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Techgear.gr - The tech side of life, reborn!
Top Stories
Technology
Η AI λύνει ερωτήματα που ο άνθρωπος αδυνατεί να εξηγήσει
#AI
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Technology
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Η Κίνα ανακατασκεύασε τεχνολογία μηχανικού σεισμογράφου από το 132 μ.Χ.!
10 Αυγούστου 2026
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Software
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Γνήσιες άδειες Office 2024 Pro και Windows 11 Pro από 12,25€
07 Αυγούστου 2026
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Η αυτοματοποιημένη ασπίδα 400 km της Ιαπωνίας απέναντι στα τσουνάμι [Video]
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Technology
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Νέο κβαντικό υλικό λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου καταργώντας την ανάγκη για κρυογονική ψύξη
10 Αυγούστου 2026
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Technology
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Οι μικροσκοπικές δίνες πλάσματος εξηγούν τις μαγνητικές εκρήξεις στην επιφάνεια του Ήλιου
10 Αυγούστου 2026
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Science
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Το New Horizons αποκαλύπτει ότι ο Πλούτωνας παραμένει ενεργός
09 Αυγούστου 2026
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Technology
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Η Κύπρος μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης - Επένδυση $3 δισ. στο κοίτασμα «Κρόνος»
08 Αυγούστου 2026
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Latest News
Technology
Samsung ISOCELL HPC: Ο νέος αισθητήρας κάμερας για smartphones με τεχνολογία DeepPix
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Laptops
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Huawei MateBook Fold (2026): Αναδιπλούμενο laptop με οθόνη OLED 18 ιντσών και βάρος μόλις 1,16kg
10 Αυγούστου 2026
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Internet
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Το X αλλάζει τις πληρωμές δημιουργών: Νέο μοντέλο για πρωτογενές περιεχόμενο
10 Αυγούστου 2026
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HUAWEI
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Huawei MateBook Pro S: Επίσημα με ΄βάρος μόλις 798g και καινοτόμο μηχανισμό ιδιωτικότητας
09 Αυγούστου 2026
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Technology
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Η Suno θα ενσωματώνει υδατογραφήματα στα AI παραγώμενα μουσικά κομμάτια
08 Αυγούστου 2026
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Technology
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IRIS²: Το ευρωπαϊκό Starlink μπαίνει σε φάση υλοποίησης από το 2029
10 Αυγούστου 2026
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Kimi K3: Η πανίσχυρη AI της Κίνας απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
#AI
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Technology
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Πώς λειτουργούσε η μηχανή Enigma που καθόρισε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο [Video]
08 Αυγούστου 2026
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Meta
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«Δημόσιος κίνδυνος» τα Facebook και Instagram - Νέο πρόστιμο $567 εκατ. για τη Meta
08 Αυγούστου 2026
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Technology
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Dolby Vision 2: Το νέο πρότυπο HDR κάνει πρεμιέρα στις τηλεοράσεις της Hisense
08 Αυγούστου 2026
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Logitech Mobi Fold Review: Το πιο ευέλικτο mouse για όσους μετακινούνται συχνά
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Technology
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Gemma Translator: Το AI gadget για offline μετάφραση από τη Google! [Video]
08 Αυγούστου 2026
#AI
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Security
Primetime: Πρώτο trailer με τον Robert Pattinson στον ρόλο του Chris Hansen
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Πρωτότυπα γυαλιά προσφέρουν νυχτερινή και υπέρυθρη όραση
07 Αυγούστου 2026
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Technology
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Spiralism: Η AI δημιούργησε «θρησκεία» και ένα απρόβλεπτο ψηφιακό κίνημα
07 Αυγούστου 2026
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Security
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Κίνδυνοι από AI plugins: 25.000 ύποπτα πρόσθετα εντόπισε η ESET
07 Αυγούστου 2026
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