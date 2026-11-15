COMAC CE-25A: Πρώτη επανδρωμένη πτήση του 19θέσιου ηλεκτρικού αεροσκάφους!

Σύνοψη

Η κινεζική αεροδιαστημική εταιρεία COMAC εκτέλεσε με επιτυχία την πρώτη πτήση του αμιγώς ηλεκτρικού αεροσκάφους CE-25A με πλήρωμα στην επαρχία Shandong.

Το σκάφος μεταφέρει 19 επιβάτες, ζυγίζει 10 τόνους και χρησιμοποιεί δέκα ηλεκτρικούς κινητήρες τοποθετημένους στα πτερύγια.

Ενσωματώνει μπαταρίες υψηλής πυκνότητας (500 Wh/kg) από την CATL, εξασφαλίζοντας αυτονομία 400 χιλιομέτρων και ταχύτητα πλεύσης 300 χλμ/ώρα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) έχει ήδη αποδεχθεί την αίτηση για πιστοποιητικό τύπου, σηματοδοτώντας την έναρξη της αυστηρής διαδικασίας έγκρισης.

Η μετάβαση των αερομεταφορών προς τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών καταγράφει ένα ουσιαστικό τεχνολογικό βήμα, καθώς η Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) προχώρησε στην πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού αεροσκάφους CE-25A. Η διαδικασία έλαβε χώρα στις 14 Νοεμβρίου 2026, στο αεροδρόμιο της πόλης Binzhou, στην ανατολική επαρχία Shandong της Κίνας, εντάσσοντας πλέον ανθρώπινο δυναμικό στο πιλοτήριο έπειτα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αυτόνομων πτήσεων. Δύο πιλότοι και ένας μηχανικός δοκιμών πτήσης επέβαιναν στο πρωτότυπο των δέκα τόνων, πιστοποιώντας την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πρόωσης και πλοήγησης.

Η συνολική διάρκεια της δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εδάφους, διήρκεσε 57 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για 16 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, διανύοντας μια απόσταση 60,4 χιλιομέτρων, επιβεβαιώνοντας τις θεωρητικές προσομοιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας. Η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια των 19 μη επανδρωμένων πτήσεων που είχαν ξεκινήσει από τις 2 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, υπογραμμίζοντας τον ρυθμό με τον οποίο η κινεζική αεροδιαστημική βιομηχανία ενσωματώνει συσσωρευτές υψηλής χωρητικότητας σε πραγματικές συνθήκες πτήσης.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού αεροσκάφους COMAC CE-25A;

Το COMAC CE-25A είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό αεροσκάφος 19 θέσεων με μέγιστο βάρος απογείωσης 10 τόνους, το οποίο προσφέρει αυτονομία 400 χιλιομέτρων και ταχύτητα πλεύσης 300 χλμ/ώρα. Η πρόωση επιτυγχάνεται μέσω δέκα ηλεκτρικών κινητήρων ενσωματωμένων στα πτερύγια, ενώ η ενέργεια προέρχεται από προηγμένες μπαταρίες 500 Wh/kg της εταιρείας CATL.



Η σχεδιαστική φιλοσοφία του CE-25A απομακρύνεται από τους παραδοσιακούς ελικοστροβιλοκινητήρες. Υιοθετεί μια διάταξη ουράς σχήματος "T" και τοποθετεί τους ηλεκτρικούς ανεμιστήρες πάνω από τα πτερύγια. Η αρχιτεκτονική της κατανεμημένης πρόωσης δεν εξυπηρετεί απλώς την αισθητική, αλλά μεγιστοποιεί την άνωση καθώς η ροή του αέρα επιταχύνεται ομοιόμορφα πάνω από την καμπυλωτή επιφάνεια του φτερού. Παράλληλα, το χαμηλό υψόμετρο πλεύσης των 2.400 μέτρων αποτρέπει την ανάγκη για βαριά συστήματα συμπίεσης της καμπίνας, μια μηχανική επιλογή που εξοικονομεί πολύτιμο βάρος, επιτρέποντας την προσθήκη επιπλέον στοιχείων μπαταρίας.

