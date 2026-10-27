Επιστήμονες αναδημιούργησαν τη Ρωμαϊκή «νανοτεχνολογία» του Κυπέλλου του Λυκούργου μετά από 1600 χρόνια

Σύνοψη

Ιστορικό αίνιγμα: Το Κύπελλο του Λυκούργου, ένα ρωμαϊκό τεχνούργημα του 4ου αιώνα, φέρει τη μοναδική ιδιότητα να αλλάζει χρώμα από πράσινο σε κόκκινο ανάλογα με τη γωνία και την πηγή του φωτός.

Το Κύπελλο του Λυκούργου, ένα ρωμαϊκό τεχνούργημα του 4ου αιώνα, φέρει τη μοναδική ιδιότητα να αλλάζει χρώμα από πράσινο σε κόκκινο ανάλογα με τη γωνία και την πηγή του φωτός. Η ανακάλυψη: Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ αποκωδικοποίησαν την αρχαία συνταγή του διχρωικού γυαλιού, εντοπίζοντας ότι η συμπεριφορά του οφείλεται σε νανοσωματίδια χρυσού και αργύρου, τα οποία αλληλεπιδρούν με το φως.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ αποκωδικοποίησαν την αρχαία συνταγή του διχρωικού γυαλιού, εντοπίζοντας ότι η συμπεριφορά του οφείλεται σε νανοσωματίδια χρυσού και αργύρου, τα οποία αλληλεπιδρούν με το φως. Η πειραματική διαδικασία: Η αναδημιουργία της τεχνικής απαιτούσε προσομοίωση των ρωμαϊκών συνθηκών, με τη χρήση κλιβάνων αερίου που προσέφεραν καλύτερα αποτελέσματα από τους σύγχρονους ηλεκτρικούς φούρνους, οδηγώντας σε ένα γυαλί που αποκτά τις ιδιότητές του κατά την απλή διαδικασία ανόπτησης.

Η αναδημιουργία της τεχνικής απαιτούσε προσομοίωση των ρωμαϊκών συνθηκών, με τη χρήση κλιβάνων αερίου που προσέφεραν καλύτερα αποτελέσματα από τους σύγχρονους ηλεκτρικούς φούρνους, οδηγώντας σε ένα γυαλί που αποκτά τις ιδιότητές του κατά την απλή διαδικασία ανόπτησης. Σύγχρονη τέχνη και εκθέσεις: Ο καλλιτέχνης Elliot Walker, νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού Blown Away , ανέλαβε να φιλοτεχνήσει ένα νέο γλυπτό με το καινοτόμο υλικό, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Festival of the Mind τον Νοέμβριο του 2026.

Ο καλλιτέχνης Elliot Walker, νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού , ανέλαβε να φιλοτεχνήσει ένα νέο γλυπτό με το καινοτόμο υλικό, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Festival of the Mind τον Νοέμβριο του 2026. Τεχνολογικές προεκτάσεις: Η κατανόηση της ρωμαϊκής τεχνικής αναμένεται να τροφοδοτήσει νέες έρευνες σε φωτονικά υλικά και προηγμένα κράματα γυαλιού για την ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.

Το Κύπελλο του Λυκούργου, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και σπάνια αριστουργήματα της ρωμαϊκής υαλουργίας που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μ.Χ., αποτελούσε για δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους γρίφους της αρχαιολογίας και της χημείας των υλικών. Η ικανότητα του να μεταβάλλει ριζικά την οπτική του ταυτότητα, διατηρώντας μια βαθιά απόχρωση πράσινου νεφρίτη όταν το φως ανακλάται στην επιφάνεια του, ενώ παράλληλα μετατρέπεται σε ένα έντονο ρουμπινί κόκκινο όταν ο φωτισμός το διαπερνά, συνιστούσε ένα φαινόμενο που οι σύγχρονοι επιστήμονες δυσκολεύονταν να αναπαραγάγουν με ακρίβεια.

Μέσα από πρόσφατες έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ του Ηνωμένου Βασιλείου, η συνταγή αυτού του περίφημου διχρωικού γυαλιού αποκρυπτογραφήθηκε πλήρως, επιτρέποντας στους ερευνητές να αναδημιουργήσουν μαζικά και συστηματικά την αρχαία ρωμαϊκή τεχνοτροπία.

Σύμφωνα με τη Δρ. Lisa Hollands, ειδικό τεχνικό γυαλιού και κεραμικών στη Σχολή Χημικών, Υλικών και Βιολογικών Μηχανικών του Σέφιλντ, το μυστικό κρύβεται στην προσθήκη απειροελάχιστων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων. Οι αρχαίοι υαλουργοί, προφανώς καθοδηγούμενοι από εξαιρετικά ανεπτυγμένη εμπειρική γνώση, εισήγαγαν σωματίδια χρυσού και αργύρου τα οποία τελικά σχημάτιζαν νανοδομές χιλιάδες φορές μικρότερες από έναν κόκκο άμμου. Αυτά τα νανοσωματίδια, των οποίων η διάμετρος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50 και 80 νανομέτρων, φέρουν έναν πυρήνα αργύρου και ένα εξωτερικό περίβλημα χρυσού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ανιχνεύονται και ίχνη χαλκού, σε μια αναλογία περίπου τριών μερών χρυσού προς επτά μέρη αργύρου.

