Σύνοψη

Ποσό και τοποθεσία αγοράς: Ελάχιστη εφάπαξ συναλλαγή 50€ στα φυσικά καταστήματα ΙΚΕΑ, στα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ikea.gr.

Ελάχιστη εφάπαξ συναλλαγή 50€ στα φυσικά καταστήματα ΙΚΕΑ, στα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ikea.gr. Υποστηριζόμενη μέθοδος πληρωμής: Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέσω Samsung Wallet, κάνοντας χρήση κάρτας VISA που έχει εκδοθεί από την Alpha Bank ή την Τράπεζα Πειραιώς.

Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέσω Samsung Wallet, κάνοντας χρήση κάρτας VISA που έχει εκδοθεί από την Alpha Bank ή την Τράπεζα Πειραιώς. Αυστηρές προθεσμίες: Οι έγκυρες αγορές πραγματοποιούνται έως τις 22/11/2026, ενώ η υποβολή των δικαιολογητικών στο Samsung Members διαρκεί έως τις 06/12/2026.

Οι έγκυρες αγορές πραγματοποιούνται έως τις 22/11/2026, ενώ η υποβολή των δικαιολογητικών στο Samsung Members διαρκεί έως τις 06/12/2026. Περιορισμός αποθεμάτων: Η προσφορά αφορά τις πρώτες 1.893 έγκυρες συμμετοχές που θα τηρήσουν τη χρονική σειρά υποβολής.

Η προσφορά αφορά τις πρώτες 1.893 έγκυρες συμμετοχές που θα τηρήσουν τη χρονική σειρά υποβολής. Επιπλέον μεγάλη κλήρωση: Δύο τυχεροί συμμετέχοντες θα κερδίσουν από μία δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 500€ η καθεμία στις 14 Δεκεμβρίου 2026.

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών πορτοφολιών στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών προχωρά με σταθερά βήματα, καθιστώντας τις ανέπαφες συναλλαγές μέσω smartphone τον βασικό τρόπο εξόφλησης για εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

Η Samsung Electronics Hellas, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για επιπρόσθετα κίνητρα που θα διευρύνουν τη χρήση του δικού της οικοσυστήματος, ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την IKEA Ελλάδας, η οποία στοχεύει στην επιβράβευση όσων επιλέγουν το Samsung Wallet για τις αγορές τους. Η προωθητική ενέργεια προσφέρει στους κατόχους συμβατών συσκευών Galaxy τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις ψηφιακές τους συναλλαγές με άμεσα οικονομικά οφέλη, δημιουργώντας ένα ισχυρό κίνητρο για την υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών.

Αναλύοντας τους όρους της προσφοράς, διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία συμμετοχής έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα, αν και απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων από την πλευρά του χρήστη. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν οφείλουν να πραγματοποιήσουν μια εφάπαξ αγορά ελάχιστης αξίας 50€ σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα ΙΚΕΑ, σε κάποιο από τα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ikea.gr. Το κρίσιμο στοιχείο της συναλλαγής έγκειται στον τρόπο πληρωμής, καθώς το συνολικό ποσό πρέπει να εξοφληθεί αποκλειστικά μέσω του Samsung Wallet, χρησιμοποιώντας μια καταχωρημένη κάρτα τεχνολογίας VISA η οποία έχει εκδοθεί είτε από την Alpha Bank είτε από την Τράπεζα Πειραιώς. Το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της αγοράς εκπνέει στις 22 Νοεμβρίου 2026, περιορίζοντας το παράθυρο ευκαιρίας σε λίγες μόνο ημέρες.

Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή με επιτυχία, η μετάβαση στο επόμενο βήμα απαιτεί τη χρήση της προεγκατεστημένης εφαρμογής Samsung Members που βρίσκεται σε όλα τα σύγχρονα Galaxy smartphones. Ο χρήστης καλείται να περιηγηθεί στην καρτέλα των προσφορών (Benefits), να εντοπίσει τη σχετική ενέργεια και να συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφιακής υποβολής, είναι απαραίτητη η επισύναψη δύο καθαρών αποδεικτικών στοιχείων, μιας φωτογραφίας του επίσημου παραστατικού αγοράς από την ΙΚΕΑ και ενός στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) μέσα από το ιστορικό συναλλαγών του Samsung Wallet, όπου θα πρέπει να διακρίνονται με σαφήνεια η επωνυμία του καταστήματος, η ημερομηνία της πληρωμής και το τελικό ποσό.

Οι πρώτες 1.893 έγκυρες συμμετοχές που θα ελεγχθούν επιτυχώς από την εταιρεία, θα λάβουν την ψηφιακή δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 50€ απευθείας στο email που συνδέεται με τον λογαριασμό Samsung Account τους, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι δωροκάρτες διανέμονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των στοιχείων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, καθιστώντας την άμεση καταχώρηση της αγοράς στο σύστημα επιτακτική για την εξασφάλιση του δώρου. Πέρα από την άμεση επιβράβευση, όλες οι έγκυρες συμμετοχές ανεξαιρέτως λαμβάνουν αυτόματα μέρος σε μια μεγάλη κλήρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία συμβολαιογράφου και θα αναδείξει δύο τυχερούς νικητές, οι οποίοι θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό των αγορών τους λαμβάνοντας από μία δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 500€ έκαστος.

Σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, η προσφορά απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο 18o έτος της ηλικίας τους. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία μόνο συμμετοχή ανά λογαριασμό Samsung Account, εξασφαλίζοντας έτσι τη δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων δωροκαρτών στο καταναλωτικό κοινό. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι παρεχόμενες δωροκάρτες της ΙΚΕΑ δεν είναι ονομαστικές, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία κατά τη χρήση τους, ενώ δεν απαιτείται η κατοχή λογαριασμού IKEA Family για την εξαργύρωσή τους στο ταμείο ή στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών.