Η Νορβηγία βάζει φρένο στα AI γυαλιά με κάμερες σε σχολεία, πάρκα και γυμναστήρια

Σύνοψη

Η νορβηγική κυβέρνηση σχεδιάζει την άμεση προσωρινή απαγόρευση της χρήσης έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και κάμερες σε συγκεκριμένους δημόσιους και ευαίσθητους χώρους.

Ο νέος υπουργός Ψηφιοποίησης, Torgeir Micaelsen, εκφράζει έντονες ανησυχίες για τον υπαρκτό κίνδυνο καταγραφής βίντεο και ήχου ανυποψίαστων πολιτών.

Η σχεδιαζόμενη απαγόρευση αναμένεται να καλύψει πάρκα, παραλίες, σχολεία, παιδικές χαρές, γυμναστήρια και νοσοκομεία, εξαιρώντας την αμιγώς ιδιωτική χρήση.

Το μέτρο ακολουθεί τις πρόσφατες αποφάσεις απόσυρσης των δημοφιλών Ray-Ban Meta από αλυσίδες οπτικών στην Ολλανδία και την αυστηρή απαγόρευσή τους σε δικαστικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Νορβηγία ανακοίνωσε την πρόθεση της να προωθήσει άμεσα νομοσχέδιο που θα επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση στη χρήση έξυπνων γυαλιών εξοπλισμένων με κάμερες, μικρόφωνα και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιους και ευαίσθητους χώρους.

Ο νέος υπουργός Ψηφιοποίησης, Torgeir Micaelsen, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από περίπου 1 μήνα, διαφοροποιήθηκε πλήρως από τη στάση της προκατόχου του Karianne Tung, επιλέγοντας μια εξαιρετικά αυστηρή γραμμή απέναντι στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη συναινετική συλλογή οπτικοακουστικού υλικού. Το νορβηγικό κοινοβούλιο καλείται πλέον να εγκρίνει ένα πλαίσιο προστασίας των πολιτών που θα αποτρέψει τη μετατροπή των ελεύθερων δημόσιων χώρων σε πεδία ανεξέλεγκτης αλγοριθμικής παρακολούθησης.

Η απόφαση στοχεύει αποκλειστικά στην προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών από αόρατες οπτικοακουστικές καταγραφές, μέχρι τη σύσταση ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα διαμορφώσει το μόνιμο νομικό πλαίσιο λειτουργίας για τη φορετή τεχνολογία.



Χώροι εφαρμογής: Πάρκα, παραλίες, εμπορικά κέντρα, σχολεία, παιδικές χαρές, ιατρεία, κολυμβητήρια και αποδυτήρια.

Πάρκα, παραλίες, εμπορικά κέντρα, σχολεία, παιδικές χαρές, ιατρεία, κολυμβητήρια και αποδυτήρια. Εξαιρέσεις: Η ιδιωτική χρήση επιτρέπεται αυστηρά σε περιβάλλοντα όπου δεν υφίσταται κίνδυνος καταγραφής τρίτων προσώπων.

Η ιδιωτική χρήση επιτρέπεται αυστηρά σε περιβάλλοντα όπου δεν υφίσταται κίνδυνος καταγραφής τρίτων προσώπων. Άμεσες ενέργειες: Κατάθεση σχεδίου νόμου στο κοινοβούλιο και ταυτόχρονη συγκρότηση συμβουλευτικής ομάδας ειδικών.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο και η αόρατη απειλή

Τα σύγχρονα έξυπνα γυαλιά διαφέρουν ριζικά από τις πρώιμες και ογκώδεις προσπάθειες των κατασκευαστών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας πριν από μια δεκαετία. Οι σημερινές υλοποιήσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον εξοπλισμό που αναπτύσσει η Meta σε άμεση συνεργασία με τη Ray-Ban, είναι σχεδιαστικά πανομοιότυπες με τα συμβατικά γυαλιά ηλίου ή οράσεως ανώτερης κατηγορίας. Οι καταναλωτές αποκτούν πλέον πρόσβαση σε υπερευρυγώνιους φακούς υψηλής ανάλυσης, προηγμένα συστήματα μικροφώνων εξουδετέρωσης θορύβου και σύνθετα πολυτροπικά (multimodal) μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία αναλύουν το οπτικό πεδίο σε πραγματικό χρόνο. Όταν ο χρήστης κοιτάζει τον περιβάλλοντα χώρο, η κάμερα δεν τραβάει απλώς μια στατική φωτογραφία, αλλά επεξεργάζεται αδιάκοπα αντικείμενα, πρόσωπα και κείμενα μεταφράζοντάς τα σε δομημένα δεδομένα.

Η χρήση τέτοιων συσκευών σε συνθήκες καθημερινότητας αποκαλύπτει γρήγορα το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Όποιος φορέσει τα έξυπνα γυαλιά κάτω από το έντονο ηλιακό φως, συνειδητοποιεί αμέσως πως το εξαιρετικά μικρό λευκό LED που υποδεικνύει την εγγραφή βίντεο καθίσταται πρακτικά αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Οι ανυποψίαστοι πολίτες γύρω από τον κάτοχο της συσκευής δεν διαθέτουν καμία απολύτως οπτική προειδοποίηση ότι η εικόνα τους, οι κινήσεις τους ή οι ιδιωτικές τους συζητήσεις ψηφιοποιούνται και τροφοδοτούνται σε γλωσσικά μοντέλα. Τα μικρόφωνα που βρίσκονται ενσωματωμένα κατά μήκος των βραχιόνων διαθέτουν πρωτοφανή κατευθυντικότητα και επεξεργαστική ισχύ, καταφέρνοντας να απομονώσουν ψιθύρους από διπλανά καθίσματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή χώρους εστίασης. Η φυσιολογική και απολύτως συνηθισμένη εμφάνιση των γυαλιών αφαιρεί την ενστικτώδη αμυντική στάση που υιοθετούν οι άνθρωποι όταν κάποιος στρέφει ένα smartphone προς το μέρος τους.

