Η Huawei παρουσίασε επίσημα στην Κίνα το Mate 90 Air, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τον hardware σχεδιασμό του περσινού Mate 70 Air με τιμή εκκίνησης τα 4.999 γουάν (περίπου €685) για την έκδοση 12GB/256GB. Η συσκευή φέρνει ελάχιστες αισθητικές παρεμβάσεις, λεπτότερο σώμα κατά 0,02mm σε σχέση με τον προκάτοχο της και τον κανονικό επεξεργαστή Kirin 9020 αντί της περιορισμένης έκδοσης Kirin 9020A.

Η επιλογή της Huawei να βασίσει το νέο μοντέλο στην ίδια αρχιτεκτονική οθόνης, καμερών και μπαταρίας δείχνει ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στη σταθερότητα της πλατφόρμας και στην ενσωμάτωση του HarmonyOS 7.0, αντί για εκτεταμένες αλλαγές στο υλικό. Παράλληλα, η αφαίρεση της επιλογής των 16GB RAM δημιουργεί ένα σαφές δίλημμα για όσους αναζητούν μεγαλύτερα περιθώρια μνήμης από την προηγούμενη γενιά.

Σχεδιασμός, οθόνη και αλλαγές στη μνήμη

Στο εξωτερικό μέρος, το Mate 90 Air υιοθετεί ανανεωμένη σχεδίαση στην πλάτη, περιορίζει ελαφρώς το πάχος του κατά 0,02 χιλιοστά σε σχέση με το Mate 70 Air και προσθέτει τη νέα απόχρωση Rose Gold, δίπλα στις Bright Moon Silver και Obsidian Black. Η οθόνη παραμένει LTPO OLED διαγωνίου 7 ιντσών με ανάλυση FHD+, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και υποστήριξη γραφίδας, διατηρώντας αμετάβλητη τη φιλοσοφία μεγάλης επιφάνειας σε λεπτό προφίλ.

Στο εσωτερικό, η συσκευή περνά στον κανονικό επεξεργαστή Kirin 9020 (7nm) αντί του Kirin 9020A που χρησιμοποιούσε το Mate 70 Air. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Huawei, η μετάβαση αυτή αποφέρει αύξηση 9% στην απόδοση ενός πυρήνα (single-core), έως και 36% σε σενάρια πολλαπλών πυρήνων (multi-core) και 18% υψηλότερη απόδοση στα γραφικά. Ωστόσο, το Mate 90 Air διατίθεται αποκλειστικά με 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο 256GB ή 512GB, καταργώντας τις εκδόσεις των 16GB RAM που υπήρχαν στο περσινό μοντέλο.

Κάμερες, μπαταρία και τιμές στην αγορά της Κίνας

Το camera module περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα 50MP μεγέθους 1/1.3 ίντσας, τηλεφακό 12MP RYYB με οπτικό ζουμ 3x, υπερευρυγώνιο φακό 8MP και εμπρόσθια κάμερα 10MP. Στην τροφοδοσία διατηρείται η μπαταρία των 6.500mAh με ενσύρματη φόρτιση 66W, ενώ το πακέτο συμπληρώνουν η πιστοποίηση IP69, τα στερεοφωνικά ηχεία, ο πλευρικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων και το HarmonyOS 7.0.

Στην αγορά της Κίνας, η έκδοση των 12GB/256GB κοστολογείται στα 4.999 γουάν (περίπου €685 δολάρια) και η έκδοση των 12GB/512GB φτάνει τα 5.999 γουάν (περίπου €825). Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για διάθεση εκτός Κίνας, καθώς η συσκευή απευθύνεται αρχικά στην εγχώρια αγορά.