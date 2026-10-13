Η στρατηγική Human + AI της Lenovo στο επίκεντρο του Tech World 2027

Σύνοψη

Διεξαγωγή του Lenovo Tech World την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027 στο Sphere του Las Vegas.

Κεντρική ομιλία από τον Πρόεδρο και CEO, Yuanqing Yang, με θέμα τη συνέργεια ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης (Human + AI).

Παρουσίαση λύσεων Hybrid AI που καλύπτουν προσωπικές συσκευές (PCs, smartphones, wearables) και μεγάλες εταιρικές υποδομές.

Ιστορικό υψηλό εσόδων για την εταιρεία, με αύξηση 60% στα έσοδα που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Lenovo προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ετήσιας παγκόσμιας εκδήλωσης καινοτομίας της, επιβεβαιώνοντας πως το Tech World επιστρέφει στη διεθνή έκθεση CES 2027 στο Las Vegas. Η εκδήλωση πρόκειται να φιλοξενηθεί ξανά στον εντυπωσιακό χώρο του Sphere και εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών (Keynotes) της έκθεσης, υποσχόμενη να φέρει στη σκηνή κορυφαίους ομιλητές και καινοτομίες αιχμής μέσα από μια πρωτόγνωρη εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία και μουσική.

Ο Πρόεδρος και CEO της Lenovo, Yuanqing Yang, αναμένεται να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο το Hybrid AI μπορεί να μετατρέψει τα απλά δεδομένα σε ουσιαστική αξία για κάθε μεμονωμένο χρήστη και κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπου η μεγαλύτερη ευκαιρία εντοπίζεται στον ιδανικό συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων της ανθρώπινης αντίληψης και της μηχανικής μάθησης. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία συνοψίζεται στον όρο "Human + AI", περιγράφοντας πρακτικά την αρμονική συνεργασία του ανθρώπου με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το κεντρικό μήνυμα της εταιρείας εστιάζει στο χτίσιμο ενός πιο έξυπνου μέλλοντος, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αυξημένη ασφάλεια και απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027, στις 17:00 Pacific Time, και η δια ζώσης παρακολούθηση αφορά αποκλειστικά τους διαπιστευμένους συμμετέχοντες της έκθεσης CES, ενώ παράλληλα θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση για το παγκόσμιο κοινό. Η φετινή επιστροφή στο Las Vegas συμπίπτει χρονικά με τη μετάβαση της Lenovo στην επόμενη φάση του οράματός της "Smarter AI for All".

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η εταιρεία σκοπεύει να αναλύσει λεπτομερώς τρεις βασικούς άξονες: την τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο τον χρήστη, η οποία θα προσφέρει εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες διατηρώντας ψηλά τα πρότυπα ιδιωτικότητας, την απόλυτη αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής AI, και τέλος, την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών δομών που επιτρέπουν στους πελάτες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων δεδομένων τους.

Για τον τελικό καταναλωτή, η Lenovo προετοιμάζει την εξέλιξη προς μία ενιαία εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα λειτουργεί απρόσκοπτα σε πολλαπλές συσκευές, καλύπτοντας ταυτόχρονα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, wearables και νέες κατηγορίες ambient συσκευών. Αντίστοιχα, για τον απαιτητικό χώρο των επιχειρήσεων, το πλήρες χαρτοφυλάκιο Hybrid AI έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει την υπολογιστική ισχύ απευθείας εκεί όπου αποθηκεύονται τα κρίσιμα δεδομένα, βοηθώντας τους οργανισμούς να δημιουργήσουν κλιμακούμενα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης και να μετασχηματίσουν ριζικά τον σύγχρονο χώρο εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επερχόμενο Tech World ακολουθεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδο για την εταιρεία, η οποία κατέγραψε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της με συνολικά έσοδα 83,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ισχυρή αυτή δυναμική συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2026/27, όπου ο Όμιλος σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 42% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης να εκτοξεύονται κατά 60%. Αυτά τα οικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν περίτρανα πως η επιλεγμένη στρατηγική μεταφράζεται ήδη σε απτή επιχειρηματική ανάπτυξη.