Ο τομέας της αποθήκευσης ενέργειας αποτελεί παραδοσιακά τον μεγαλύτερο περιορισμό για την ηλεκτρική αεροπλοΐα, καθώς η κηροζίνη διαθέτει ασύγκριτα μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα από οποιονδήποτε σημερινό συσσωρευτή. Για να ξεπεράσει το μηχανικό εμπόδιο, η COMAC συνεργάστηκε στενά με την CATL και το Πανεπιστήμιο Jiao Tong της Σαγκάης. Το αποτέλεσμα είναι η ενσωμάτωση μπαταριών συμπυκνωμένης ύλης που αγγίζουν θεωρητική ενεργειακή πυκνότητα της τάξης των 500 Wh/kg. Το όριο θεωρείται εδώ και χρόνια ο κρίσιμος στόχος που καθιστά βιώσιμες τις εμπορικές πτήσεις με αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ διαθέσιμης ισχύος και μεταφερόμενου φορτίου.

Η ονοματολογία του μοντέλου αποκαλύπτει τις προθέσεις της κατασκευάστριας. Το γράμμα "C" αντιπροσωπεύει την Κίνα και την COMAC, το "E" υποδηλώνει την ηλεκτρική φύση του σκάφους, το "25" παραπέμπει στους κανονισμούς αεροπλοϊμότητας CCAR-25 (το ίδιο πρότυπο που ισχύει για τα μεγάλα επιβατικά αεροσκάφη) και το "A" δείχνει ότι πρόκειται για το πρώτο μοντέλο μιας ευρύτερης σχεδιασμένης σειράς. Ήδη η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) έχει κάνει δεκτή την αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου. Η έγκριση δεν μεταφράζεται σε άμεση εμπορική δρομολόγηση, καθώς τα συστήματα διαχείρισης θερμότητας, η αξιοπιστία των κινητήρων και η ασφάλεια των μπαταριών απαιτούν εξονυχιστικούς ελέγχους. Ωστόσο, η νομική αποδοχή του φακέλου εκκινεί επίσημα τη γραφειοκρατική οδό προς την παραγωγή.

Σε διεθνές επίπεδο, η προσπάθεια της Κίνας δεν είναι η μοναδική που βλέπουμε. Η σουηδική Heart Aerospace, η οποία αποτελεί τον κύριο δυτικό ανταγωνιστή στο συγκεκριμένο μέγεθος, δοκίμασε τον Αύγουστο του 2026 το πρωτότυπο X1 των 11 τόνων στη Νέα Υόρκη για 27 λεπτά. Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή εταιρεία έχει ήδη εγκαταλείψει τον σχεδιασμό του αμιγώς ηλεκτρικού 19θέσιου ES-19, προκρίνοντας ένα υβριδικό μοντέλο 30 θέσεων (ES-30) που βασίζεται σε εφεδρικούς στροβιλογεννήτριες για να επιτύχει αποδεκτή εμβέλεια, στοχεύοντας σε εμπορική χρήση το 2031.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχής πτήση του CE-25A μεταφράζεται σε έναν ρεαλιστικό οδικό χάρτη για τις αερομεταφορές μικρών αποστάσεων, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες για αγορές με έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό όπως η Ελλάδα. Αν και η ονομαστική αυτονομία των 400 χιλιομέτρων μειώνεται αισθητά όταν υπολογιστούν τα αυστηρά αποθέματα ενέργειας που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές όπως ο EASA για την ασφάλεια των πτήσεων, ο επιχειρησιακός φάκελος ενός τέτοιου αεροσκάφους κουμπώνει ιδανικά στα δεδομένα του Αιγαίου.

Δρομολόγια που συνδέουν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με τις Κυκλάδες (όπως η πτήση Αθήνα - Μήλος ή Αθήνα - Νάξος, οι οποίες καλύπτουν αποστάσεις κάτω των 160 χιλιομέτρων) ή οι διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών του Ιονίου, εμπίπτουν απολύτως στις δυνατότητες ενός ηλεκτρικού συστήματος. Η υιοθέτηση ηλεκτρικών στόλων σε τέτοιες συνθήκες θα μπορούσε να μειώσει δραματικά τα λειτουργικά κόστη των εγχώριων αεροπορικών εταιρειών, μειώνοντας παράλληλα το ισχυρό ηχητικό αποτύπωμα στα μικρά νησιωτικά αεροδρόμια.