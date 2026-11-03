Πεντάγωνο: Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ένα μαύρο τρίγωνο UAP με ταχύτητα 2.900 km/h

Σύνοψη

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε 28 νέα έγγραφα στις 23 Οκτωβρίου 2026, αποτελώντας την έβδομη επίσημη δέσμη του προγράμματος PURSUE.

Αναφορά πρακτόρων του FBI από τον Ιούνιο του 2026 καταγράφει ένα μαύρο τριγωνικό σκάφος με άνοιγμα από 2,7 έως 4,6 μέτρα κοντά σε στρατηγική βάση των ΗΠΑ.

Το άγνωστο αντικείμενο ανήλθε κάθετα στα 60-90 μέτρα, αιωρήθηκε σταθερά για 20 δευτερόλεπτα και ανέπτυξε εκτιμώμενη ταχύτητα 2.900 km/h.

Οι αναφορές επιβεβαιώνουν την παντελή απουσία ήχου ή θερμικού ίχνους καυσαερίων, με την επιφάνεια του σκάφους να παρουσιάζει απόλυτα ομοιόμορφη θερμική κατανομή.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση του έβδομου πακέτου αρχείων από το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου (U.S. Department of War) προσθέτει ένα ακόμη εξαιρετικά πυκνό κεφάλαιο στην προσπάθεια καταγραφής και κατανόησης των Μη Αναγνωρισμένων Ανώμαλων Φαινομένων, γνωστών πλέον με τον ευρύτερο όρο UAP.

Μέσω του συστήματος PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), το οποίο θεσπίστηκε με προεδρική οδηγία προκειμένου να ρίξει φως σε αταξινόμητα περιστατικά δεκαετιών, κυκλοφόρησαν στις 23 Οκτωβρίου 2026 ακριβώς 28 νέα έγγραφα που φέρνουν τον συνολικό αριθμό των αποχαρακτηρισμένων αρχείων στα 478.

Ανάμεσα σε αυτές τις αναφορές δεσπόζει ένα περιστατικό που έλαβε χώρα μόλις τον περασμένο Ιούνιο, προσελκύοντας άμεσα το ενδιαφέρον της αεροδιαστημικής και τεχνολογικής κοινότητας εξαιτίας των πρωτοφανών πτητικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται από επαγγελματίες παρατηρητές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δύο πράκτορες του FBI που βρίσκονταν επιφορτισμένοι με την ασφάλεια μιας άκρως απόρρητης στρατηγικής εγκατάστασης στις δυτικές ΗΠΑ ανέφεραν την εμφάνιση ενός αντικειμένου που καταρρίπτει τους καθιερωμένους κανόνες της αεροδυναμικής. Πρόκειται για ένα απολύτως μαύρο σκάφος τριγωνικής διάταξης, με υπολογιζόμενο άνοιγμα πτερυγίων από 2,7 έως 4,6 μέτρα, διαστάσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε προηγμένο μη επανδρωμένο αεροχήμα (UAV) παρά σε κάποιο επανδρωμένο μαχητικό πλαίσιο πολλαπλών ρόλων. Το αντικείμενο εκτέλεσε μια αψεγάδιαστη κάθετη άνοδο προσεγγίζοντας τα 60 με 90 μέτρα ύψος από το έδαφος, διατηρώντας μια απόλυτα οριζόντια και σταθερή στάση ενάντια στους τοπικούς ανέμους, προτού ακινητοποιηθεί πλήρως στο κενό για περίπου είκοσι δευτερόλεπτα.

Η τεχνική ανάλυση αυτής της συμπεριφοράς εγείρει τεράστια ερωτηματικά γύρω από το σύστημα ελέγχου στάσης του αντικειμένου, καθώς τα συμβατικά ελικόπτερα ή τα αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης απαιτούν ογκώδεις έλικες ή κατευθυνόμενα ακροφύσια εξάτμισης για να διατηρήσουν την αιώρησή τους. Ωστόσο, οι αναφορές των πρακτόρων ήταν σαφείς και κατηγορηματικές ως προς την πλήρη απουσία οποιουδήποτε ακουστικού ίχνους ή αναταράξεων του αέρα γύρω από το σκάφος. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο αφορά την άμεση και αστραπιαία επιτάχυνση που ακολούθησε την αιώρηση, με το αντικείμενο να εξαφανίζεται από το οπτικό τους πεδίο αναπτύσσοντας ταχύτητα που προσεγγίστηκε εμπειρικά στα 2.900 km/h. Μια τέτοια βίαιη κινητική μετάβαση θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να συνοδεύεται από την παραγωγή εκκωφαντικού sonic boom, καθώς το σκάφος θα έσπαγε το φράγμα του ήχου, δημιουργώντας ένα ισχυρό κρουστικό κύμα στην ατμόσφαιρα.

