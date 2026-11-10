Η Αγγλία απαγορεύει τα smartphones ακόμα και από τις τσάντες των μαθητών

Σύνοψη

Η προηγούμενη πολιτική του «δεν φαίνονται, δεν ακούγονται» αντικαθίσταται από την καθολική φυσική απομάκρυνση των συσκευών.

Οι νέοι, αυστηρότεροι κανόνες τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Οι διευθυντές των σχολείων και τα εκπαιδευτικά σωματεία εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το πρακτικό και οικονομικό κόστος της ασφαλούς αποθήκευσης.

Η Υπουργός Παιδείας, Lucy Powell, δήλωσε πως ο χώρος του σχολείου προορίζεται για ουσιαστική μάθηση και αληθινή κοινωνικοποίηση, όχι για την άσκοπη περιήγηση στις οθόνες.

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλιμακώσει δραστικά τη στάση της απέναντι στην παρουσία της τεχνολογίας εντός των σχολικών εγκαταστάσεων, ανακοινώνοντας ένα νέο, ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για την Αγγλία.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες κυβερνητικές οδηγίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας μέσω του BBC, η ισχύουσα πολιτική του «δεν φαίνονται, δεν ακούγονται» κρίνεται πλέον εντελώς ανεπαρκής. Από τον Σεπτέμβριο του 2027, τα smartphones θα πρέπει να αφαιρούνται εξ ολοκλήρου από την κατοχή των μαθητών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλήρους ψηφιακής αποσύνδεσης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων.

Μέχρι σήμερα, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αγγλία επέτρεπαν στους μαθητές να διατηρούν τα smartphones τους μέσα στις σχολικές τσάντες ή στις τσέπες των μπουφάν τους, με τη ρητή προϋπόθεση ότι οι συσκευές θα παρέμεναν απενεργοποιημένες και αθόρυβες. Παρόλα αυτά, πρόσφατες έρευνες του Υπουργείου Παιδείας κατέδειξαν ότι μόλις το 16% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε πως οι κανόνες αυτοί τηρούνταν ευλαβικά από το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Η αδυναμία αποτελεσματικής αστυνόμευσης αυτού του μοντέλου οδήγησε τους αρμόδιους υπουργούς στο συμπέρασμα πως η μόνη λειτουργική λύση είναι η φυσική απουσία της συσκευής.

Η Υπουργός Παιδείας της χώρας, Lucy Powell, κατά την τοποθέτησή της πάνω στο φλέγον ζήτημα, υπογράμμισε την ανάγκη να επιστρέψουν τα σχολεία στον θεμελιώδη ρόλο τους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το σχολείο αποτελεί έναν χώρο που οφείλει να προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη πραγματικών, διαπροσωπικών φιλιών, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει καμία θέση για το ατελείωτο scrolling στις οθόνες. Η φιλοσοφία πίσω από το νομοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση της διάσπασης προσοχής μέσα στις σχολικές αίθουσες, στη μείωση των περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού που συχνά λαμβάνουν χώρα κατά τις ώρες του διαλείμματος, καθώς και στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των εφήβων.

Η εφαρμογή ενός τόσο απόλυτου μέτρου φέρνει στο προσκήνιο εξαιρετικά πολύπλοκες υλικοτεχνικές προκλήσεις για τις διευθύνσεις των σχολείων. Ενώ η απόφαση δίνει στα σχολεία την ελευθερία να επιλέξουν την ακριβή μέθοδο υλοποίησης, οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες και ιδιαίτερα δαπανηρές. Ορισμένα σχολεία ήδη προμηθεύονται ειδικές μαγνητικές θήκες, οι οποίες κλειδώνουν τη συσκευή στο εσωτερικό τους και ξεκλειδώνουν μόνο μέσω ειδικών σταθμών στην έξοδο του κτιρίου. Άλλες διοικήσεις προσανατολίζονται στην εγκατάσταση ασφαλών ατομικών ερμαρίων (lockers) όπου τα κινητά θα αποθηκεύονται το πρωί και θα επιστρέφονται με τη λήξη του ωραρίου. Τέλος, το πιο δραστικό σενάριο αφορά την πλήρη απαγόρευση της εισόδου οποιασδήποτε «έξυπνης» συσκευής στον ευρύτερο προαύλιο χώρο.

Οι ενώσεις των διευθυντών και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτών των υποδομών. Εκπρόσωποι των σωματείων επισημαίνουν πως οι επικεφαλής των σχολείων δεν διαθέτουν κάποιο μαγικό ραβδί για να κάνουν χιλιάδες κινητά τηλέφωνα να εξαφανιστούν με ασφάλεια κάθε πρωί. Το κόστος προμήθειας αξιόπιστου εξοπλισμού αποθήκευσης για εκατοντάδες ή και χιλιάδες μαθητές ανά εκπαιδευτική μονάδα κρίνεται δυσβάσταχτο, ενώ η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει προβλέψει τη διάθεση επιπρόσθετων κονδυλίων για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης. Αντιθέτως, αφήνει το βάρος της ανεύρεσης πόρων στους ήδη πιεσμένους σχολικούς προϋπολογισμούς.

Η πολιτική της πλήρους απομάκρυνσης εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Αγγλία, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της αποκέντρωσης των εξουσιών στην παιδεία. Η Σκωτία προχωρά παράλληλα σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της προσωπικής χρήσης τηλεφώνων, έχοντας ολοκληρώσει τις σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από την άλλη πλευρά, η Ουαλία καταψήφισε πρόσφατα την πρόταση για εθνική, νομικά δεσμευτική απαγόρευση, προτιμώντας να αφήσει την τελική ευχέρεια των αποφάσεων στους διευθυντές των κατά τόπους σχολείων. Στη Βόρεια Ιρλανδία, το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, με το αρμόδιο υπουργείο να συλλέγει δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αντίστοιχες νομικές απαγορεύσεις.

Μέσα από αυτές τις νομοθετικές εξελίξεις, γίνεται σαφές πως η ευρύτερη συζήτηση για την ψηφιακή υγιεινή και την ασφάλεια των ανηλίκων αποκτά μια πιο θεσμική διάσταση. Αν και ορισμένοι επικριτές θεωρούν πως η απόλυτη απαγόρευση αποτελεί μια μάλλον υπεραπλουστευμένη λύση που υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού συστήματος, η πλειοψηφία των ειδικών συμφωνεί πως η απρόσκοπτη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων λειτουργεί καταστροφικά για τη μαθησιακή διαδικασία. Το πραγματικό στοίχημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη νομοθέτηση, αλλά τη δημιουργία μιας κουλτούρας ψηφιακής υπευθυνότητας που θα ακολουθεί τους εφήβους και εκτός των σχολικών τειχών.