικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο· από την άλλη, η προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιωτική επικοινωνία.

Οι επικριτές φοβούνται ότι η εφαρμογή της ρύθμισης θα οδηγούσε σε:

Αποδυνάμωση της κρυπτογράφησης end-to-end σε εφαρμογές όπως WhatsApp, Signal και Telegram.

Ενδεχόμενη παρακολούθηση αθώων πολιτών και δημοσιογράφων.

Αύξηση του κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων λόγω πρόσβασης τρίτων σε ιδιωτικά δεδομένα.

Δημιουργία τεχνολογικών εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτική καταστολή.

Αντίθετα, όσοι υποστηρίζουν τη ρύθμιση θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει αδρανής απέναντι στη διαδικτυακή κακοποίηση ανηλίκων, τονίζοντας ότι ο έλεγχος περιεχομένου είναι αναγκαίος για την πρόληψη εγκλημάτων.

Το μέλλον του Chat Control

Προς το παρόν, η τύχη του Chat Control παραμένει αβέβαιη. Η επόμενη ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι ισορροπίες θα αλλάξουν. Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, με ορισμένα κράτη-μέλη να ζητούν ριζική αναθεώρηση της πρότασης ή ακόμα και πλήρη απόσυρση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: να επιλέξει αν θα προχωρήσει σε μια πολιτική που προωθεί την ασφάλεια με τίμημα την ιδιωτικότητα ή αν θα υπερασπιστεί τις ψηφιακές ελευθερίες που αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατικής της ταυτότητας.

Για την ώρα, η απόφαση αναβάλλεται – αλλά η συζήτηση για το Chat Control έχει μόλις αρχίσει.

