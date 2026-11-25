Ένοχη για 10 από τις 12 ποινικές κατηγορίες που της αποδίδονταν έκρινε τη Huawei Technologies ομοσπονδιακό δικαστήριο ενόρκων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ολοκληρώνοντας μια πολυετή δικαστική διαμάχη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, αφορά αδικήματα όπως συνωμοσία για κλοπή εμπορικών μυστικών, τραπεζική και ηλεκτρονική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων. Αντίθετα, οι ένορκοι αθώωσαν τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό από τις δύο βαρύτερες κατηγορίες, εκείνες της εκβιαστικής συνωμοσίας και της συνωμοσίας για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Παρότι στην υπόθεση δεν υπήρχαν φυσικά πρόσωπα ως κατηγορούμενοι, η καταδίκη εκθέτει την εταιρεία στον κίνδυνο επιβολής χρηματικών προστίμων, δημεύσεων και αποζημιώσεων που ενδέχεται να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ανακοίνωση της ποινής, η οποία ορίστηκε για τις 14 Σεπτεμβρίου 2027. Η εξέλιξη δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της Huawei να ανακτήσει έδαφος στις διεθνείς αγορές εκτός Κίνας, ενώ παραμένει αποκλεισμένη από την αμερικανική αγορά τηλεπικοινωνιών και smartphones ήδη από το 2019.

Το κατηγορητήριο για κλοπή τεχνολογίας και παραβίαση κυρώσεων

Το ποινικό κατηγορητήριο, το οποίο είχε απαγγελθεί αρχικά το 2018-2019 και διευρύνθηκε στη συνέχεια, περιέγραφε ένα πολυετές μοτίβο παράνομης απόσπασης πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογικών μυστικών από ανταγωνιστές και συνεργάτες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλέστηκαν οι εισαγγελείς, ανάμεσα στις εταιρείες που επλήγησαν περιλαμβάνονται οι Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel USA και Fujitsu. Η δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2026, εστίασε σε περιστατικά όπως η πώληση routers με πηγαίο κώδικα αντιγραμμένο από ανταγωνιστή, η κρυφή φωτογράφιση κυκλωμάτων εξοπλισμού δικτύωσης σε περίπτερο εμπορικής έκθεσης στο Σικάγο, καθώς και η αφαίρεση ρομποτικού βραχίονα από εργαστήριο ανταγωνιστικής εταιρείας προκειμένου να μετρηθεί και να φωτογραφηθεί.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τη Huawei ότι διατηρούσε εμπορικές συναλλαγές σε χώρες που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις, όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, προβαίνοντας σε ψευδείς δηλώσεις προς τράπεζες και Αμερικανούς αξιωματούχους για να αποκρύψει τη δραστηριότητά της. Μετά την ετυμηγορία, ο βοηθός γενικός εισαγγελέας του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Tysen A. Duva, δήλωσε ότι επί δύο δεκαετίες η Huawei έχτισε την αυτοκρατορία της πάνω στην απάτη και την κλοπή, απειλώντας το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εθνική ασφάλεια, ενώ ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μπρούκλιν, Joseph Nocella Jr., και ο γενικός εισαγγελέας Todd Blanche τόνισαν ότι καμία εταιρεία δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Η αντίδραση της Huawei και η αθώωση για την εκβιαστική συνωμοσία

Η Huawei ανακοίνωσε αμέσως την πρόθεση της να ασκήσει έφεση κατά των καταδικαστικών αποφάσεων, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες στερούμενες νομικής και πραγματικής βάσης. Σε επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία υποστήριξε ότι οι πέντε διαφορές που σχετίζονται με εμπορικά μυστικά και επικαλέστηκε η αμερικανική κυβέρνηση αποτελούσαν αστικές υποθέσεις οι οποίες επιλύθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επισημαίνοντας πως κανένα δικαστήριο δεν την έκρινε ποτέ υπεύθυνη για εσκεμμένη υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε την υποχρέωσε να καταβάλει αποζημιώσεις για τέτοιο λόγο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπεράσπιση στην απαλλαγή από την κατηγορία της εκβιαστικής συνωμοσίας, μια διάταξη που χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Ο δικηγόρος της εταιρείας, Brian Heberlig, έκανε λόγο για σαφή απόρριψη του κυβερνητικού αφηγήματος περί εταιρικής κουλτούρας διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς βασίστηκαν σε μεμονωμένα περιστατικά υπαλλήλων μέσα σε ένα εργατικό δυναμικό άνω των 200.000 ατόμων. Όπως ανέφερε κατά την αγόρευση του, μεγάλο μέρος του υλικού που φέρεται να εκλάπη ήταν ήδη δημόσια διαθέσιμο, ενώ η Huawei έχει καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη αδειοδότησης με το 75% να καταλήγει σε αμερικανικές εταιρείες και είχε ανακαλέσει εγκαίρως τα routers με κώδικα της Cisco πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, αντικαθιστώντας τους με εξοπλισμό της αμερικανικής εταιρείας.

Η υπόθεση Meng Wanzhou και οι επιπτώσεις στη διεθνή στρατηγική

Η δικαστική υπόθεση είχε έρθει αρχικά στη δημοσιότητα μετά τη σύλληψη της οικονομικής διευθύντριας της Huawei και κόρης του ιδρυτή της, Meng Wanzhou, στον Καναδά το 2018, με την κατηγορία ότι παραπλάνησε την τράπεζα HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στο Ιράν. Οι κατηγορίες σε βάρος της Meng αποσύρθηκαν το 2021 στο πλαίσιο συμφωνίας αναβολής δίωξης και ανταλλαγής κρατουμένων που επέτρεψε την επιστροφή της στην Κίνα, αφού η ίδια παραδέχθηκε ότι έδωσε ανακριβείς πληροφορίες στις τράπεζες.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η Huawei παραμένει από το 2019 στη λίστα περιορισμών (Entity List) του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου και στη λίστα απαγορευμένου εξοπλισμού (Covered List) της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), με την Google να έχει διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της για τις νέες συσκευές της εταιρείας και δυτικές χώρες όπως ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν επιβάλει αντίστοιχους περιορισμούς. Μιλώντας στον Τύπο πριν από την κυκλοφορία της σειράς Mate 90 νωρίτερα μέσα στο 2026, ο επικεφαλής καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας, Richard Yu, είχε αναγνωρίσει ότι οι πωλήσεις smartphones της Huawei εκτός Κίνας περιορίζονται πλέον σε μερικά εκατομμύρια μονάδες ετησίως, σημειώνοντας ότι η εταιρεία επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις διεθνείς αγορές. Παρά την επέκταση της στον σχεδιασμό επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης ως εγχώρια εναλλακτική απέναντι στη Nvidia, η νέα καταδίκη και η έρευνα που άνοιξε η FCC το 2025 για πιθανή παράκαμψη των περιορισμών από τις Huawei, ZTE και China Telecom διατηρούν την πίεση σε υψηλά επίπεδα.