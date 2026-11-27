Άγνωστοι εισβολείς κατάφεραν να παραβιάσουν το Cloud One, τη βασική πλατφόρμα cloud computing της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, εκθέτοντας δυνητικά ένα εκτεταμένο εύρος ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τακτικές επιχειρήσεις, στοιχεία προσωπικού και εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται πέντε ανώνυμες πηγές με γνώση της υπόθεσης, η παραβίαση εντοπίστηκε περίπου τον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα των δραστών, το ακριβές εύρος της διείσδυσης ή το κατά πόσο υπεκλάπησαν απόρρητα αρχεία, ωστόσο η ανακάλυψη του περιστατικού προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στη λειτουργία της υποδομής. Οι ερευνητές κάλεσαν τη Διοίκηση Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ (Cyber Command) για να αποτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η διαχείριση κρίσιμων στρατιωτικών εφαρμογών στο cloud καθιστά κάθε παρόμοιο συμβάν ζήτημα υψηλής εθνικής ασφάλειας.

Η αρχιτεκτονική του Cloud One και τα κρίσιμα στρατιωτικά συστήματα

Το Cloud One εγκαινιάστηκε το 2017 με στόχο να λειτουργήσει ως ενιαίος κόμβος για τις ανάγκες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ενοποιώντας υποδομές και πόρους από τέσσερις μεγάλους παρόχους τεχνολογίας: τη Microsoft, την Amazon, την Oracle και την Alphabet. Η πλατφόρμα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα cloud περιβάλλοντα του αμερικανικού στρατού και υποστηρίζει δεκάδες διαφορετικές εφαρμογές, από τη διαχείριση μισθοδοσίας και αρχείων προσωπικού έως τον συντονισμό της συντήρησης και των εφοδιαστικών αναγκών.

Πέρα από τις διοικητικές λειτουργίες, το περιβάλλον φιλοξενεί συστήματα άμεσης επιχειρησιακής σημασίας. Ανάμεσα τους βρίσκεται το Cloud-Based Command and Control, το οποίο συγκεντρώνει ροές δεδομένων από ραντάρ αεράμυνας και αισθητήρες σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το Theater Integrated Combat Munitions System, που παρακολουθεί το απόθεμα και τη διακίνηση βομβών και πυραύλων σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας παγκοσμίως. Κύριος ανάδοχος της πλατφόρμας μέχρι το 2025 ήταν η SAIC, πριν αναλάβει τη διαχείριση η Leidos, με την πρώτη να μην ανταποκρίνεται σε αίτημα σχολιασμού και τη δεύτερη να παραπέμπει κάθε σχετική ερώτηση στην Πολεμική Αεροπορία.

Επιχειρησιακές διαταραχές και πρόσβαση στο επίπεδο ελέγχου

Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν μια μη προσδιορισμένη ευπάθεια λογισμικού προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίπεδο ελέγχου της πλατφόρμας. Το τμήμα αυτό περιγράφεται ως ένα είδος καθολικού τηλεχειριστηρίου για ολόκληρη την υποδομή, καθώς θεωρητικά επιτρέπει σε όποιον το ελέγχει να παρακολουθεί την επιχειρησιακή ετοιμότητα στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη μετακίνηση ανταλλακτικών, αν και παραμένει ασαφές εάν οι δράστες προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες.

Οι επιπτώσεις της παραβίασης αποτυπώθηκαν άμεσα στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς ανεστάλη η μακροχρόνια διαδικασία μεταφοράς διοικητικών εφαρμογών στο Cloud One. Παράλληλα, μπλοκαρίστηκαν οι ενημερώσεις για εφαρμογές που εκτελούνται ήδη στην πλατφόρμα, αφήνοντας το προσωπικό χωρίς τη δυνατότητα εφαρμογής διορθωτικών πακέτων την ώρα που αποκαλύπτεται ένα νέο κύμα σοβαρών ευπαθειών λογισμικού στον κλάδο της τεχνολογίας, ενώ σε ορισμένους χρήστες ανακλήθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή.

Η επίσημη στάση του Πενταγώνου και το ευρύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων

Σε επίσημη δήλωσή της προς το Reuters, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει τη στάση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση επιμέρους δικτύων και συστημάτων, ενώ διαβεβαίωσε πως λαμβάνει διαρκώς συνετά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών και των αποστολών της. Η Cyber Command δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι δύσκολα θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες από επίσημα χείλη.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν αντιπαραβληθεί με παλαιότερο άρθρο της ηγεσίας του Cloud One στο μέσο FedScoop το 2023, όπου οι υπεύθυνοι πρόβαλλαν «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην απόκρουση ενός τεράστιου όγκου απόπειρων διείσδυσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους στην ασφάλεια.

Το νέο περιστατικό προστίθεται σε τουλάχιστον έξι ακόμη πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον αμερικανικών κρατικών φορέων, μεταξύ των οποίων δύο στο FBI, παλαιότερη παραβίαση δεδομένων του Πενταγώνου, διαρροή στοιχείων προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, επίθεση σε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες πληροφοριών και παραβίαση στο Υπουργείο Οικονομικών, εντείνοντας την ανησυχία για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον ταχύτατο εντοπισμό αδυναμιών σε μεγάλες cloud υποδομές.