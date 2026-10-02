Επίσημη κυκλοφορία του Samsung One UI 9 για τα Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη διάθεσης του περιβάλλοντος χρήσης One UI 9, το οποίο καταφθάνει αρχικά στα smartphones Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra.

Η νέα έκδοση εστιάζει στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης μέσω του Galaxy AI, προσφέροντας εργαλεία καταγραφής, οργάνωσης και επεξεργασίας περιεχομένου.

Προστίθενται νέες λειτουργίες όπως το My FanCam για αυτόματη εστίαση σε πρόσωπα κατά τη λήψη βίντεο και οι Δημιουργικές Κάρτες στο Now Brief για προσωποποιημένη ενημέρωση σχετικά με την υγεία και τον καιρό.

Χαρακτηριστικά όπως το Now Nudge και το Interpreter εμπλουτίζονται με νέες δυνατότητες κατανόησης πλαισίου και μετάφρασης, ωστόσο η ελληνική γλώσσα δεν υποστηρίζεται προς το παρόν σε αυτές τις λειτουργίες.

Ο τομέας της ασφάλειας και του απορρήτου ενισχύεται σημαντικά μέσω του Security Brief και των Ειδοποιήσεων Απορρήτου, τα οποία χρησιμοποιούν τοπική τεχνητή νοημοσύνη (on-device AI) για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και περιττών αδειών.

Η Samsung επιβεβαίωσε την επέκταση της διαθεσιμότητας του One UI 9, το οποίο ξεκινά πλέον την πορεία του προς τα κορυφαία μοντέλα Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra. Έχοντας ήδη κάνει την πρώτη του εμφάνιση στις αναδιπλούμενες συσκευές Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, καθώς και στο Galaxy S26 FE, το νέο περιβάλλον χρήσης αποσκοπεί στη δημιουργία μιας απρόσκοπτης εμπειρίας αλληλεπίδρασης σε διάφορους τύπους συσκευών, τοποθετώντας το Galaxy AI στο επίκεντρο για την παροχή βαθιά εξατομικευμένης υποστήριξης προς τον τελικό χρήστη.

Πώς ενισχύεται η δημιουργία περιεχομένου και η καθημερινή παραγωγικότητα;

Στον τομέα της δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού, η εταιρεία εισάγει τη λειτουργία My FanCam, η οποία αναλαμβάνει να ακολουθεί αυτόματα ένα προεπιλεγμένο άτομο και να το διατηρεί σταθερά στο κέντρο του κάδρου, ακόμα και όταν η σκηνή μεταβάλλεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της λήψης. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους κατόχους των συσκευών να αποτυπώνουν με ευκολία τις πιο σημαντικές στιγμές, είτε βρίσκονται σε μια αθλητική εκδήλωση είτε παρακολουθούν την παράσταση ενός αγαπημένου προσώπου, μετατρέποντας τις λήψεις σε περιεχόμενο που είναι άμεσα έτοιμο για κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, η ενημέρωση του χρήστη αποκτά πιο προσωποποιημένο χαρακτήρα μέσω των Δημιουργικών και Επεξεργάσιμων Καρτών στο Now Brief, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής των πληροφοριών που εμφανίζονται στις καθημερινές περιλήψεις. Οι κάτοχοι των Galaxy συσκευών μπορούν να διαμορφώνουν κάρτες με δεδομένα που αφορούν την υγεία και τις καιρικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας ότι η ροή των πληροφοριών τους ανταποκρίνεται ακριβώς στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της ημέρας.

Επιπρόσθετα, η διαχείριση της ίδιας της συσκευής απλοποιείται αισθητά με την ενσωμάτωση της λειτουργίας Warranty and Care απευθείας στο κεντρικό μενού των Ρυθμίσεων. Μέσω αυτού του μενού, προσφέρεται η δυνατότητα άμεσου ελέγχου της κάλυψης εγγύησης τόσο για την κύρια συσκευή όσο και για τις συνδεδεμένες κινητές συσκευές που υπάγονται στο Samsung account, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται η εκτέλεση αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του hardware.

Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και ποιοι οι περιορισμοί τους;

Το One UI 9 ενσωματώνει προτάσεις που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο χρήσης, συνδυάζοντας λειτουργίες μετάφρασης, σάρωσης εγγράφων και ηχογράφησης φωνής προκειμένου να απλοποιήσουν πολύπλοκες εργασίες. Η λειτουργία Now Nudge αναλύει το πλαίσιο μιας συνομιλίας για να προσφέρει σχετικές προτάσεις που βοηθούν τους χρήστες να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα απευθείας από την τρέχουσα οθόνη τους, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση μιας τοποθεσίας ή η προβολή λεπτομερειών μιας κράτησης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μιας δραστηριότητας μέσω μηνυμάτων. Είναι ωστόσο κρίσιμο να σημειωθεί πως το Now Nudge δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα στη συγκεκριμένη φάση διάθεσης.

Αντίστοιχα, η λειτουργία Interpreter εμπλουτίζεται με την Προβολή Νήματος (Thread View), η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε προηγούμενα σημεία μιας μεταφρασμένης συνομιλίας για την καλύτερη παρακολούθηση του διαλόγου. Η ταχύτητα μετάφρασης στη Λειτουργία Συζήτησης έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ η αναπαραγωγή μέσω συμβατών ακουστικών Galaxy Buds εξαλείφει τις ενοχλητικές καθυστερήσεις, αν και πάλι πρέπει να αναφερθεί πως ούτε η λειτουργία Interpreter περιλαμβάνει υποστήριξη για τα ελληνικά.

Για όσους αναζητούν δημιουργικές διεξόδους, το Creative Studio αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνει ιδέες παραγωγής εικόνων που βασίζονται σε επικείμενες εκδηλώσεις, όπως η αυτόματη πρόταση για τη δημιουργία μιας θεματικής ευχετήριας κάρτας όταν πλησιάζουν τα γενέθλια ενός φίλου στο ημερολόγιο

Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες θα εκτιμήσουν τη βελτιωμένη λειτουργία Document Scan, η οποία επιτρέπει την ψηφιοποίηση εγγράφων με κυρτές σελίδες ή τσαλακωμένες γωνίες, χρησιμοποιώντας μια έξυπνη λειτουργία γόμας που αφαιρεί αυτόματα τα ανεπιθύμητα στοιχεία για να παραδώσει απολύτως καθαρές σαρώσεις. Σε επίπεδο οργάνωσης πληροφοριών, το Voice Recorder αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παρουσιάζει περιλήψεις των ηχογραφήσεων σε δομημένη μορφή, παραθέτοντας στοιχεία όπως επικεφαλίδες και πίνακες που καθιστούν την ανάγνωση των βασικών συμπερασμάτων εξαιρετικά γρήγορη.

Πώς διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Το ζήτημα της ασφάλειας και του απορρήτου παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα για το οικοσύστημα της Samsung, με το One UI 9 να εισάγει το Security Brief, ένα εργαλείο που ενσωματώνεται στο Now Brief και παρέχει κρίσιμες ειδοποιήσεις για κακόβουλο λογισμικό, εφαρμογές που προέρχονται από άγνωστες πηγές και μη απαραίτητες άδειες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στους κατόχους των συσκευών να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανά ζητήματα και να προχωρούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες αποτροπής.

Επιπλέον, οι Ειδοποιήσεις Απορρήτου (Privacy Alerts) επιστρατεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται αποκλειστικά εντός της συσκευής (on-device AI) για να παρακολουθούν συνεχώς και να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους κατά της ιδιωτικότητας, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε εφαρμογές που πραγματοποιούν περιττές προσπάθειες πρόσβασης σε δικαιώματα συστήματος ενώ λειτουργούν στο παρασκήνιο. Με αυτόν τον μηχανισμό, το λειτουργικό σύστημα διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους που διάφορες εφαρμογές αποκτούν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του εκάστοτε χρήστη.