Επίσης, η απουσία συμβατικής πρόωσης επιβεβαιώνεται από την εξαιρετικά παράδοξη θερμική υπογραφή του σκάφους. Σύμφωνα με τα συστήματα παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκαν, το αντικείμενο εξέπεμπε μια απόλυτα ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την έκταση της επιφάνειας του. Κάθε γνωστός αεροκινητήρας, είτε πρόκειται για στροβιλοκινητήρα διπλής ροής είτε για πυραυλοκινητήρα στερεών καυσίμων, παράγει τεράστια ποσά συγκεντρωμένης θερμότητας στο πίσω μέρος του ακροφυσίου, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό θερμικό ίχνος που εγκλωβίζουν οι πύραυλοι αέρος-αέρος τεχνολογίας υπερύθρων. Η ομοιόμορφη θερμική απεικόνιση υποδηλώνει ότι το αντικείμενο δεν στηρίζεται στην καύση χημικών ενώσεων για να παραγάγει ώθηση, εντείνοντας τις υποψίες των αναλυτών γύρω από την πιθανή χρήση εξωτικών συστημάτων, όπως η ηλεκτρομαγνητική πρόωση ή η χειραγώγηση βαρυτικών πεδίων, τεχνολογίες που προς το παρόν παραμένουν στο πεδίο της θεωρητικής φυσικής.

Οι συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Πολέμου υπό τον Γραμματέα Pete Hegseth καταδεικνύουν μια δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διαχείριση της πληροφορίας γύρω από τα UAP. Η εντολή αποκλιμάκωσης του απορρήτου επιτρέπει πλέον στους πολίτες και στην ιδιωτική αεροδιαστημική βιομηχανία να εξετάσουν δεδομένα που παλαιότερα θα παρέμεναν κλειδωμένα στα συρτάρια των υπηρεσιών πληροφοριών, προσκαλώντας τους ανεξάρτητους ερευνητές να συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους στην αποκρυπτογράφηση αυτών των πτήσεων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δομημένη ροή πληροφοριών που δεν επιχειρεί να επιβεβαιώσει θεωρίες γύρω από εξωγήινες επισκέψεις, αλλά εστιάζει στην αντικειμενική καταγραφή ανεξήγητων αεροναυτικών παραβιάσεων, διαχωρίζοντας τα πραγματικά συμβάντα από τους αστικούς μύθους.

Η συνεχής εμφάνιση τέτοιων αντικειμένων πάνω από κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού για τα συστήματα εθνικής ασφαλείας, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες των υφιστάμενων δικτύων ραντάρ να εντοπίσουν και να εμπλακούν με στόχους που κινούνται με μη συμβατικές παραμέτρους. Το τριγωνικό σχήμα αποτελεί ιστορικά ένα προσφιλές σχέδιο δοκιμαστικών πλατφορμών χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth), ενισχύοντας την εκτίμηση πολλών αναλυτών ότι βρισκόμαστε ενώπιον άκρως απόρρητων δοκιμών από εχθρικά κράτη ή ακόμα και από μη καταγεγραμμένα υπεργολαβικά προγράμματα του ίδιου του αμερικανικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος. Όποια και αν είναι η προέλευση αυτών των κατασκευών, τα στοιχεία που έρχονται στο φως πιστοποιούν πως η εξέλιξη της αεροδιαστημικής τεχνολογίας έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα μακριά από τα βλέμματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

*Η κεντρική εικόνα έχει δημιουργηθεί με AI εργαλείο για λογαριασμό του Techgear.gr