Το μέγεθος αυτών των σωματιδίων, επειδή ακριβώς είναι μικρότερο από το ίδιο το μήκος κύματος του φωτός, προκαλεί μια μοναδική οπτική συμπεριφορά. Καθώς το φως αλληλεπιδρά με το γυαλί, τα ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα των ατόμων των μετάλλων αρχίζουν να δονούνται και να συντονίζονται, απορροφώντας ή μπλοκάροντας τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στο μπλε και το πράσινο τμήμα του φάσματος. Το οπτικό αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης επιτρέπει κυρίως στο κόκκινο και το πορτοκαλί φως να διαπεράσουν το υλικό, δημιουργώντας τον χρωματικό μετασχηματισμό που παρατηρείται όταν το αντικείμενο φωτίζεται από πίσω, ενώ η φυσική περιεκτικότητα σε σίδηρο και η διάχυση του φωτός διαμορφώνουν την αδιαφανή πράσινη όψη υπό συνθήκες απλής αντανάκλασης.

Η ερευνητική ομάδα ανέλαβε να προσομοιώσει τις πρώτες ύλες και τις συνθήκες εργασίας που διέθεταν οι τεχνίτες της ύστερης αρχαιότητας, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Caroline Jackson, ειδική στη μελέτη του ρωμαϊκού γυαλιού. Μετά από μήνες δοκιμών που περιελάμβαναν παραλλαγές στα επίπεδα οξυγόνου, διαφορετικούς τύπους κλιβάνων, ακόμα και την ανορθόδοξη προσθήκη ζάχαρης στα μείγματα, η λύση δόθηκε μέσα από τη χρήση κλιβάνων που τροφοδοτούνται με αέριο, αφήνοντας στο περιθώριο τους σύγχρονους ηλεκτρικούς φούρνους, καθώς οι φλόγες και το χημικό περιβάλλον των πρώτων προσέφεραν ένα πολύ πιο ακριβές αποτέλεσμα, πληρέστερα εναρμονισμένο με τη ρωμαϊκή τεχνοτροπία.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της σύνθεσης που προέκυψε, είναι ότι το γυαλί επιτυγχάνει το τελικό του χρώμα αβίαστα κατά τη διαδικασία της ανόπτησης, στην οποία το υλικό ψύχεται αργά για να ανακουφιστεί από τις εσωτερικές θερμικές τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι κρύσταλλοι φτάνουν στο ιδανικό μέγεθος χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη, ιδιαίτερα πολύπλοκη θερμική κατεργασία, επιβεβαιώνοντας την υψηλή τεχνική αντίληψη που διέθεταν τα ρωμαϊκά εργαστήρια, έστω και σε εμπειρικό επίπεδο.

Η επιτυχία της ερευνητικής ομάδας σύντομα ξεπέρασε τα όρια του εργαστηρίου, περνώντας στη σφαίρα της εικαστικής δημιουργίας. Με σκοπό να αναδείξουν τις ιδιότητες του υλικού στο ευρύ κοινό, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ προχώρησε σε ανάθεση προς τον Elliot Walker, έναν από τους κορυφαίους Βρετανούς καλλιτέχνες γυαλιού και νικητή του δεύτερου κύκλου της σειράς του Netflix Blown Away. Ο Walker κλήθηκε να δουλέψει με το διχρωικό κράμα, δημιουργώντας ένα έργο που συνδυάζει την κλασική αισθητική και τον μύθο του βασιλιά Λυκούργου, ο οποίος τιμωρείται από τον θεό Διόνυσο παγιδευμένος σε κληματαριές, με την εντυπωσιακή γλυπτική φόρμα του Φαρνέζιου Άτλαντα. Η προσέγγιση του καλλιτέχνη συμπεριέλαβε οπωσδήποτε ένα φυσητό στοιχείο, το οποίο καθίσταται απολύτως απαραίτητο ώστε το πάχος του γυαλιού να επιτρέπει την ιδανική μετάδοση του φωτός και την ανάδειξη του διχρωισμού. Το ολοκληρωμένο γλυπτό πρόκειται να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Festival of the Mind της πόλης του Σέφιλντ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 6 έως τις 15 Νοεμβρίου του 2026, προτού βρει τη μόνιμη θέση του κάτω από ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό στο Turner Museum of Glass.

Πέρα από τον προφανή καλλιτεχνικό και ιστορικό αντίκτυπο, η έρευνα φέρει τεράστια σημασία για τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα νανοσωματίδια μπορούν να ενσωματωθούν σταθερά και με προβλέψιμη συμπεριφορά σε πολύπλοκες γυάλινες δομές, προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τον τομέα της φωτονικής, η οποία παίζει κρίσιμο ρόλο στις κβαντικές τεχνολογίες και την ηλιακή ενέργεια. Παράλληλα, τα ευρήματα της Δρ. Hollands συνδέονται άμεσα με τις προσπάθειες του Καθηγητή Russell Hand σχετικά με την ακινητοποίηση εξαιρετικά επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα κράματα γυαλιού.