Η επίδραση στην Ευρωπαϊκή αγορά

Η νορβηγική κυβερνητική πρωτοβουλία δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό απομονωμένο στα βόρεια σύνορα της ηπείρου. Οι αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα δημιουργούν ήδη ένα άτυπο ντόμινο εμπορικών και νομικών αντιδράσεων. Η μεγάλη ολλανδική αλυσίδα οπτικών ειδών Hans Anders ανακοίνωσε πρόσφατα την πλήρη απόσυρση των έξυπνων γυαλιών της Meta από τις προθήκες των καταστημάτων της στην Ολλανδία και το Βέλγιο, αρνούμενη να συμμετάσχει στην εξάπλωση μιας συσκευής που εγείρει τόσα ηθικά ερωτήματα. Αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται ήδη σε διάφορους κλειστούς χώρους φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι δικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης προχώρησαν στην καθολική απαγόρευση χρήσης τους εντός των δικαστηρίων προκειμένου να αποτρέψουν τη διαρροή ευαίσθητων μαρτυρικών καταθέσεων.

Στην ελληνική αγορά, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και ρυθμιστικά αχαρτογράφητη. Τα έξυπνα γυαλιά νέας γενιάς δεν διαθέτουν απαραίτητα ευρεία επίσημη εκπροσώπηση μέσα από τα παραδοσιακά κανάλια πωλήσεων λιανικής, ωστόσο, το τεχνολογικό κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί ταχύτατα μέσω παράλληλων εισαγωγών ή απευθείας αγορών από τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα των κατασκευαστών. Ο αυστηρός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που εφαρμόζεται στη χώρα μας απαγορεύει ρητά τη λήψη, αποθήκευση και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων τρίτων χωρίς την απόλυτα ξεκάθαρη συγκατάθεσή τους. Παρόλα αυτά, η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να ελέγξουν την καθημερινή χρήση τέτοιων μικροσκοπικών καμερών από μεμονωμένους ιδιώτες στους δρόμους φαντάζει τεχνικά αδύνατη. Εφόσον το νορβηγικό νομοσχέδιο λάβει επίσημη μορφή νόμου του κράτους, θα δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο, το οποίο αναπόφευκτα θα αναγκάσει την εγχώρια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά όργανα των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επανεξετάσουν άμεσα τη στάση τους απέναντι στην καταναλωτική τεχνητή νοημοσύνη.

Η αναζήτηση ισορροπίας στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το νορβηγικό υπουργείο Ψηφιοποίησης φροντίζει να ξεκαθαρίσει ρητά πως ο απώτερος στόχος της σχεδιαζόμενης νομοθεσίας δεν είναι να σταματήσει την τεχνολογική πρόοδο ή να απομονώσει τη χώρα από τις διεθνείς καινοτομίες. Η προσωρινή φύση της απαγόρευσης σχεδιάστηκε στρατηγικά για να δώσει τον απαραίτητο χρόνο στην ομάδα των ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί, ώστε να μελετήσει σε βάθος τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών, να διαβουλευτεί εκτενώς με νομικούς κύκλους και να προτείνει βιώσιμες μακροπρόθεσμες λύσεις. Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει επανειλημμένα πως η καταναλωτική τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχύτητες πολλαπλάσιες από αυτές των παραδοσιακών νομοθετικών διαδικασιών. Ενώ οι διάφορες ανεξάρτητες προσπάθειες δημιουργίας φορετών συσκευών τεχνητής νοημοσύνης που έκαναν την εμφάνιση τους πρόσφατα περιορίστηκαν σε εξωτικά gadgets εξαιρετικά μικρής εμπορικής αποδοχής, τα AI γυαλιά της Meta πετυχαίνουν να διεισδύσουν στην αγορά ακριβώς επειδή καταφέρνουν να κρύψουν την τρομακτική πολυπλοκότητά τους κάτω από ένα οικείο, κλασικό και διαχρονικό σχεδιαστικό περίβλημα.

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες καλούνται πλέον να βρουν εκείνη τη χρυσή τομή που θα επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση των εκπληκτικών λειτουργιών της τεχνητής νοημοσύνης διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Λειτουργίες όπως η άμεση μετάφραση κειμένων από το οπτικό πεδίο, η οπτική αναγνώριση αντικειμένων για άτομα με προβλήματα όρασης ή η διαδραστική ακουστική καθοδήγηση στην πλοήγηση προσφέρουν ανυπολόγιστη αξία στον τελικό χρήστη. Η δημιουργία αυστηρών τεχνικών κανόνων για τη λειτουργία των καμερών σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους (geofencing) ή η απόλυτη υποχρέωση των κατασκευαστών να ενσωματώσουν hardware διακόπτες φυσικής απενεργοποίησης των αισθητήρων ενδέχεται να αποτελέσουν τον βασικό κορμό των μελλοντικών ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Η νορβηγική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό, μετατρέποντας τη χώρα σε ρυθμιστικό πεδίο δοκιμών που η παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα θα παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον.