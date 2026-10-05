Νέα μοντέλα REDMI Note 17 στην Ελλάδα με δώρα από τη Xiaomi

Σύνοψη

Η Xiaomi προσφέρει δώρα από το οικοσύστημά της με κάθε αγορά smartphone της σειράς REDMI Note 17 από τις 5 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Τα μοντέλα REDMI Note 17 και REDMI Note 17 5G συνοδεύονται από το έξυπνο ρολόι REDMI Watch 6 Active.

Τα ανώτερα μοντέλα REDMI Note 17 Pro 5G και REDMI Note 17 Pro Max παρέχονται μαζί με τα ασύρματα ακουστικά REDMI Buds 8.

Το κορυφαίο REDMI Note 17 Pro Max ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 9.210mAh, προσφέροντας αυτονομία που μπορεί να φτάσει τις τρεις ημέρες με μία μόνο φόρτιση.

Όλες οι συσκευές διατίθενται επίσημα στην ελληνική αγορά μέσω της Info Quest Technologies και των συνεργατών της.

Η Xiaomi επεκτείνει τη στρατηγική προώθησης των νέων συσκευών της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τον Οκτώβριο του 2026 για την παρουσίαση ελκυστικών πακέτων αγοράς που αφορούν τη νεότερη σειρά smartphone REDMI Note 17. Οι καταναλωτές που επιλέγουν να επενδύσουν στη νέα τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας της κινεζικής εταιρείας αποκτούν άμεση πρόσβαση σε περιφερειακά προϊόντα του εκτενούς οικοσυστήματος, ενισχύοντας την καθημερινή εμπειρία χρήσης μέσω συνδεδεμένων συσκευών. Η προωθητική ενέργεια, η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχύ από την 5η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026, καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια των νέων smartphones, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και οικονομικών δυνατοτήτων.

Ο σχεδιασμός της σειράς REDMI Note 17 βασίζεται στη μακροχρόνια αξιοπιστία και τη διατήρηση της αξίας των συσκευών στο πέρασμα του χρόνου, αρχές που περιγράφονται από την κατασκευαστική φιλοσοφία Built for Years και τα αυστηρά πρότυπα REDMI Titan Quality. Το μοντέλο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον είναι αναμφίβολα το REDMI Note 17 Pro Max, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει ενσωματώσει ποτέ η κατασκευάστρια εταιρεία σε smartphone προορισμένο για την ευρωπαϊκή αγορά. Η εντυπωσιακή χωρητικότητα των 9.210mAh σχεδιάστηκε προκειμένου να εξασφαλίζει στους χρήστες συνεχή λειτουργία για χρονικό διάστημα που αγγίζει τις τρεις ημέρες με μία μόνο φόρτιση, λύνοντας οριστικά το πρόβλημα της καθημερινής αναζήτησης τροφοδοσίας. Επιπροσθέτως, τα μοντέλα με την κατάληξη Pro φέρουν ενισχυμένη προστασία απέναντι σε πτώσεις και την επαφή με το νερό, συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα με αναβαθμισμένες φωτογραφικές δυνατότητες και σύγχρονες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται κατά την περίοδο των προσφορών, οι επιλογές κατηγοριοποιούνται με βάση τον αποθηκευτικό χώρο, τη μνήμη RAM και την υποστήριξη δικτύων πέμπτης γενιάς. Οι καταναλωτές που αποφασίζουν να αγοράσουν το REDMI Note 17 ή το REDMI Note 17 5G, λαμβάνουν αυτόματα ως δώρο το REDMI Watch 6 Active, προσθέτοντας λειτουργίες παρακολούθησης φυσικής κατάστασης στην καθημερινότητά τους. Το βασικό REDMI Note 17 με 6GB μνήμης RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου τιμολογείται στα 299,90€, ενώ η έκδοση με διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB ανέρχεται στα 349,90€. Για τους χρήστες που απαιτούν ταχύτητες 5G, το REDMI Note 17 5G ξεκινά από τα 349,90€ για την έκδοση 6GB+128GB και φτάνει τα 399,90€ για τη διαμόρφωση 6GB+256GB.

Οι απαιτητικοί χρήστες που στρέφονται στα κορυφαία μοντέλα της σειράς ανταμείβονται με την παροχή των ασύρματων ακουστικών REDMI Buds 8. Το REDMI Note 17 Pro 5G με 6GB μνήμης RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου κοστολογείται στα 479,90€. Η απόλυτη ναυαρχίδα της σειράς, το REDMI Note 17 Pro Max, διατίθεται στα 599,90€ για την έκδοση 8GB+256GB, ενώ η κορυφαία έκδοση που περιλαμβάνει 8GB μνήμης RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου απαιτεί την εκταμίευση 679,90€.

Όλες οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης με ενσωματωμένο τον ΦΠΑ, με τη διανομή να εκτελείται συντονισμένα από την Info Quest Technologies και το δίκτυο των συνεργατών της.