Η Huawei προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Mate X8 στην κινεζική αγορά, αποκαλύπτοντας ένα αναδιπλούμενο smartphone που συνδυάζει πάχος μόλις 4,2 mm σε ανοιχτή κατάσταση με μπαταρία πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 6.200 mAh. Η συσκευή εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή Kirin 9050 Pro, νέο μαγνητικό σύστημα μεντεσέ για τη μείωση της πτύχωσης στην εσωτερική οθόνη και τιμή εκκίνησης τα 12.999 γουάν (περίπου €1.800).

Ενώ οι μεγάλοι ανταγωνιστές του 2026, όπως το Samsung Galaxy Z Fold 8 και το iPhone Duo, έχουν στραφεί σε πιο φαρδιές αναλογίες οθόνης, η Huawei επιλέγει να διατηρήσει τον παραδοσιακό σχεδιασμό τύπου βιβλίου (book-style foldable), αφήνοντας το φαρδύτερο format στο Pura X Max. Με πάχος μικρότερο τόσο από τα 4,5 mm του Galaxy Z Fold 8 όσο και από τα 5,2 mm του iPhone Duo, αλλά και με αισθητά μεγαλύτερη μπαταρία από τα 4.800 mAh και 4.883 mAh των δύο ανταγωνιστών αντίστοιχα, το Mate X8 θέτει υψηλά τεχνικά στάνταρ στον τομέα του hardware, παρά τους συνεχιζόμενους εμπορικούς περιορισμούς από τις ΗΠΑ.

Σχεδιασμός, μαγνητικός μεντεσές και διπλές οθόνες LTPO

Ο επανασχεδιασμένος μεντεσές αποτελεί ένα από τα κεντρικά τεχνικά στοιχεία του Mate X8, καθώς αξιοποιεί ένα μαγνητικό σύστημα επιπέδωσης σε συνδυασμό με λεπτό συνθετικό υλικό, τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και στρώμα στήριξης από ατσάλι αεροδιαστημικής ποιότητας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αρχιτεκτονική του μηχανισμού περιορίζει την ορατή πτύχωση της εσωτερικής οθόνης και αποτρέπει την επιδείνωση της με την πάροδο του χρόνου, επιτυγχάνοντας επαναφορά επιπεδότητας σε ποσοστό 99,9% μετά το άνοιγμα. Παράλληλα, το σώμα της συσκευής διαθέτει πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη κατά τα πρότυπα IP58 και IP59.

Στο μέτωπο των οθονών, το εξωτερικό πάνελ είναι τύπου dual-layer OLED με διαγώνιο 6,54 ίντσες,ανάλυση 2444 x 1132 pixels (αναλογία 19,4:9), υποστήριξη 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων και προστασία Kunlun Glass, φτάνοντας σε μέγιστη φωτεινότητα τα 12.000 nits. Ανοίγοντας τη συσκευή, ο χρήστης συναντά μια σχεδόν τετράγωνη εσωτερική οθόνη OLED 8,2 ιντσών με ανάλυση 2424 x 2340 pixels, κάλυμμα από εξαιρετικά λεπτό γυαλί, PWM dimming στα 1440Hz για ξεκούραστη θέαση και μέγιστη φωτεινότητα 8.000 nits. Αμφότερα τα πάνελ υποστηρίζουν προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης LTPO 1-120Hz, ενώ η εσωτερική οθόνη φέρει αντιανακλαστική επίστρωση εννέα στρώσεων που, σύμφωνα με τη Huawei, μειώνει την ανακλαστικότητα στο 0,9%.

Επεξεργαστής Kirin 9050 Pro, αυτονομία και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό του Huawei Mate X8 βρίσκεται το chipset Kirin 9050 Pro (Logic Folding Tau), το οποίο προσφέρει 31% υψηλότερη συνολική απόδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο Mate X7. Αν και οι επεξεργαστές Kirin εξακολουθούν να υπολείπονται σε ωμή ισχύ από τις κορυφαίες προτάσεις των Snapdragon και Dimensity, η απόδοση του νέου SoC κρίνεται ανταγωνιστική απέναντι στον Google Tensor G6 του Pixel 11 Pro Fold. Η βασική έκδοση συνοδεύεται από 12GB μνήμης RAM και 256GB ή 512GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ η έκδοση Collector's Edition ανεβάζει τη RAM στα 16GB και τον αποθηκευτικό χώρο από τα 512GB έως τα 2TB.

Την τροφοδοσία αναλαμβάνει μια μπαταρία πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 6.200 mAh με υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης 66W και ασύρματης φόρτισης 50W, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα αυτονομίας στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών. Ο εξοπλισμός συνδεσιμότητας περιλαμβάνει Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, θύρα USB 3.1 Gen 1, αισθητήρα υπερύθρων (IR blaster) και υποστήριξη έως και τεσσάρων καρτών SIM (δύο φυσικές και δύο eSIM, με δυνατότητα ταυτόχρονης αναμονής τριών).

Σύστημα καμερών LOFIC και η αρθρωτή κάμερα Ruiying Z10

Το camera module στο πίσω μέρος βασίζεται σε τρεις αισθητήρες με φίλτρο χρώματος RYYB για βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, πλαισιωμένους από έναν αισθητήρα Red Maple τρίτης γενιάς για ακριβέστερη χρωματική αποτύπωση. Ο κύριος φακός των 50MP αξιοποιεί τεχνολογία LOFIC με μεταβλητό διάφραγμα (f/1.4 έως f/4.0), μέγεθος αισθητήρα 1/1.56 ιντσών και δυναμικό εύρος 18EV, ενώ στην έκδοση Collector's Edition αναβαθμίζεται σε μεγαλύτερο αισθητήρα 1/1.28 ιντσών. Το σύστημα συμπληρώνεται από έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP με οπτικό ζουμ 3.5x (f/2.2), έναν υπερευρυγώνιο φακό 40MP και δύο εμπρόσθιες κάμερες των 8MP, μία σε κάθε οθόνη.

Πέρα από τις ενσωματωμένες λειτουργίες λογισμικού, όπως η μαζική επεξεργασία φωτογραφιών, η υποστήριξη LUT για βίντεο και οι προτάσεις σύνθεσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το Mate X8 υποστηρίζει την αρθρωτή κάμερα (modular camera) Huawei Ruiying Z10. Πρόκειται για μια αυτόνομη μονάδα κάμερας 50MP με αισθητήρα 1 ίντσας, εστιακή απόσταση 24-240mm και οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), η οποία προσαρτάται στη συσκευή για πιο απαιτητικές φωτογραφικές λήψεις.

Λογισμικό HarmonyOS 7, τιμές και διαθεσιμότητα

Στην κινεζική αγορά, το Mate X8 κυκλοφορεί με το HarmonyOS 7 αντί για Android, ενσωματώνοντας εργαλεία παραγωγικότητας προσαρμοσμένα στη μεγάλη εσωτερική οθόνη, όπως η σύγκριση εγγράφων σε split-screen μέσα από το WPS Office και ένα εικονικό touchpad. Το λειτουργικό περιλαμβάνει επίσης τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Xiaoyi και μηχανισμό προειδοποίησης για ύποπτους κωδικούς QR σε ιστοσελίδες και εικόνες, χωρίς ωστόσο η Huawei να έχει ανακοινώσει επίσημο χρονοδιάγραμμα αναβαθμίσεων λογισμικού.

Η συσκευή διατίθεται σε πέντε χρωματικές επιλογές (Purple Gold Brocade, Qingyun Brocade, Danxia Brocade, Azure Sky Black και Snowy White) με τις τρεις πρώτες να ξεχωρίζουν για την υφή μπροκάρ στην πλάτη. Η τιμή της βασικής έκδοσης 12GB/256GB ορίζεται στα 12.999 γουάν (περίπου 1.950 δολάρια), ενώ το Collector's Edition ξεκινά από τα 15.999 γουάν (περίπου €2.190), με τη διαθεσιμότητα εκτός Κίνας να παραμένει ανοιχτή.