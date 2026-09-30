Samsung Galaxy Tab S12 Series: Επίσημα με MediaTek Dimensity 9500, οθόνες Dynamic AMOLED 2X και πάχος 5.1mm

Σύνοψη

Αποκαλύφθηκαν τα Galaxy Tab S12 Ultra (14.6 ίντσες) και Galaxy Tab S12+ (12.6 ίντσες), τα οποία θα βρίσκονται στα ελληνικά καταστήματα από τις 2 Οκτωβρίου.

Εξαιρετικά λεπτά σώματα αλουμινίου με πάχος που φτάνει τα 5.1 χιλιοστά στο μοντέλο Ultra, πλήρης πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη, καθώς και υποστήριξη S Pen στη συσκευασία.

Εξοπλίζονται με τον MediaTek Dimensity 9500 στα 3nm, προσφέροντας 61% ταχύτερη NPU, 19% ταχύτερη CPU και βελτιωμένο σύστημα ψύξης 3D Vapor Chamber.

Πάνελ Dynamic AMOLED 2X με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, μέγιστη φωτεινότητα 1.600 nits και αναβαθμισμένο χωρικό ήχο 4 καναλιών.

Ερχονται με Android 17, One UI 9, ενσωματωμένο Galaxy AI, 6 μήνες δωρεάν Google AI Pro και εγγυημένες 7 γενιές ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος.

Η Samsung διευρύνει την παρουσία της στην κατηγορία των premium tablets παρουσιάζοντας επίσημα τη νέα σειρά Galaxy Tab S12, η οποία περιλαμβάνει τα μοντέλα Galaxy Tab S12 Ultra και Galaxy Tab S12+. Η νέα γκάμα συσκευών στοχεύει να συνδυάσει την υψηλή υπολογιστική ισχύ με τη φορητότητα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας και δημιουργίας. Με έμφαση στη λεπτή κατασκευή, τη διευρυμένη αυτονομία και την προηγμένη ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο συσκευές ετοιμάζονται να διατεθούν στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των δημιουργών περιεχομένου.

Σχεδιασμός, ποιότητα κατασκευής και αντοχή

Το Galaxy Tab S12 Ultra ξεχωρίζει άμεσα για το προφίλ του, καθώς το πάχος του περιορίζεται στα 5,1 χιλιοστά, καθιστώντας το τη λεπτότερη υλοποίηση που έχει παρουσιάσει η εταιρεία στην κατηγορία των tablets, παρά τις μεγάλες διαστάσεις της οθόνης του. Από την άλλη πλευρά, το Galaxy Tab S12+ διατηρεί επίσης εξαιρετικά λεπτές γραμμές με πάχος 5,3 χιλιοστών και ελαφρύτερο σώμα που ξεκινά από τα 553 γραμμάρια.

Παρά την κομψή τους εμφάνιση, η Samsung έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθεκτικότητα. Και τα δύο μοντέλα συνοδεύονται από πιστοποίηση IP68 για αντοχή στη σκόνη και το νερό, επιτρέποντας τη χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους χωρίς το άγχος τυχαίων ατυχημάτων. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το εργονομικά σχεδιασμένο S Pen, το οποίο προσφέρει φυσική αίσθηση γραφής και σχεδίασης, αν και δεν υποστηρίζει συνδεσιμότητα Bluetooth Low Energy (BLE) στη συγκεκριμένη έκδοση. Οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες σε δύο χρωματικές επιλογές, Gray και Silver.

Κορυφαία τεχνολογία οθόνης Dynamic AMOLED 2X και αναβαθμισμένος ήχος

Στον τομέα της προβολής, η σειρά Galaxy Tab S12 ενσωματώνει πάνελ Dynamic AMOLED 2X με ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Το Galaxy Tab S12 Ultra διαθέτει εντυπωσιακή διαγώνιο 14,6 ιντσών με ανάλυση 2960 x 1848 pixels, προσφέροντας έναν τεράστιο ψηφιακό καμβά για ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εφαρμογών. Το Galaxy Tab S12+ εξοπλίζεται με οθόνη 12,6 ιντσών ανάλυσης 2800 x 1752 pixels, διατηρώντας ακόμα στενότερα περιθώρια (bezels) σε σχέση με την προηγούμενη γενιά για αυξημένη φορητότητα.

