Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τους Έλληνες επιστήμονες Γιώργο Σπυρόπουλο από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο και Ξενοφώντα Στρακώσα από το Πανεπιστήμιο του Λινσέπινγκ στη Σουηδία ανέπτυξε ηλεκτρικά αγώγιμες πολυμερείς βαφές μαλλιών με την ονομασία eHAIR, οι οποίες μετατρέπουν μεμονωμένες τρίχες σε λειτουργικά ηλεκτρόδια για την καταγραφή εγκεφαλικών σημάτων.

Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία (electroencephalography - EEG) αποτελεί την πιο διαδεδομένη, ασφαλή και μη επεμβατική μέθοδο παρακολούθησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, όμως στην πράξη συναντά σημαντικούς φυσικούς περιορισμούς. Τόσο τα μαλλιά που εμποδίζουν την άμεση επαφή των αισθητήρων με το δέρμα όσο και η υψηλή ηλεκτρική αντίσταση της εξωτερικής στιβάδας της επιδερμίδας αναγκάζουν τους κλινικούς γιατρούς να χρησιμοποιούν αγώγιμα τζελ ή πάστες. Τα υλικά αυτά προκαλούν συχνά ερεθισμούς, δυσφορία κατά την αφαίρεση και στεγνώνουν σε πολύωρες εξετάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ακόμη και το ξύρισμα τμημάτων του τριχωτού της κεφαλής. Με την τεχνολογία eHAIR, η τρίχα παύει να αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο και αξιοποιείται ως σταθερή, εύκαμπτη διασύνδεση χαμηλής σύνθετης αντίστασης που φτάνει έως τη ρίζα, στα βαθύτερα και πιο αγώγιμα στρώματα του δέρματος.

Δύο μέθοδοι εφαρμογής για προσωρινή και ημιμόνιμη καταγραφή

Για να καλύψουν διαφορετικές διάρκειες παρακολούθησης, οι ερευνητές σχεδίασαν δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις επικάλυψης που θυμίζουν τις καθιερωμένες τεχνικές βαφής μαλλιών, επιδιώκοντας την ισορροπία ανάμεσα στην αγωγιμότητα, την ευκαμψία, την πρόσφυση και τη δυνατότητα αφαίρεσης.

Η πρώτη μέθοδος ακολουθεί μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και λειτουργεί όπως οι προσωρινές βαφές που απομακρύνονται εύκολα με το λούσιμο. Οι επιστήμονες εμβαπτίζουν τις τρίχες σε διάλυμα ντοπαμίνης με θειικό χαλκό και υπεροξείδιο του υδρογόνου, ώστε να καταλυθεί η δημιουργία ενός στρώματος πολυδοπαμίνης που καθιστά την επιφάνεια κολλώδη και χημικά ενεργή. Στη συνέχεια, εφαρμόζουν με πινέλο ένα σύνθετο υλικό από το διαφανές αγώγιμο πολυμερές PEDOT:PSS σε συνδυασμό με ντοπαμίνη και το στεγνώνουν με πιστολάκι μαλλιών. Τα δύο πολυμερή αλληλεπιδρούν δημιουργώντας μια ομοιόμορφη αγώγιμη επίστρωση μέσα σε 10 έως 15 λεπτά,ιδανική για γρήγορες και βραχυπρόθεσμες μετρήσεις EEG.

Η δεύτερη προσέγγιση λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω και δημιουργεί ημιμόνιμες επιστρώσεις ικανές να αντέξουν αρκετά λουσίματα, προσφέροντας δυνατότητα παρακολούθησης για ημέρες ή ακόμη και για μία εβδομάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι ερευνητές καλλιεργούν τα αγώγιμα πολυμερή απευθείας πάνω στον άξονα της τρίχας, μουλιάζοντάς την πρώτα σε διάλυμα ενζύμων, στεγνώνοντάς την και εφαρμόζοντας κατόπιν μια πρόδρομη ένωση μονομερούς με βάση το θειοφαίνιο μαζί με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Μέσω αντιδράσεων ενζυμικής οξείδωσης αναπτύσσεται ένας αγωγός με βάση το PEDOT απευθείας στην επιφάνεια της τρίχας, ο οποίος μπορεί θεωρητικά να ανανεώνεται καθώς τα μαλλιά μακραίνουν, ώστε να διατηρείται αδιάλειπτη η επαφή με το τριχωτό της κεφαλής.

Εργαστηριακές δοκιμές, μόνωση σημάτων και ενεργά ηλεκτρονικά κυκλώματα

Στα εργαστηριακά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους, η διεπαφή eHAIR κατέγραψε εγκεφαλικά σήματα με υψηλότερο πλάτος, μεγαλύτερη φασματική ισχύ και καλύτερο λόγο σήματος προς θόρυβο (signal-to-noise ratio) σε σύγκριση με τα συμβατικά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται με αγώγιμο τζελ. Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα συνέλεξε τρίχες από έναν άνθρωπο εθελοντή, τις επεξεργάστηκε με τις νέες βαφές και επιβεβαίωσε την ικανότητά τους να καταγράφουν σήματα EEG.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η πλήρης συμβατότητά της με τον υφιστάμενο εξοπλισμό ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Οι βαμμένες τρίχες αντικαθιστούν ταυτόχρονα τα ηλεκτρόδια και τα τζελ, ενώ συνδέονται με τις συσκευές καταγραφής είτε μέσω μεταλλικών κλιπ είτε με την εφαρμογή της ίδιας της αγώγιμης βαφής στο σημείο ένωσης των τριχών με τα καλώδια. Επιπλέον, η ομάδα απέδειξε ότι οι επεξεργασμένες τρίχες δεν περιορίζονται στον ρόλο των παθητικών αισθητήρων, καθώς κατάφερε να κατασκευάσει πάνω τους ενισχυτές και οργανικά ηλεκτροχημικά τρανζίστορ, επιτρέποντας την επιτόπια επεξεργασία των σημάτων που συλλέγονται.

Για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο παρεμβολών σε περίπτωση που αγώγιμες τρίχες από διαφορετικά σημεία του κεφαλιού έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και αναμείξουν τα σήματα, οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια λεπτή μονωτική επίστρωση που εφαρμόζεται πάνω από το αγώγιμο στρώμα, αποτρέποντας τη διασταύρωση σημάτων χωρίς να υποβαθμίζει την ηλεκτρική απόδοση του eHAIR.

Κλινικές εφαρμογές και οι προκλήσεις πριν την καθημερινή χρήση

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα Στρακώσα, οι πιο άμεσες εφαρμογές της τεχνολογίας αφορούν την παρακολούθηση της επιληψίας, τις μελέτες ύπνου, την έρευνα στις νευροεπιστήμες και τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (brain-computer interfaces - BCI), οι οποίες επιτρέπουν σε άτομα με σοβαρή παράλυση να επικοινωνούν. Πέρα από τη νευροτεχνολογία, παρόμοιες πολυμερείς επιστρώσεις, όπως οι ηλεκτροχρωμικές, θα μπορούσαν μελλοντικά να επιτρέπουν στα μαλλιά να αλλάζουν χρώμα αντιδρώντας σε ηλεκτρική τάση, ανοίγοντας προοπτικές στον κλάδο των καλλυντικών.

Ανεξάρτητοι επιστήμονες υποδέχονται τη μελέτη με ενδιαφέρον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η Jane Huggins, αναπληρώτρια καθηγήτρια βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, σημειώνει ότι η δυνατότητα καταγραφής EEG χωρίς ογκώδη ή αισθητό εξοπλισμό στο κεφάλι θα προσέφερε τεράστια διευκόλυνση σε χρήστες διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο με προσκέφαλο ή είναι κλινήρεις. Από την πλευρά της, η Nanshu Lu, μηχανικός υλικών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, χαρακτηρίζει την αξιοποίηση μιας υπάρχουσας βιολογικής δομής ως λειτουργικού ηλεκτρονικού υλικού μια ευφυή εννοιολογική μετατόπιση, υπογραμμίζοντας όμως ότι απαιτούνται εκτεταμένες δοκιμές απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής ανθρώπων σε πραγματικές συνθήκες.

Στο επόμενο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες των Πανεπιστημίων Γάνδης και Λινσέπινγκ σχεδιάζουν να αξιολογήσουν την απόδοση του eHAIR σε διαφορετικούς τύπους και υφές μαλλιών, εξετάζοντας πώς η καθημερινή κίνηση, ο ιδρώτας, το συχνό λούσιμο και η φυσική ανάπτυξη της τρίχας επηρεάζουν τη σταθερότητα του σήματος, την άνεση και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του δέρματος έπειτα από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.