Η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 1.600 nits (και 1.000 nits σε λειτουργία High Brightness Mode - HBM), εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια ακόμα και κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Η τεχνολογία Vision Booster έχει αναβαθμιστεί ώστε να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ακουστική εμπειρία έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά, καθώς η Samsung διπλασίασε τα κανάλια ήχου ενσωματώνοντας σύστημα quad speaker με χωρικό ήχο 4 καναλιών (4-channel spatial audio) για βαθύτερη και πιο γεμάτη αναπαραγωγή.

Αρχιτεκτονική επιδόσεων με επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9500

Στο εσωτερικό των δύο tablets βρίσκεται ο επεξεργαστής MediaTek Dimensity 9500, κατασκευασμένος με αρχιτεκτονική 3nm. Η επιλογή αυτού του chipset προσφέρει σημαντική αύξηση των επιδόσεων σε σύγκριση με το Galaxy Tab S11 Ultra. Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης (NPU) παρουσιάζεται έως και 61% ταχύτερη, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) σημειώνει βελτίωση 19%, ενώ η επεξεργασία γραφικών (GPU) είναι αυξημένη κατά 17%.

Για τη διατήρηση των σταθερών επιδόσεων κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών, όπως το rendering βίντεο ή το πολύωρο digital painting, έχει τοποθετηθεί ένα ανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης 3D Vapor Chamber. Όσον αφορά τις επιλογές μνήμης, το Tab S12 Ultra προσφέρεται σε εκδόσεις έως και 16GB RAM με 1TB αποθηκευτικού χώρου, ενώ το Tab S12+ φτάνει έως τα 12GB RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου. Αμφότερα υποστηρίζουν επέκταση μέσω κάρτας microSD χωρητικότητας έως 2TB.

Μπαταρία, αυτονομία και ταχύτητα φόρτισης

Η ενεργειακή διαχείριση της σειράς βασίζεται σε συσσωρευτές μεγάλης χωρητικότητας. Το Galaxy Tab S12 Ultra ενσωματώνει μπαταρία 11.600 mAh που υπόσχεται έως και 23 ώρες συνεχούς χρήσης, ενώ το Galaxy Tab S12+ διαθέτει μπαταρία 10.600 mAh με αυτονομία έως 21 ώρες.

Η επαναφόρτιση πραγματοποιείται μέσω υποδοχής USB Type-C με υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης 45W. Με τη χρήση κατάλληλου φορτιστή ισχύος 45W, οι συσκευές μπορούν να φορτίσουν από το 0% στο 100% σε περίπου 95 λεπτά.

Λογισμικό, Galaxy AI και παραγωγικό οικοσύστημα

Τα νέα tablets καταφθάνουν με εγκατεστημένο το Android 17 και το περιβάλλον χρήσης One UI 9. Η Samsung δεσμεύεται επίσημα να παρέχει έως και επτά γενιές αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια υποστήριξη.

Το λογισμικό είναι πλήρως παραμετροποιημένο για τη μεγάλη οθόνη, επιτρέποντας τη διάταξη Multi Window με ταυτόχρονη προβολή έως και τριών εφαρμογών. Οι λειτουργίες του Galaxy AI περιλαμβάνουν το Note Assist στο Samsung Notes για αυτόματη σύνοψη σημειώσεων, καθώς και εξελιγμένα εργαλεία περιήγησης στον Samsung Browser που κατανοούν το πλαίσιο πολλαπλών ανοιχτών καρτελών.

Επιπλέον, οι αγοραστές λαμβάνουν δοκιμαστική συνδρομή 6 μηνών για το Google AI Pro με πρόσβαση στο Gemini Notebook. Σημαντική προσθήκη αποτελεί η προεγκατάσταση του Adobe Photoshop για πρώτη φορά σε Android tablets, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία Generative AI μέσω του Adobe Firefly (όπως το Generative Fill) και συνοδεύεται από 4 μήνες δωρεάν πρόσβασης. Παράλληλα, η εφαρμογή Notability παρέχεται προεγκατεστημένη με 6 μήνες δωρεάν δοκιμή.

Διαθεσιμότητα και ειδικές προσφορές στην Ελλάδα

Η επίσημη κυκλοφορία της σειράς Galaxy Tab S12 στην ελληνική αγορά έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της εταιρείας και του Samsung.com/gr.

Για τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν απευθείας από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung.com/gr, ισχύουν συγκεκριμένα προνόμια λανσαρίσματος: